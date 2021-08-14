云服务流量有多贵？

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云服务流量有多贵？

2021-08-14 10:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com） :大部分站长使用云服务器时，会选择按照带宽收费，这样流量可以不受限制使用。而如果是选择按照流量收费模式，则会根据流量需要计费，而后者有时候需要支付的费用可能会让人大跌眼镜。

不久前，国外CDN 加速服务商Cloudflare的CEO马修·普林斯在官网发表了一篇文章，主要是抨击全世界最大的云服务商亚马逊网络服务（AWS）流量收费太贵。

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在早期，网络托管服务主要采用固定收费模式，不过亚马逊网络服务（AWS）的出现在收费的灵活性和可扩展性方面向前迈进了一大步。而在马修·普林斯看来，AWS在定价方面却是巨大的倒退。

为什么这么说呢?马修·普林斯在文中具体分析了AWS的收费模式。

存量收费，“流量”支付成本

AWS主要根据提供的数据量向客户收费——例如每月1TB。为了便于理解，我们把数据想象成水，AWS会将一桶水装满，然后根据桶存水量向用户收费。这被称为基于“存量”的收费。

另一方面，AWS根据实际网络容量支付带宽成本。（计算批发带宽的价格的基本单位为1Mbps）。通常，像AWS这样的提供商会根据其网络峰值流量时计算Mbps值，以此按月支付宽带成本。以此类推，AWS不是为最终进入客户水桶的水量支付成本，而是基于桶的“软管”直径的容量进行付费，这被称为“流量”付费。

将流量转化为存量

你可以在流量和存量定价之间进行转换，1Mbps连接（将其视为“运送水软管”）可以传输0.3285TB流量 (328GB) 。如果在一个月的时间内充分利用其容量(想象一下，整个月“软管”都是以满负荷状态运行填满水桶)。AWS显然具有超过1Mbps的容量——他们每月当然可以传输超过0.3285TB的容量。

也就是可以借此估算1Mbps（0.3285TB的容量）带宽成本，并将其与他们向客户收取的提供1TB容量的费用进行比较，以便计算出AWS带宽加价情况。

还有两个很重要因素:利用率和地区成本。如果用AWS简单月度计算器，就能计算出他们向典型客户收取的带宽价格。由于传输成本在全球不同地区有很多的差异，因此价格也因地区而异。

AWS无法在一个月内全天候以100%的利用率运行所有连接。取而代之的是，他们在任何一个月的每个中转连接都有一些平均利用率。可以合理地估计它们的平均利用率可能在20%到40%之间。（这是该行业典型的平均利用率范围。）它们的利用率越高，效率就越高，成本就越低，有效的客户加价就越高。

那么亚马逊的云服务流量到底有多贵呢?

Cloudflare 根据自己从机房拿到的批发价推算发现，亚马逊用户收取的流量费远远高于机房宽带的批发价格。

为了保守起见，Cloudflare假设AWS的宽带平均利用率为最低范围（20%）。基于这样的假设，Cloudflare对AWS在每个区域的出口带宽的收费情况进行了估算，具体如下:

从图表数据可以看到，在北美和欧洲，亚马逊机房的带宽批发价是1Mbps 收费0.08美元，而在转手卖给开发商价格高达6.37美元。换而言之，其向用户收取的流量费是批发价的80倍!

又比如在新加坡，亚马逊机房带宽批发价是1Mbps收费0.5美元，而转售的价格是8.9美元。最终收取的流量费用也达到批发价格的17.8倍。

这些还是AWS支付的传输带宽成本，对于他们与Cloudflare这样的网络交换的带宽，通过专用网络接口（PNI）直接连接，不会产生其它增量成本，其有效利润几乎是无限的。

访问量暴涨的烦恼

自媒体作者阮一峰按照这种流量费用，用价格计算器计算了在亚马逊托管一个小网站所需的费用。他假设网站每天的浏览量是 2500 个页面，每个页面的大小是 2MB，那么一天的流量就是 5GB，一个月下来就是 150GB。

亚马逊有一个官方的价格计算器，选择硬件时候一律选择最低配置，然后填写需要的流量是150GB。页面算出来的价格就是16.31美元/月（大约110元人民币），其中流量费要占到13.41美元。

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也就是说，这么小的网站，一年下来需要1000多元人民币。如果访问量突然暴增，比如暴增十倍，那么每年收取的费用会增加到1万多元，这对于小站长来说，流量成本的就很高了。

而这样的事情是真实发生过的。国外一个开发者他使用AWS建立内容交付网络（CDN）来扩展他的网站，每月花费大约23美元。某天他一觉醒来，收到了一张2，657.68美元的账单。原因就是他分享了一个13.7GB的文件，这个文件出乎意料地受欢迎，使得网站访问量暴增，而费用问题也成为一大烦恼。

从这个案例可以看出，亚马逊的云服务流量真的贵到“离谱”。

亚马逊的使命宣言是:“我们努力为客户提供尽可能低的价格、最好的选择和最大的便利。” 不过，Cloudflare的CEO讽刺的指出，在过去的十年中，批发带宽比10年前便宜了93%。然而，同期AWS的向用户收取的费仅下降了25%。

另外，自2018年以来，AWS在北美和欧洲向用户收取的流量费并未下降，而同期这些市场的批发价格下降了一半以上。

当然，除了亚马逊，谷歌云、阿里云、腾讯云等云服务商的流量费也很贵。不过，国内的云服务商是按照带宽收费，可以避免流量超标导致费用突然暴涨的情况。因为带宽满了，新的访问者就进不来了。

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图为腾讯云部分产品收费情况

对于站长，在选择云服务器的时候，一般来说可以根据网站访问量来确定，如果网站访问量稳定，那么适合使用带宽计费。如果网站访问量较少，且不稳定，偶尔会有大流量，那么适合选择流量计费。

另外，建议小网站尽量不要托管在大型云服务商，如果不得不放在上面，最好使用CDN等方式降低或转移流量 。

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