2020年中国数字经济规模为5.4万亿美元 位居世界第二

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:8月2日，在北京举行的2021全球数字经济大会上，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）院长余晓晖发布了《全球数字经济白皮书——疫情冲击下的复苏新曙光》，白皮书显示，中国位居世界第二，规模为5. 4 万亿美元。

2020 年，全球数字经济规模达到32. 6 万亿美元，同比名义增长3.0%，占GDP比重为43.7%。发达国家数字经济规模大、占比高， 2020 年规模达到24. 4 万亿美元，占GDP比重为54.3%，发展中国家数字经济增速更快， 2020 年增速达到3.1%。美国数字经济蝉联世界第一，规模达到13. 6 万亿美元，中国位居世界第二，规模为5. 4 万亿美元。

数据还显示，从占比看，德国、英国、美国数字经济在国民经济中占据主导地位，占GDP比重超过60%。从增速看，中国数字经济同比增长9.6%，位居全球第一，立陶宛紧随其后，增速为9.3%，爱尔兰、保加利亚同比增长超过8%。

白皮书探索了数字经济典型领域全球发展格局。5G领域，5G网络全面建设，全产业链技术进步和产品创新快速演进，加速与垂直行业深度融合。数据要素市场领域，各国强化数据要素战略布局，推动数据开发利用及市场化流通，建设数据要素市场。人工智能领域，全球人工智能产业迎来发展机遇，产业规模平稳增长，技术创新迭代、应用场景迸发。制造业数字化转型领域，工业互联网引发制造业系统性变革，推动传统产业新兴裂变和升级演进。金融科技领域，发展金融科技已成为全球共识，老牌金融强国力推金融业全面转型，金融科技用户渗透不断提升。网络安全领域，全球强化网络安全部署，网络安全产业发展进入快车道。