腾讯旗下性能测试工具PerfDog宣布将转为收费模式

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 腾讯最新资讯 > 正文

腾讯旗下性能测试工具PerfDog宣布将转为收费模式

2021-08-09 17:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月9日 消息:近日，腾讯旗下移动全平台性能测试工具PerfDog宣布启动商业化探索。9月1日升级更新后，PerfDog将转为收费模式，8月1日-8月31日之间，所有用户仍可免费使用。

据悉，PerfDog性能狗是移动全平台iOS\Android性能测试工具平台，提供服务包括了:性能数据采集、性能数据管理、团队协作、测试报告等。

QQ截图20210809172701.jpg

以下为公告全文:

各位PerfDog用户，PerfDog即将迎来重大更新。这是在历经两年的版本迭代后，我们首次启动商业化探索。在8月1日-8月31日之间，所有用户仍可免费使用，9月1日升级更新后，PerfDog将转为收费模式。我们提供了不同档位的小时包、包年等多种灵活组合，用户可根据自己需求自由选择。有PerfDog价格及采购方面的咨询可通过下面方式进行购买咨询:

1. 可以登录PerfDog或WeTest官方站点咨询在线客服;

2. 邮件联系wetest@tencent.com;

同时，我们也会为用户带来更多专业的功能，如:全架构的GPU Counter，设备分辨率一键获取，命令行快捷输入等。

如果您是研究所/大学/公益等非营利性组织，打算使用PerfDog进行相关的课题研究、知识分享或者科普评测，我们团队欢迎您申请免费版本使用。您可以发送邮件与我们联系:wetest@tencent.com，我们将来信与您联系并授权免费版本。

感谢所有PerfDog用户的理解与支持，我们将更加努力研发探索，完善PerfDog功能和用户体验，使其成为更加优秀的性能工具。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯移动平台性能测试工具PerfDog升级：9月1日后开始收费

    包括安卓及iOS在内，移动平台有很多跑分软件，但好用、免费的基准性能测试工具并不多，腾讯推出的PerfDog几年已经成为很多发烧友、科技媒体编辑必备的工具，然而9月1日之后就要收费了。PerfDog性能狗是一套移动平台的性能分析测试工具，不是跑分，简单理解来说就是PC上的fraps，可以记录性能数据，但实际功能更复杂，非常好用，这几年吸粉无数。之前PerfDog是免费的，现在腾讯宣布了新政策，9月1日后会升级全新版本，然而这版开始?

    腾讯 跑分

  • 腾讯上线NFT交易APP幻核

    近日，腾讯旗下NFT交易APP“幻核” 正式上线，隶属于腾讯PCG。据悉，幻核APP首期将限量发售300枚“有声《十三邀》数字艺术收藏品NFT”，NFT数字藏品主要依托区块链技术。

    腾讯 幻核 NFT

  • Linux 5.14内核正整合memfd_secret 可创建秘密内存区域

    Linux Kernel 5.14 内核正在整合“memfd_secret”。该系统调用可以在 Linux 上创建秘密内存区域，该区域仅对拥有的进程可见，而不会映射到其他进程或内核页表。这项工作起源于为 Linux 平台上的秘密内存提出的 secretmemfd 倡议，在过去 1 年中，secretmemfd 已通过了多轮审查。这些秘密内存区域的预期使用情况是，像 OpenSSL 的私钥可能被存储在这些区域中，以减少它们暴露在系统内存中的可能性，并且无法通过现代硬件的其他硬件?

    ibm 百度 京东

  • 字节复活旗下社交APP腾讯正面硬刚！

    据国内媒体爆料，字节跳动即将重启此前关闭的旗下社交APP飞聊”。飞聊”APP在2019年5月刚上线时就遭到了腾讯的封杀。在发现用户可通过飞聊”分享朋友圈拉拢客户后，仅上线不到一个小时，就被腾讯断开了微信分享链接。在腾讯这里碰壁后，字节跳动马上利用自家的今日头条和抖音开始为飞聊”引流，不过收效甚微。今日头条和抖音虽然为飞聊”带来了大量用户，但飞聊作为一个缺乏核心卖点功能的纯社交APP，显然缺少一个能让大家留下来的

    字节跳动 腾讯 抖音

  • iOS 15加入超强新功能！iPhone关机也能被追踪

    苹果自iOS15 系统开始为Find My“查找”加入了一个超强新功能，包括实时位置，以及即使iPhone被擦除或关机后也能跟踪它的新功能。据报道，iOS15‌中的‌Find My‌国内可以跟踪已关机的设备。如果设备被小偷关闭，当它靠近另一台苹果公司设备时仍然可以被发现。此外，如果有人偷了你的iPhone‌然后将其擦除，在iOS15‌中，它仍然会显示在“查找”App中，并仍然可以被跟踪

    iOS15 苹果 iPhone

  • iOS15“查找”加入新功能：iPhone擦除后也可以定位

    自从推出统一的查找（Find My）App以来，苹果一直在努力改善“Find My”app的体验。即将在秋季更新的iOS15为“查找我的”带来了一些主要的新功能，包括实时位置等功能，以及即使在iPhone被擦除或关机后也能跟踪的功能。

    iOS15 查找App iPhone

  • iOS 15 beta已支持在App Store中展示应用内活动预告

    Apple Insider 报道称，苹果已开始在 iOS 15 的 App Store 中推广首个应用内活动。比如周二的时候，就有眼尖的人们发现了在 App Store“今日”页面上展示的 TikTok 夏令营。据悉，iOS 15 于今年 6 月的 WWDC 2021 全球开发者大会上首次亮相。而应用内的活动预告，也使得开发者能够在游戏或应用中及时推广。截图中展示了 iPadOS 版 App Store“今日”推荐页面上的应用内活动预告。不过设计师兼播客 Brahm Shank 在 Twitter 上指出，

    tiktok 游戏 苹果

  • 尴尬！iPhone天气APP无法显示69度：iOS 14.6等版本中招

    这可能是iPhone上不起眼的一个BUG。它最早由Gui Rambo发现，简单来说，当你使用华氏度时，iPhone自带的天气APP无法正确显示69。取而代之，它会近似显示68或者70。虽然看起来影响不大，但人们好奇背后的原因。据不完全总结，iOS 14.6及部分更早的版本会有这一问题，新系统如iOS 15 Beta 2可以正确显示，更早的系统如iOS 11.2.1同样可以显示。外界对此有几种分析观点：1、一位苹果前开发者Joo Pavo判断，这可能与摄氏度和华氏度转换?

    苹果 网站

  • iOS和iPadOS 14.7发布 支持MagSafe移动电源和Apple Card多人额度

    苹果公司今天发布了iOS和iPadOS 14.7，这是2020年9月推出的iOS和iPadOS操作系统的第七次更新。iOS 14.7是在iOS 14.6推出两个月后推出的，这次更新增加了Apple Card多人额度支持、播客订阅等内容。iOS和iPadOS 14.7更新可以免费下载，该软件在所有符合条件的设备上都可以在设置应用中通过OTA方式升级。要访问新软件，请进入设置通用软件更新。根据苹果的发布说明，iOS 14.7增加了对最近推出的MagSafe移动电池组的支持，它与iPhone 1

    苹果 ipad car

  • 谷歌数据恢复工具可搬迁iOS WhatsApp聊天记录至Android平台

    近日，Google Play 商店迎来了谷歌官方的新版数据恢复工具。从描述来看，它似乎很快就支持将 iOS WhatsApp 聊天记录搬迁至 Android 平台。不过在默认情况下，Android 设备自带的谷歌数据恢复工具，是只会在配置新设备时才显示的。上周，我们在 Google Play 商店中看到了谷歌数据恢复工具的独立应用（版本号 1.0.382047834），可知其允许用户通过有线连接或云备份来恢复数据。尽管谷歌尚未分享有关 WhatsApp 跨平台聊天记录迁移功能

    谷歌 facebook

  • 腾讯微博要复活？腾讯再申请“微博”商标

    2020年9月28日23时59分，坐拥3亿用户的腾讯微博宣布关停，同时，也宣告着腾讯微博与新浪微博的竞争落下帷幕。不过，腾讯微博与新浪微博的对抗”或将重启。从企查查网站获悉，近日，腾讯科技（深圳）有限公司再次申请注册微博”商标，国际分类涉38类通讯服务，目前商标状态为注册申请中。企查查显示，目前腾讯已注册多个微博商标。据了解，腾讯微博于2010年4月1日开启小规模内测，同年5月，开始开放用户邀请注册。2011年2月30日，腾

    微博 腾讯 新浪

  • iOS/iPadOS14.7.1发布 包含Apple Watch TouchID解锁问题修复

    苹果公司发布了iOS 14.7.1和iPadOS 14.7.1，其中包括一个错误修复，即之前有用户发现当连接到Touch ID手机时，Apple Watch无法解锁的bug。除此之外，本次更新还带来了一些安全方面的不定。新版本将自动下载到设备上，或者可以通过访问设置应用程序通过OTA手动安装。在主屏当中选择"通用"，然后选择 "软件更新"就可以立即开始更新。iOS14.7和iPadOS14.7原本计划是iOS 14的最终版本（因为iOS 15已经离我们不远，目前开发的重点都在新

    ipad 苹果 watch

  • 苹果承认iOS 14.7存在BUG：带Touch ID的iPhone无法解锁Apple Watch

    在今天发布 iOS 14.7 系统更新之后，苹果承认系统中存在 1 个 BUG -- 在装备 Touch ID 的 iPhone 设备上， 即便已经配对成功也无法执行解锁 Apple Watch 的操作。苹果官方提供的临时解决方案就是需要用户在 Apple Watch 中输入密码进行解锁，苹果表示这个问题会在未来的系统更新中进行修复。对于那些忘记 Apple Watch 密码的用户，现在的解决方案是需要重置 Apple Watch。对于加载了需要字母数字密码的 MDM 配置文件的企业 iPhone

    watch 苹果 ipad

  • iOS14.7刚更新就曝漏洞 指纹解锁的iPhone无法自动解锁Apple Watch

    在本周发布iOS14.7、watchOS7.6和其他几个操作系统更新之后，苹果承认iOS14.7中的一个错误可能会阻止用户手上的Touch ID的iPhone自动解锁已配对Apple Watch。

    iOS14 iPhone AppleWatch

  • 腾讯再次申请微博商标 或将重启腾讯微博

    近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“微博”商标，国际分类涉及通讯服务，目前商标状态为注册申请中。天眼查显示，目前腾讯公司已注册多项“微博”商标，或将重启腾讯微博。

    腾讯 微博 商标申请

  • [图]iOS端Office新预览版发布：引入离线PDF阅读等诸多新功能

    面向 iOS 平台的 Office Insider 项目成员，微软为 Word、Excel、PowerPoint 和 Office Mobile 引入了大量新功能。最新的 Office 版本 2.52（21072700）为支持自动保存的文件增加了一个状态指示器，这样用户就可以确信他们的修改被安全地保存在云中。新版 Office 还允许用户在 Office Mobile 应用中下载 PDF 文件，以便于离线访问。用户在新版本中还能使用 Lens 摄像头提取文本和表格内容。新版还引入了一个非常受欢迎的功能：就是

    ipad 微软 摄像头

  • 苹果突发iOS/iPadOS14.7.1：修复Touch ID解锁问题

    iOS14.7和iPadOS14.7原本计划是iOS 14的最终版本，不过尴尬的是，目前系统版本内的Bug太多，苹果不得不突然再次发布一个新的版本。今天早些时候，苹果突然发布了iOS 14.7.1和iPadOS 14.7.1，其中包括一个错误修复，即之前有用户发现当连接到Touch ID手机时，Apple Watch无法解锁的bug。除此之外，本次更新还带来了一些安全方面的补丁。新版本将自动下载到设备上，或者可以通过访问设置应用程序通过OTA手动安装。在主屏当中选择通用

    苹果 ipad watch

  • 腾讯被责令解除网络音乐独家版权，你会怎么选择音乐APP

    7 月 24 日消息，市场监管总局做出行政处罚决定，要求腾讯解除独家音乐版权、停止高额预付金等方式。对此，腾讯回应：将严格落实监管要求，维护市场的良性竞争。这样说来，对于我们是开心极了，再过一段时间，就能听上自己喜欢的歌曲，再也不用担心喜欢三首歌曲需要下载三个音乐APP，终于可以不用在两个、三个app反复切换听歌了，并且还得花钱购买三份会员才能听。对于喜欢唱歌的也不用担心自己下载的某个APP没有版权而不能唱了。?

    腾讯 网络音乐

  • iPad版腾讯QQ HD彻底停止服务 已无法登录账号

    因为平板屏幕更大、比例也更为方正，腾讯QQ曾为其专门开发了QQ HD版，创意的三栏式设计是其一大特色。而在去年3月，QQ HD从苹果App Store下架，只能搜到QQ、QQ国际版。目前在iPad上使用QQ HD时会提示账号暂时无法登录，当前版本过低，请升级到QQ最新版本”。这也意味着，iPad上的QQ HD已经彻底停止服务，用户需转移至通用版QQ。据了解，通用版QQ iOS版已于2019年8月，适配了iPad平板。作为曾经最普及的即时通信软件，QQ已经覆盖Win

    iPad 腾讯 QQ

  • 抖音iOS端落地720P视频实时超分技术，可显著提升视频画质

    近期，抖音在iOS端针对720P/30帧视频应用了实时超分技术，为数亿用户提供更流畅的超高清播放体验，系业内首家。 超分是一种算法能力，可改善视频清晰度，提升整体画质。其原理是利用大量匹配的低清视频和高清视频数据，通过算法学习低清画质到高清画质的映射关系，并根据映射关系预测出低清视频中模糊内容对应的细节，恢复出相应高清视频。 移动端视频超分能突破编解码界限与视频传输的效率瓶颈，优化视频传输速度、播放流畅度等?

    抖音
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM