中国移动：上半年净利润为591亿元 5G套餐客户达2.51亿户

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中国移动：上半年净利润为591亿元 5G套餐客户达2.51亿户

2021-08-12 16:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日消息:中国移动今天发布了2021年上半年业绩报告。报告显示，2021年上半年，中国移动营运收入达到人民币4436亿元，同比增长13.8%，其中通信服务收入达到人民币3932亿元，同比增长9.8%，增幅超行业平均。

中国移动

截至2021年6月底，中国移动移动客户达到9.46亿户，净增359万户，其中5G套餐客户达到2.51亿户，净增0.86亿户;权益融合客户达到1.10亿户，净增3135万户;和彩云月活跃客户达到1.16亿户。移动ARPU为人民币52.2元，同比增长3.8%，扭转了自2018年以来的下滑趋势;手机上网DOU提升38.7%，达到11.9GB。个人市场收入实现了正增长，达到人民币2，555亿元，同比增长0.7%。

上半年，中国移动家庭宽带客户达到2.05亿户，净增1，339万户。其中，“魔百和”用户达到1.54亿户，渗透率达到74.8%。得益于带宽升级以及增值应用融合的拉动，家庭宽带综合ARPU达到人民币41.1元，同比增长16.2%。家庭市场收入保持快速增长，达到人民币501亿元，同比增长33.7%。

上半年，中国移动政企客户数达到1553万家，净增169万家。政企市场收入保持快速增长，达到人民币731亿元，同比增长32.4%。专线收入达到人民币135亿元，同比增长7.7%。DICT收入达到人民币334亿元，同比增长59.8%，对通信服务收入的增长贡献达到3.5个百分点，增速行业领先。其中，移动云收入达到人民币97亿元，同比增长118.1%，公有云收入份额进入业界前十行列;IDC收入达到人民币118亿元，同比增长27.0%，可用机架达到37.2万架，净增1.2万架。

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