王者荣耀8月4日体验服更新维护公告 弈星重做上线体验服

王者荣耀在8月4日开启了体验服的更新维护，此次的更新内容主要是弈星重做上线体验服，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

为了增加版本的稳定性，我们计划在2021年8月4日12:10-13:30对《王者荣耀》体验服进行停机维护。

【更新时间】8月4日12:10-13:30（11:45关闭PVP）

【更新方式】停机更新

【更新范围】王者荣耀修炼之地体验服

【下载地址】

体验服更新完毕后，您打开王者荣耀-体验服客户端即可直接进行自动更新!

若您无法进行自动更新，可以通过王者荣耀修炼之地体验服专区，下载最新的体验服客户端。

【更新内容】

一、弈星重塑上线体验服

弈星作为尧天的一员，来到峡谷已经三年时间。我们很高兴大家能喜爱这个王者中唯一使用围棋元素战斗的少年英雄，但我们同时也认识到弈星的玩法机制存在技能组乐趣度有限，操作手感欠佳，高光时刻缺失等诸多不足，这些问题使他一度颇为沉寂。

通过这次重塑，我们希望在保有弈星已有喜爱点的同时，加强其玩法乐趣，优化其使用体验。同时，弈星还会迎来人设成长、故事发展以及形象更新。此外，如何更好地将围棋元素融入局内战斗，也是我们所关注的重点。

（一）【世界观重塑】少年之心:安静内敛，执着温柔

在弈星最孤立无援的幼时，是牡丹方士收留了他，让他拥有了一个完整的“家”。自此，他听从师傅教导，十年如一日地行走在黑白世界中，不断精进着棋艺。他在女帝面前战胜技艺高超的扶桑棋手，一夜之间成为名扬长安的天才少年。

曾经的弈星以棋室为界将自己与世界隔绝，名气和传闻都与他无关。他心如止水地执棋落子，取得一次次胜利，只因这是师傅的期望和伙伴们的心愿，自己却无论对错，不问缘由。

那时师傅说他还没有找到自己的棋道，可尚未等少年理解其深意，师傅便离开了这里。

当黑云于长安城上方笼罩，少年从无尽棋局中蓦然苏醒。他着眼棋盘之外，赫然发现庭院中的牡丹，等待与关怀着他的哥哥姐姐，和广阔天地间那手尚未有答案的棋。

他整理散落的棋谱，换上伙伴送给他的圆领袍靴，系起师傅留下的玉佩，推开困顿自我已久的棋室，步履坚定地走向长安某处。

在这不止黑白两色的世界里，他要去追寻属于自己的棋道。

（二） 【形象重塑】少年之行:天才棋手，弈守本心

在设计弈星的成长时，我们眼前浮现出的是这样的形象:表面安静内敛的长安棋手，内心有执着温柔的少年气——

因此在过去弈星造型的基础上，我们增加了唐朝常见的圆领袍、蹀躞带和翘头履的设计，强化了长安文士专属的文化风采，同时圆领袍的设计遮住了弈星之前造型中稍显袒露的领口，更贴近弈星安静内敛的性格。

当弈星走出封闭的自我世界，他将脱下曾经厚重的披风，换上更为轻盈、更便于行动的披风。新的设计中将包裹前臂披风往后移，减少包裹遮挡带来的臃肿感，并将披风背面破开为两半，这样在局内跑动时，可以更好的露出下肢运动，将少年感进一步强化。同时我们将过去写实山水画的披风花纹改为抽象的“山”“水”“云”，披风和袍子的花纹细节设计中都加入了流动性的线条装饰，将代表阴阳宇宙观的“河图洛书”设计结合其中，暗藏玄机。

围棋最大的特色就是黑白对立，我们也在配色上做了更具主题性的调整。为了配合弈星的发色，将配色改为蓝紫白，同时在配色和服装色彩分割中，大量使用了双色拼接的设计。

（三）【玩法重塑】少年之棋:以身入局，随机应变

于弈星，我们想将“一局棋”的概念真正落实到王者峡谷的战斗之中。

我们尝试将更多的围棋元素融入玩法:去气提子作为围棋的最基本规则，是我们首要考虑的方向。每一场对局，弈星都将以整个峡谷为棋盘，不断激发棋盘的力量，并进行落子与提子，他的计算较过去更为精妙，着子间联动也更为紧密。

我们也尝试将对弈的体验融入战斗的整个过程。每一次落子与提子，不单是一次局部的博弈，更与整个棋局的胜负关系密切。因此我们更迭了弈星的被动法术和冷却成长，将弈星的成长更多的放在了落子提子的对弈环节中，布局、中盘、官子......随着棋局来到新阶段，弈星的能力会获得独有的强化，并且获得全新的进阶能力。

因形用权，棋局万变。对于已有的棋盘封锁能力，弈星将在成长后更加自如运用。小技能上，他获得了部分棋盘封锁的能力，而开启大招后，弈星将以身入局，完全掌控其封锁棋盘区域的大小和形状。棋局变数无穷，难以穷极，如何运用这种生成封锁棋盘空间的能力，分割战场，围困敌人，皆由使用者自己把控。

自古及今，弈者无同局。对于现在的弈星来说，在王者峡谷中的每一场战斗都是一盘有始有终的棋局，每一次对弈都会是变化无穷的体验。

二、英雄调整

体验服的英雄调整公告将直接对比正式服配置进行描述，但并非所有调整都将上线正式服

测试版本不代表最终品质，请召唤师们多多理解。

1. 苏烈

重新打开测试

二技能:施法手感优化，连续施放时以及各技能衔接手感优化

二技能:优化检测频率，使击退过程更加稳定

三技能:效果调整:震荡伤害对于非英雄单位减半

2. 孙尚香

一技能:技能伤害:250（+25/Lv）(+1.0Ad) →350(+30/Lv)(+1.0Ad)

3. 百里守约

二技能:技能伤害:750（+100/Lv）(+2.5额外Ad) →550(+140/Lv)(+2.5额外Ad)

4. 貂蝉

考虑到貂蝉前中期较为弱势的处境，本次调整将部分法术加成属性转移到了貂蝉被动的基础伤害和基础成长伤害中，以提升貂蝉前中期的作战能力和整体的容错率，使得整体不同阶段的伤害分布更加合理。

被动:技能伤害:160（+0.64Ap） → 180(+6*英雄等级)(+0.4AP)

5. 亚瑟

亚瑟作为王者的“门面”，在现版本中他的最大生命值百分比斩杀的特性已有些不足，我们希望放大这个特性，让他能跟上版本的节奏。

三技能:最大生命值伤害12%（+4%/Lv） →15%(+4%/Lv)

6. 大乔

大乔为特定英雄提供的过高的战地治疗能力使她在具备极强的战场调度特性的同时，对于专注于治疗的英雄也造成了特性挤压——在与特定英雄的配合下，大乔的战地治疗能力甚至优于以治疗为核心特色的蔡文姬。为了更好的凸显每个英雄的独特性，我们将弱化大乔的战地治疗能力，并进一步强化其战场调度的能力。同时，为了应对治疗能力弱化后使用二技能传送回出生点时可能由于负面效果影响死亡的问题，我们将为大乔新增传送时清除所有的负面效果的特性。

二技能:新增传送回出生点时清除所有的负面效果

二技能:加速效果:15% （+15%/Lv）→40% (+10%/Lv)

二技能:加速效果持续时间:3（+1/Lv）→5(+1/Lv)

二技能:移除生命回复效果

三、问题修复

修复了吕布三技能落地时快速按下一技能真实伤害丢失的问题;