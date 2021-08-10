11英寸超清大屏配八扬声器，小米平板5 系列发布1999元起

8月10日讯，雷军2021年度演讲暨小米秋季新品发布会上，正式推出小米平板5系列新品。小米平板5全系搭载11英寸120Hz 高素质 LCD 屏幕，其中小米平板5Pro 具备八扬声器环绕立体声系统，堪称音画双绝;同时搭载旗舰平台高通骁龙870，性能强悍，畅玩游戏，另外还支持67W 有线秒充，刷新平板充电速度。小米平板5售价1999元起，小米平板5Pro 售价2499元起，小米平板5Pro5G 售价3499元，均将在8月16日正式开售。

11英寸高刷大屏和八扬声器环绕声，音画双绝

全新发布的小米平板5全系均搭载11英寸高素质大屏，2560x1600超高分辨率，PPI 高达275，亮度可达500nit，均支持120Hz 高刷新率和10亿色显示，大屏带来大震撼。

出色的高素质屏幕，让小米平板5全系得以支持杜比视界格式和HDR10格式，能够呈现惊艳的HDR 显示效果。其中，杜比视界以超凡生动和真实的画质，改变你的观看体验，带来不可思议的亮度、对比度和色彩，实现栩栩如生的视觉体验。

这块大屏不仅显示素质出众，还支持 TrueTone真彩显示功能，通过前后双光感对环境光色温分析，对屏幕色温进行补偿，让显示更接近真实。此外，小米平板5系列还支持硬件级防蓝光，并通过了莱茵低蓝光硬件认证。

小米平板5Pro 和5G 版本搭载八扬声器环绕立体声系统，通过将八个扬声器分为四组，每组两个扬声器分别负责高频和中低频，增强了低音下潜和高频延展性。让小米平板5Pro 的声音宏亮、声场开阔，三频更加均衡。

小米平板5全系还支持杜比全景声功能，小米平板5Pro 八扬声器和小米平板5的四扬声器均能够在杜比全景声的加持下实现环绕立体声效果，让人仿佛沉浸其中，听感更出众。

灵感触控笔及键盘，让娱乐生产力双重解放

这次小米平板5系列搭载专为平板大屏设计的 MIUI 系统，所有系统应用均根据大屏布局与横屏使用进行适配，目前通过平行窗口功能适配了超过300款主流应用，后续将持续优化适配，努力为用户带来最优体验。

小米还助力应用开发商适配平板生态，推动优酷、爱奇艺、哔哩哔哩推出专为平板设计的 HD 版本应用，并同时推动人气游戏《和平精英》推出高清版本，大屏游玩更爽快。

娱乐之外，小米平板5系列同样注重专业生产力领域，并推出键盘与触控笔组合的「灵感套装」。键盘式双面保护壳既是键盘，同时也能保护平板机身。具备63键大按键设计，1.2mm 键程，独立 ESC 按键与独立任务键，快捷键组合瞬间解放生产力。

同时推出的小米灵感触控笔则具备4096级压感，240Hz 触控采样率，轻至12.2g，软性 TPE 笔头模仿真实纸张书写感受。磁吸充电仅需18分钟即可充满，并能连续书写超过8小时。双按键设计让触控笔能够快速进入笔记应用和进行截图，并能够在不同应用中灵活实现不同功能。

除了专业配件，小米同样对专业软件进行深度适配。全新小米笔记应用采用分栏布局，无论打字还是手写都快捷轻松。定制版 WPS 全新大屏设计，让生产力随时迸发。借助概念画板和 Sketchbook 等专业绘画应用，让创意源源不断。

骁龙870性能绝尘 ，平板最快67W 秒充

小米平板5Pro 与5G 版搭载了今年口碑极佳的高通骁龙870旗舰处理器，7nm 制程，超大核频率高达3.2GHz。无论是日常办公使用还是游玩像《原神》这样的大型3D 手游都能极尽畅快，同时支持第三方蓝牙游戏手柄，成为真正的游戏神器。小米平板5搭载的骁龙860在同价位上也具备强悍竞争力。

小米作为充电领域的领航者，在小米平板5Pro 上搭载了业界最快的67W 秒充，仅需67分钟就能充至100%，成为平板充电领域新标杆。小米平板5搭载的33W 快充能在91分钟内充至100%，迅速告别续航焦虑，

小米平板5共有两个容量版本，6GB+128GB 售价1999元，6GB+256GB 版本售价2299元;小米平板5Pro 同样有两个版本，6GB+128GB 售价2499元，6GB+256GB 售价2799元;除此之外还有一个小米平板5Pro5G 版，8GB+256GB 售价3499元，8月10日开启100元订金预售，线下全款预售，8月16日10点正式首销。配件方面，小米键盘式双面保护壳售价399元，小米灵感触控笔售价349元。