腾讯旗下性能测试工具PerfDog宣布将转为收费模式

站长之家（ChinaZ.com）8月9日 消息:近日，腾讯旗下移动全平台性能测试工具PerfDog宣布启动商业化探索。9月1日升级更新后，PerfDog将转为收费模式，8月1日-8月31日之间，所有用户仍可免费使用。

据悉，PerfDog性能狗是移动全平台iOS\Android性能测试工具平台，提供服务包括了:性能数据采集、性能数据管理、团队协作、测试报告等。

以下为公告全文:

各位PerfDog用户，PerfDog即将迎来重大更新。这是在历经两年的版本迭代后，我们首次启动商业化探索。在8月1日-8月31日之间，所有用户仍可免费使用，9月1日升级更新后，PerfDog将转为收费模式。我们提供了不同档位的小时包、包年等多种灵活组合，用户可根据自己需求自由选择。有PerfDog价格及采购方面的咨询可通过下面方式进行购买咨询:

1. 可以登录PerfDog或WeTest官方站点咨询在线客服;

2. 邮件联系wetest@tencent.com;

同时，我们也会为用户带来更多专业的功能，如:全架构的GPU Counter，设备分辨率一键获取，命令行快捷输入等。

如果您是研究所/大学/公益等非营利性组织，打算使用PerfDog进行相关的课题研究、知识分享或者科普评测，我们团队欢迎您申请免费版本使用。您可以发送邮件与我们联系:wetest@tencent.com，我们将来信与您联系并授权免费版本。

感谢所有PerfDog用户的理解与支持，我们将更加努力研发探索，完善PerfDog功能和用户体验，使其成为更加优秀的性能工具。