vivo回应将取消大小周：消息属实

站长之家（ChinaZ.com）8月23日 消息:近日，一封“vivo将不降薪取消大小周”的通知在网上流传。
据网友爆料通知内容显示，经管理委员会研究决定，vivo计划取消大小周工作制，改为每周5天工作制。各团队、项目、个人可根据工作需要，安排或申请周六、周日加班，周六周日的加班，可安排调休、且调休可跨年累计，不再清零。具体何时开始实施，以HR文件通知为准。
对此，vivo方面表示，该消息属实。
站长之家获悉，此前，BOSS直聘、美团优选、字节跳动以及快手等都已陆续宣布取消大小周机制。
站长之家（ChinaZ.com）8月23日 消息:近日，一封“vivo将不降薪取消大小周”的通知在网上流传。
据网友爆料通知内容显示，经管理委员会研究决定，vivo计划取消大小周工作制，改为每周5天工作制。各团队、项目、个人可根据工作需要，安排或申请周六、周日加班，周六周日的加班，可安排调休、且调休可跨年累计，不再清零。具体何时开始实施，以HR文件通知为准。
对此，vivo方面表示，该消息属实。
站长之家获悉，此前，BOSS直聘、美团优选、字节跳动以及快手等都已陆续宣布取消大小周机制。
今日，BOSS直聘宣布，从2021年9月1日起取消大小周，且员工薪资总额不变。据悉，BOSS直聘员工的薪资结构中，“周末加班费”约占年薪20%。
今日，BOSS直聘宣布将从2021年9月1日起取消“大小周”。恢复双休后，员工薪资中的“周末加班费”仍正常发出，薪资总额不变。
最近一段时间，不少互联网企业都宣布取消996、大小周制度，现在BOSS直聘也跟进了，取消了大小周，并承诺员工薪酬不变。据报道，BOSS直聘今日宣布，将从2021年9月1日起取消大小周”。恢复双休后，员工薪资中的周末加班费”仍正常发出，薪资总额不变。据介绍，BOSS直聘的薪资结构中，周末加班费”部分约占员工年薪的20%。与此前字节跳动等公司取消996、大小周导致部分员工损失高额加班费不同，BOSS直聘此番取消大小周相当于给员工加?
8 月 17 日，BOSS直聘宣布将从 2021 年 9 月 1 日起取消“大小周”。恢复双休后，员工薪资中的“周末加班费”仍正常发出，薪资总额不变。BOSS直聘的薪资结构中，“周末加班费”部分约占员工年薪的20%，此举也相当于变相全员涨薪。今年 6 月，BOSS直聘曾向“用户安全守护、用户服务一线”的运营、审核、客服等部门超过 800 名员工，直接增加两个月薪资。双休还不扣加班费，此消息一出，迅速获得了广大网友的一致好评。联想到前段时?
在中国3C认证机构的数据库中发现了一对即将推出的vivo设备。这两款手机都提供44W充电，根据传闻，它们可能是即将推出的维梧X70系列的成员。据猜测，V2134A是X70 Pro，而V2130A则被传言为香草X70维梧V2134A和V2130A认证过去的传闻表明X70将推出一款新的1/1.5英寸主传感器，具有标志性的5轴万向节稳定功能。在Pro和Pro+机型上也有关于120Hz OLED显示屏和Snapdragon 888 Plus的讨论，而vanilla可以选择SD 870。我们将确保您随时了解维
东京奥运会正在进行中，今天vivo官方利用vivo S10的光致变色技术，让奥运健儿在赛场上的运动完美呈现在手机后盖上，栩栩如生，vivo以此来为运动健儿加油。如图所示，vivo S10光致变色能根据紫外线的不同呈现不一样的颜色。如此一来，我们可以在vivo S10上作画”，将奥运健儿在赛场上的动作比如举重、打乒乓球、射击等呈现到手机后盖上。视频vivo产品经理韩伯啸表示，vivo光致变色工艺从vivo X27系列开始就着手研发，历经3年多时间?
据外媒droidmaze报道称，在苹果竞争对手谷歌、三星、华为和OPPO均推出类似Apple Card之后，中国智能手机制造商Vivo似乎正在准备推出一个名为VivoCard的服务，与Apple Card十分相似。
市场调研公司IDC今天发布了2021年Q2季度中国手机市场报告，vivo公司位列国内第一，荣耀重新进入国内前五。根据报告，2021年第二季度中国智能手机市场出货量约7810万台，同比下降11.0%。2021年上半年国内整体市场出货量1.64亿台，同比增幅6.5%。IDC表示，上半年市场的增长驱动力完全来自于第一季度相比去年同期更好的市场环境，而随着二季度原有重磅产品缺席，现有产品也未能完全激发大多数用户的换机需求，导致市场关注度下降，春?
8月9日晚间，北京多地出现冰雹，瓢泼大雨从天而降。由于赶在了晚高峰期间，对上班族造成了不小影响。网曝视频显示，一些市民家屋顶的瓦被砸碎，私家车的挡风玻璃被砸出大洞。18时25分，北京市气象台发布雷电黄色预警。预计，当前至10日06时，本市大部分地区有雷阵雨天气 ，雷雨时伴有7、8级阵风，局地小时雨强30-50毫米，并可能有冰雹，请注意防范。市气象台18时40分发布大风蓝色预警信号：预计当前至10日06时，本市大部分地区将出
日前的架构日活动上，Intel放出大量干货，尤其是公布了Alder Lake 12代酷睿的技术、架构细节，大小核的设计终于揭开当然官方称之为性能核、能效核。大小核设计在智能手机上早已普及，但在PC领域尤其是桌面市场上是否真的有用？Windows的优化效率又如何？这是广大用户最为关心的。为此，Intel也是从各种方面入手，硬件方面集成微控制器、支持Thread Director线程调度技术，软件方面与微软合作，Windows 11全力优化支持。Intel内核与
苹果于 2019 年推出了与用户 Apple Pay 账户联动的 Apple Card“智能信用卡”服务，并且获得了巨大的成功。与此同时，Android 阵营也有多家公司选择了跟进，比如三星的 Samsung Card、以及早前申请注册的 OPPO Card，而且据说谷歌也打算推出自己的 Google Card 。不过近日，我们又看到了 Vivo 提交的 VivoCard 商标申请。据悉，vivo 于 2021 年 7 月 28 日向国家知识产权局（CNIPA）提交了“VivoCard”的商标申请，可知这项 580469
在2021年架构日活动中，英特尔公布了XeSS（其于自研AI的神经超采样）等技术，以及即将于今年晚些时候推出的Alder Lake CPU的最终设计。新架构将采用8+8核心设计，这意味着将有8个Golden Cove高性能核心和另外8个Gracemont高效核心协同运作，这对游戏玩家来说可能可以有直接和间接的好处。英特尔核心和客户端开发部总经理Ran Berenson对媒体PC Gamer表示，在英特尔实验室里的最好的例子是游戏现在可以与正在运行的操作系统中的任何?
大家都知道，科技厂商一般都拥有丰富的各种专利技术，甚至这些专利技术能成为一个公司的主要收入来源之一，这些年随着国产手机市场的发展，国内手机厂商也积累了很多手机、科技相关的专利。但令人万万没想到的是，vivo竟然申请了网约车的相关专利技术。据企查查数据显示，近日，vivo关联公司维沃移动通信（深圳）有限公司公开车辆预约方法及装置”专利，公布号CN113191512A，申请日期为2021年4月。专利摘要显示，本申请公开了一种?
七夕拍甜蜜照，女友拍了几千张高清图片，保存起来占用空间？今天，360压缩上线了新工具图片压缩”，一键批量压缩图片，高清无损，免费使用。360介绍称，图片压缩秉承高效快捷、简单实用的原则，只需选择或拖入一张或多张图片，一键压缩后，即可快速获得减少数倍体积的无损图片，存储时再无空间不够的烦恼！在压缩过程中，360压缩会进行复杂的计算，即针对不同格式的图片，在不损坏图片质量的前提下，最大限度将图片压缩到合理大小?
7 月27日，vivo营销聚光计划在北京落地第五场行业沙龙，以「夏花绚烂，阅闻未来」为主题，聚首阅读电台行业的营销大咖，共同探讨当前移动互联时代的营销趋势。创作氛围与资源并进vivo营销激发内容价值作为终端媒体，vivo坐拥庞大的资源流量，在营销领域一直受到广告主的青睐。而在当下，vivo营销早已播种了创作生态的种子，日渐发力内容领域的营销生态布局。vivo互联网KA渠道&品牌广告商务总监孙雷表示，目前，vivo已拥有高达1. 4
前不久，阿里女员工被侵害”事件引起社会热议，职场中的性侵害、性骚扰事件再度成为关注焦点。似乎在外界看来，互联网科技大厂更尊重员工，企业文化价值更加成熟，但即使是这样的大”公司，职场性骚扰的问题也还是没能解决。据媒体报道，今日，vivo向全体员工发布全员信，正式发布反职场性骚扰条例。据悉，条例适用于公司全体人员，含实习生、应聘流程中人员，第三方人员（外包、派遣、供应商、经销商）。条例明确表示，性骚扰是严
7 月 28 日，vivo营销聚光计划旅行健康行业沙龙在北京举行，众多行业营销人士以及vivo和优普联聚首一堂，对行业困境和趋势洞察进行了深入的探讨和分享。。以系统级直达资源为让旅行健康信息快人一步伴随时代变更，出行服务和健康内容越发收到年轻群体关注，而手机也自然而然成为了相关信息的核心触点。作为当下年轻人移动生活的第一入口，vivo在多个移动场景拥有着先人一步的营销场景，为营销带来更多机遇。会上，vivo互联网KA渠道
今日，多家媒体爆料vivo在多家招聘平台中发布招聘信息，包括芯片工程师、芯片技术规划专家等芯片研发相关职位。一同曝光的还有多个与芯片制造相关的商标注册信息，再次掀起对于vivo自研芯片的讨论。从招聘信息中可以看到，vivo此前在很多招聘网站上发布了有关芯片研发的职位信息，包括芯片总监、芯片技术规划专家在内的多个关于芯片研发的相关职位，而工作职责也都是围绕ISP展开，包括ISP架构设计、研发、调试等。另外，从目前招聘
七八月盛夏，时光宝贵，人间难得，一场关于vivo游戏中心 · 88游戏节的星际大作战活动即将引爆。此次活动以游戏为主题，时间跨度7月24日-8月8日，线上线下均有涉及，好看的、好玩的游戏内容等着V粉和广大玩家前来参与。解锁游戏，解锁超多福利，一切收获尽在星际导航路上。参与星际大作战，解锁精灵图鉴有返利活动时间：7月24日-8月8日这次“星际大作战”活动地点定在线上，V粉和玩家进入vivo游戏中心就能参与，同时透过解锁精灵图
随着发布时间的临近，Intel Alder Lake 12代酷睿越来越频繁地现身于各种基准测试工具，规格也越来越明晰、接近正式版，但因为这次采用了全新的大小核混合架构设计，测试工具还是认不太清楚。近日，BaseMark里出现了12代酷睿的旗舰型号i9-12900K，可以认出具体型号、12个物理核心，但还是误认为是24个逻辑线程其实只有8个大核心支持多线程，8个小核心是没有的，因此总工是16个逻辑线程。频率显示为3.2GHz，比之前的工程样品高了不少
金铲铲之战的英雄之黎明的版本有暮光使徒的羁绊，很多玩家还不清楚暮光使徒的羁绊怎么样，下面就来为大家详细的介绍一下。..
今日，针对“小米将放弃MI品牌”的传闻，小米公关部负责人王化回应称，MI标志在所有应用中具有最重要地位，是小米集团全球唯一品牌标志，作为小米..
苹果供应商立讯精密（Luxshare Precision Industry）在2021年上半年的营收和利润都刷新了历史记录。伴随着立讯精密在苹果供应链地位的巩固，这是可..
21 世纪，我国步入老龄化社会。在传统观念中，很多中老年人的消费都是以家庭消费为主，然而随着时代的发展，国民经济水平不断提升，越来越多的中老..
电子烟行业规范发展路在何方？8 月24 日，由南方都市报社主办、深圳大件事传媒承办的"责任为先，共享共荣"2021 中国(深圳)电子烟行业规范发展论坛..
成立仅仅两年多的FTX凭借对加密市场的独到见解和强大的执行团队迅速成为了全球领先的加密货币交易所，受到了资本市场的青睐。前不久，FTX对外宣布..
8月25日消息，据企查查App显示，近日，三星电子株式会社与国家知识产权局其他一审行政判决书公开。审理经过显示，三星公司因发明专利权无效，不服..
根据此前多方消息，基本可以确定苹果将会在下个月正式召开秋季新品发布会，大家最期待的iPhone 13将会登场，有消息称这场发布会将锁定在9月17日举..
?David Marcus 在接受采访时表示：「我们的确正在研究参与该领域的多种方式，因为我们处于非常有利的地位。」Marcus 负责开发 Facebook 的 Novi ..
亿欧“ 2021 家居企业数字化TOP榜”评选活动，希望通过对数字化转型中优秀企业的盘点，总结优秀企业的数字化转型经验，为更多家居企业的数字化转型..
中通快递成立于2002 年，是一家以快递为主体，以国际、快运、云仓、商业、冷链、金融、智能、星联、传媒为辅的综合物流服务品牌。 2020 年，中通完..
挑选产品的时候，特别是购买价格不菲的电子产品，我们一般在意的都是什么呢？品牌？配置？功能？哪怕其中一个有质疑都不敢轻易入手。所以能经受住..
海信65C1很多用户还是不知道海信电视怎么安装u盘里的软件，其实这些问题的解决方法很简单，只需要装一个蚂蚁市场就可以了。1，在电脑上访问蚂蚁市..
2021 年 7 月初，金彭新能源在其年中发布会上隆重推出一款新品电动四轮车，命名金彭艾咪AMY，结合车款和外观设计不难看出，金彭艾咪AMY是针对中老..
进入2021 年下半年，各大手机厂商早已开始默默蓄力。新产品的研发，搭载什么样的芯片性能会更强，这是厂商一直在思考的问题。2021 年上半年可以说..
智能手机市场，一向风起云涌。但是最近几年行业的发展，也不可避免的陷入“产品同质化”的怪圈。如何寻求差异化，打造卖点以打动消费者，成为厂商..
在生活中，最常见的便是502胶水，粘皮革鞋、粘陶瓷摆件、粘塑料日用品等等，总是能贴心照顾到生活的方方面面；而在工业领域，使用频率最高、最广为..
近一周以来，《全民健身计划(2021- 2025 年)》的出台无疑点燃了中国体育产业的行情。该计划指出，到 2025 年，全民健身公共服务体系更加完善，带动..
三星于8月17日推出Galaxy A52s 5G，但当时它只透露了在英国的成本。一周后，该公司的德国分部发布了一份新闻稿，披露了欧洲的价格。..
据外媒报道，Apple Watch经常被认为是拯救了生命，但很少有人像70岁的波士顿人Dan Pfau那样，在几年内两次调用它的独特功能。据《波士顿环球报》报..