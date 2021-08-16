阅文集团上半年营收43.4亿元 月付费用户数达930万

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:今日，阅文集团（0772.HK）公布2021年中期业绩报告。报告显示，今年上半，阅文集团实现营收43.4亿元，同比增长33.2%;上半年净利润10.83亿元，去年同期为亏损32.96亿元，扭亏为盈。

业绩报告显示，阅文集团2021年上半年在线阅读业务实现收入25.4亿元，同比增长3.4%，MAU达2.3亿。版权运营及其他收入同比增长124.5%至18.0亿元;其中，来自版权运营的收入同比增长129.8%，达17.4亿元。

在用户方面，2021上半年，阅文平台平均每月付费用户数930万，每名付费用户平均每月收入同比增加6.7%至36.4元。

截至26月30日，阅文平台上积累了940万作家，作品总数达到1450万部，上半年新增字数超过180亿。越来越多的年轻作家加入阅文平台，阅文新增作家中，95后作家占比80%;新书销售排名前100的作家中，90后作家占比57%;新晋白金大神作家中，90后作家占比54%。

另外，免费阅读在创作和分发环节也取得突破。阅文与腾讯成立了免费小说联合项目组，截至2021年6月，整体免费阅读业务DAU突破1300万，环比增长30%。