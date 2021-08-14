爱奇艺全员信抵制职场潜规则：不对他人性骚扰、不强迫陪酒

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爱奇艺全员信抵制职场潜规则：不对他人性骚扰、不强迫陪酒

2021-08-14 14:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月14日消息:据21世纪经济报道，爱奇艺职业规范宣传与监督部于昨日下午发送公司全员信，宣布“抵制职场潜规则”、“践行简单文化”，更新《爱奇艺品牌行为守则》和《爱奇艺员工违反公司规章制度处理规定》，要求员工不对他人性骚扰、不强迫陪酒。

爱奇艺

职业规范宣传与监督部在全员信中表示，“坚决抵制一切不良的职场潜规则”，为防止给员工个人及公司造成伤害，部门对《爱奇艺品牌行为守则》及《爱奇艺员工违反公司规章制度处理规定》进行了更新，在《爱奇艺品牌行为守则》中“爱奇艺员工个人行为准则”部分增加了下列内容:

1、不对他人以言语、行为等形式进行明示或暗示的骚扰，不对他人进行性骚扰。

2、不在内部活动或外部交往中对他人采取任何形式的涉黄言论和行为。

3、不以任何明示或暗示的方式强迫他人参加饭局、陪酒。

4、不滥用权力、不恃强凌弱，不因自己处于强势位置而对他人进行言语、行为等任何形式的欺辱和霸凌。

5、尊重他人人格尊严，不对他人进行地域、种族、年龄等任何形式的歧视。

6、保护他人隐私，不传播或发送涉及他人隐私的信息。

7、维护个人正当权益，敢于对职场不良潜规则说不，如受到潜规则的侵害应及时向公司及相关部门进行反馈。

8、关心和爱护他人，不冷漠、不无动于衷，对受到侵害的人能够及时伸出援手或向公司及相关部门进行报告。

9、负责任、有担当，对自己工作和管理职责内的事情要及时予以处理、沟通和反馈。

在增列上述内容的同时，爱奇艺职业规范宣传与监督部也在《爱奇艺员工违反公司规章制度处理规定》中增加了与以上内容相应的严重违纪行为的规定。

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