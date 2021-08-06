三星电子市值在全球芯片制造商中排名第三 较去年下滑一名

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三星电子市值在全球芯片制造商中排名第三 较去年下滑一名

2021-08-06 13:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:最新数据显示，三星电子在全球半导体公司排名中下滑一位至第三位。三星电子最重要的竞争对手台积电，市值突破6000亿美元，成为全球最大的芯片制造商。

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英伟达取代三星成为第二大芯片制造商。它在全球最大公司名单中排名第13位，其次是三星，排名第14位。三星电子今年以销售收入计成为全球最大的芯片制造商，三年来首次超过英特尔。然而，其股价并没有上涨多少。

在美国纳斯达克上市的英伟达股价收于202.74美元，较前一交易日上涨2.32%。根据收盘价，英伟达的市值估计约为5052亿美元。这一数字在全球上市公司中排名第13位，在全球芯片制造商中排名第二，仅次于台积电，市值约为6158亿美元。这是英伟达市值首次超过三星电子。

三星电子股价在连续三个交易日上涨的推动下于8月5日回升至82，000韩元区间，但其市值仍保持在500万亿韩元（2.83万亿人民币）以下。

英伟达的市值在过去一年中增长了66.09%。它的增长超过了三星电子的增幅（52.84%）。英伟达股价在蓬勃发展的加密货币市场的支持下也大涨。

排名第一的台积电股价持续上涨。台积电的市值在2020年底不到5000亿美元，但最近飙升至6158亿美元。台积电的市值在过去一年飙升了124% 以上。

因此，台积电在全球市值排名中位列第九，仅次于特斯拉（7038亿美元）和伯克希尔哈撒韦公司(6384亿美元)。它的市值还击败了腾讯和阿里巴巴，成为亚洲市值最大的公司。

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