2020年中国数字经济规模为5.4万亿美元 位居世界第二

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 数字经济最新资讯 > 正文

2020年中国数字经济规模为5.4万亿美元 位居世界第二

2021-08-03 08:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:8月2日，在北京举行的2021全球数字经济大会上，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）院长余晓晖发布了《全球数字经济白皮书——疫情冲击下的复苏新曙光》，白皮书显示，中国位居世界第二，规模为5. 4 万亿美元。

数字货币 金融科技 股市股价

2020 年，全球数字经济规模达到32. 6 万亿美元，同比名义增长3.0%，占GDP比重为43.7%。发达国家数字经济规模大、占比高， 2020 年规模达到24. 4 万亿美元，占GDP比重为54.3%，发展中国家数字经济增速更快， 2020 年增速达到3.1%。美国数字经济蝉联世界第一，规模达到13. 6 万亿美元，中国位居世界第二，规模为5. 4 万亿美元。

数据还显示，从占比看，德国、英国、美国数字经济在国民经济中占据主导地位，占GDP比重超过60%。从增速看，中国数字经济同比增长9.6%，位居全球第一，立陶宛紧随其后，增速为9.3%，爱尔兰、保加利亚同比增长超过8%。

白皮书探索了数字经济典型领域全球发展格局。5G领域，5G网络全面建设，全产业链技术进步和产品创新快速演进，加速与垂直行业深度融合。数据要素市场领域，各国强化数据要素战略布局，推动数据开发利用及市场化流通，建设数据要素市场。人工智能领域，全球人工智能产业迎来发展机遇，产业规模平稳增长，技术创新迭代、应用场景迸发。制造业数字化转型领域，工业互联网引发制造业系统性变革，推动传统产业新兴裂变和升级演进。金融科技领域，发展金融科技已成为全球共识，老牌金融强国力推金融业全面转型，金融科技用户渗透不断提升。网络安全领域，全球强化网络安全部署，网络安全产业发展进入快车道。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 京东成立数字经济公司，经营范围含动漫游戏开发等

    企查查APP显示，7月1日，京东（长治）数字经济有限公司成立，法定代表人为李永明，注册资本3000万元人民币，经营范围包含：工程管理服务；动漫游戏开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务等。

    京东 动漫 游戏

  • 快手天津创新发展中心正式启动 助推天津数字经济产业发展

    7 月16 日，为共同推动天津市和南开区数字经济产业发展，助力天津城市品牌形象宣传，促进天津地方产业加速转型升级，快手天津创新发展中心启动仪式暨快手百城安居计划房产家居生态论坛在金融街（南开）中心举行。天津市委网信办、天津市南开区人民政府、快手科技、南开区相关委办局同志出席现场，天津市部分企业家代表与快手平台主播也共同参与见证了这一活动。南开区委常委、常务副区长聂伟迅在致辞中表示，南开区已经被中国科学?

    数字经济 快手

  • 2021“直通乌镇”全球互联网大赛启动报名 数字经济领域五大赛道等你挑战

    (2021“直通乌镇”全球互联网大赛启动报名)据2021“直通乌镇”全球互联网大赛组委会消息，2021“直通乌镇”全球互联网大赛报名已正式启动，即日起至 2021 年 7 月 31 日，符合参赛条件的企业可登录世界互联网大会官网，点击【直通乌镇参赛报名】按钮报名;也可登录“直通乌镇”全球互联网大赛官网查看 [媒体报道] 或 [通知公告] 报名通知，扫描二维码报名。。探索互联网发展新路径 放眼数字经济领域放眼世界，信息网络技术加速创新?

    全球互联网大赛 直通乌镇

  • 加速实现产业数字化 建设数字中国

    “十四五”规划和2035 年远景目标纲要明确提出，要加快数字化发展，建设数字中国。中国信息通信研究院院长余晓晖表示，数字经济是新一轮科技革命和产业变革的核心内容，预计“十四五”期间，5G、云计算等数字产业将带动超过60 万亿元的经济产出，成为拉动经济增长的新引擎。产业数字化是数字经济的主战场，5G、人工智能、云计算、大数据等技术与实体经济各领域深度融合，带动各个产业的数字化网络化智能化转型，成为第四次工业革命

    产业数字化 数字中国

  • 腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地助力实体经济数字化升级

    北明数科湾区公司总经理王忻接受环球工业互联网采访粤港澳大湾区是我国对外开放程度最高、经济活力最强和数字经济发展程度最高的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。经历了改革开放以来40 余年的发展，粤港澳大湾区已经形成了比较完备的产业体系，制造业企业达百万家，经济实力雄厚。佛山是大湾区的制造业创新中心城市，工业产值位居大湾区首位，区位优势突出。近年来，佛山正在抢抓工业互联网发展先机，推动腾讯工业互?

    腾讯工业互联网

  • 响贝数字营销助推中国劲酒走出去，让世界爱上中国

    这是一个关于中国酒类品牌如何走向世界的故事。1993 年，“劲酒虽好，可不要贪杯哟！”这则出现在央视频道的经典广告让更多的国人认识了“劲酒”这个品牌，帮助品牌打开了更广阔的国内市场，也让劲牌有限公司认识到了营销的力量。1953 年，劲牌有限公司诞生于青铜故里湖北大冶，六十多载的发展让劲牌企业有了更深的品牌沉淀，更显大气沉稳风范。作为一家专业化的健康产品企业，公司目前拥有保健酒、白酒和中医药三大业务，推出了“

    数字营销

  • 阿里张勇：平台经济是全世界共同面临的崭新课题

    凤凰网科技讯 7月27日消息，阿里巴巴集团今日发布2021财年年报，董事会主席兼首席执行官张勇发布致股东信。张勇在股东信中谈及反垄断处罚，称平台经济是全世界面临的崭新课题。过去一年，阿里巴巴对平台经济有了更深的理解和体会。张勇说，平台型企业带有天然的社会公共属性。作为一家平台型公司，需要更多深入思考能创造多少社会价值，参与解决多少核心科技问题，如何更好地支持乡村振兴，如何变得更绿色和可持续，从而以平台之心

    阿里 张勇 阿里云

  • 悦享数字：养老数字化转型赋能智慧养老

    数字驱动健康，智慧赋能养老。2021年7月30日，由悦享数字（www.joydigit.com）主办，中国健康养老产业联盟、中国人民大学智慧养老研究所、中关村哈工大先进技术研究院悦享智慧养老研究中心等学术和联盟单位支持的“2021养老数字化转型论坛”在北京成功举办，论坛上悦享数字首次对外发布了年度《养老数字化转型十大技术》白皮书。地产、保险、养老服务、学术、咨询、ICT、人工智能和物联网等领域头部康养企业，大家齐聚一堂，共同分

    悦享数字

  • 数字遗产”何去何从？腾讯数字资产继承专利曝光

    如果一个人逝世后，他的QQ号、微信号、游戏账户等数字资产具有怎样的法律属性?这些数字资产又该何去何从?怎样继承?日前，从企查查网站获悉，腾讯科技（深圳）有限公司获得“数字资产凭证继承转移中的信息处理方法、和相关装置”专利授权，公开号CN110245940B，申请日期为2019年3月。专利摘要显示，该专利提供了一种数字资产凭证继承转移中的信息处理方法、和相关装置。方法包括，确定用户的生命周期结束，获取用户的遗嘱。如果对所

    腾讯 数字资产 专利

  • 中国数字建筑峰会2021 ·陕西城市峰会—数字供应链分论坛成功举办

    7 月 29 日，在古都西安举办，一场引领建设行业转型升级、昭示建筑产业数字未来发展的峰会盛大开幕，吸引了千余位业界精英参加，现场大咖云集，座无虚席，共话数字供应链新发展。现场盛况峰会由陕西省建筑业协会、陕西省建设工程造价管理协会、陕西省建筑装饰协会、全联房地产商会、陕西省房地产商会，广联达科技股份有限公司联合主办，中国建设银行陕西分行营业部特别支持，每年一届的数字建筑峰会，致力于成为陕西省建设行业IT创

    中国数字建筑峰会

  • 繁荣城市夜经济，如何打通“最后一公里”？

    据说，武汉人的夏天，一个晚上会吃掉 250 万只小龙虾；在广州的 1400 家酒吧里，欢乐永远不会打烊；深夜里的重庆，每晚上千场夜场电影里，正演绎着悲欢离合的戏梦人生……白天繁华忙碌，夜幕降临，依旧灯火通明。中国人的消费热情，在晚上慢慢达到顶峰。据艾媒数据中心调查显示，目前我国有超过 5 亿人口习惯 24 点之后入睡，“熬夜党”已经占据了中国人口数量的35.8%。“敷最贵的面膜，熬最深的夜”，当夜的概念逐渐与睡眠解绑，?

    最后一公里

  • 腾讯开启数字奥运新征程

    提到奥林匹克，你会想起什么？ 「更快、更高、更强」——是的，绝大多数人会提到的那句口号，在 100 多年前，这句格言就成为了奥林匹克的一部分。 2021 年，用了整整一百年的奥林匹克格言，变了——在我们熟知的六字格言之后，「更团结（Together）」，成为了格言的新成员。 「当前我们更加需要团结一致，这不仅是为了应对疫情，更是为了应对我们面临的巨大挑战。当今世界彼此依靠，单靠个体已经无法解决这些挑战。」国际奥委会主

    腾讯 数字奥运

  • 共享经济做生态：造血与找钱的双重焦虑？

    发展多元化业务，构建生态体系，几乎是共享经济企业翻越IPO大山时不谋而合之举。7月2日，上市不到2天时间的滴滴，收到了网络安全审查的指令，审查期间停止新用户注册。

    共享经济 OFO 共享单车

  • 拓保亮相深圳数字产业推介会，CTO受邀分享，共话数字未来

    2021 年 7 月 22 日，由商务部、科技部、中国贸促会和辽宁省人民政府主办，大连市人民政府和商务部外贸发展事务局承办的 2021 年中国数交会于大连世界博览广场盛大启幕。自开展伊始，拓保软件位于B031 的深圳展台始终人流攒动，络绎不绝，在场工作人员全方位解析当下行业热点、新模式，受到了深圳商务服务贸易处领导及其他政府领导、驻华韩国大使馆一行及韩国企业、观展媒体、嘉宾、观众、参展友商的高度关注。拓保软件作为国家级?

    拓保 深圳数字产业推介会

  • 久其数字荣获CAMA年度数字营销公司及年度电商营销奖

    7 月 8 日， 2021 年第二十届中国广告与品牌大会在沪成功举办，行业大咖、国内外一线品牌、头部创意公司及媒体机构齐聚于此，聚焦“新赛道”概念，碰撞思想、传递启发，发问当下、谋创未来。在解读“新赛道”上，久其数字传播（以下简称久其数字）进行了大量有益探索并取得良好效果，收获了业界认可，大会授予久其数字“年度数字营销公司”的荣誉，同时，为“ 2020 年小度 618 电商营销项目”颁发“年度电商营销-铜奖”。在这个市?

    久其数字 数字营销

  • 《企业数字化治理应用发展报告（2021年）》：支持推进企业数字化治理模式变革

    数字经济时代，企业积极开展数字化转型，打造新型能力，推进业务创新转型，除了策划实施系统性解决方案以提供技术支持，还应建立相匹配的数字化治理体系并推进治理模式持续变革。为推动企业数字化治理发展和应用，中国信通院云计算与大数据研究所联合行业专家编写了《企业数字化治理应用发展报告（ 2021 年）》，报告中提炼行业最佳实践，为企业建立数字化治理体系提供参考指南。对于企业来说，数据治理需要足够的技术支撑。数据治

    企业数字化

  • 中国电信发布数字化转型智慧园区

    7 月 30 日，“数聚生态 智驭全界——数字化转型智慧园区”天翼云中国行活动在上海顺利召开。中国电信上海分公司副总经理陈志宏、中国电信集团政企信息服务事业群住建行业事业部总裁吴刚、天翼云解决方案部副总经理王晓东出席发布会并致辞，上海市经信委与各区经信委科委、 40 个特色产业园区管理方以及企业代表受邀参加，共同见证数字化转型智慧园区发布。 如今，实现产业园区智慧化已经成为了各地政府与园区管理者的当务之急。I

    中国电信 数字化转型智慧园区

  • 营销上天、产品拉胯，气味经济是不是门好生意？

    香水重度爱好者小淳最近发现，身边人用的香水都变了。“15年上大学的时候，很多人买国际大牌的香水小样，香奈儿5号和祖玛珑至少拥有一个。现在大家用香很杂，很多人用的香水并不是什么名牌，但味道很特别。”

    营销 香水 小程序

  • 蓝耘 深耕算力 做数字时代的幕后工兵

    技术的发展日新月异，人们的生活方式也随之发生了翻天覆地变化，在看得见的变化背后，有无数个“看不见”的公司在默默的做着底层技术的支撑。它们不如站在风口的技术应用类公司前沿性感，也不如擅长“颠覆”的新型互联网公司热门拉风，但在如今这样一个数字化时代，没有它们，就如高楼大厦没有地基一样，行不通。蓝耘科技就是万千个此类公司中的一员，大众层面寂寂无名，圈子里小有名气，这也是系统集成领域一部分企业的常规状态。

    蓝耘科技

  • 中国移动公开数字货币相关专利，可防止热钱包私钥被盗取

    中国移动通信集团有限公司等公开“数字货币管理系统”专利，公开号为CN113132088A。本发明实施例的数字货币管理系统包括冷钱包服务器、热钱包服务器和系统钱包服务器。该系统中热钱包服务器没有与公共数据网络进行数据交互，能够防止热钱包的私钥被盗取，提高用户数字货币资产的安全性。

    中国移动 数字货币 热钱包
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM