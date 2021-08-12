中国移动：上半年净利润为591亿元 5G套餐客户达2.51亿户

根据市场调查机构 Kantar 公布的数据，未来6个月内有购买新手机的用户群体中，三分之二的人都会选择支持5G 网络的型号，在中国这个比例甚至高达91%。而日本对下一代网络的需求最低，只有55% 的日本人希望购买5G 型号。在美国，74% 的买家对新网络技术感兴趣，主要运营商之间的比例相当平均。这也反映在销售上。在中国销售的前10款手机中，有7款支持5G 连接。在美国和澳大利亚，这一数字是5款，而在欧盟5国（欧洲五大市场），这一数