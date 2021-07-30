华为P50 Pro的DxOMark得分出炉：144分 高于小米11Ultra一分

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华为P50 Pro的DxOMark得分出炉：144分 高于小米11Ultra一分

2021-07-30 08:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:昨晚华为P50系列手机正式发布，这款手机在相机、屏幕等多个方面都进行了升级，其中后置摄像头升级变化巨大。现在国外的DxOMark榜单也公布了P50Pro的相机得分，其中后置摄像头得分为144分，高于小米11Ultra一分，位列榜单的第一名。

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（P50 Pro，图源：华为官网）

华为P50 Pro在DxOMark得分，后置摄像头得分是144分，前置摄像头为106分，都是在榜上排行第一。其中后置摄像头的144分，刚好比小米11 Ultra 的143分高1分。

根据华为发布的P50 Pro参数，后置摄像头采用了四摄设计，分别使用了5000 万像素原色摄像头（彩色，f/1. 8 光圈，OIS光学防抖）+ 4000 万像素原色摄像头（黑白，f/1. 6 光圈）+ 1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈）+ 6400 万像素长焦摄像头（f/3. 5 光圈，OIS光学防抖）；P50 Pro前置摄像头为1300万像素超广角摄像头（f/2. 4 光圈，自动对焦）。

华为称，P50 Pro的后置摄像头采用了全新的计算光学技术，200X变焦范围，最高100X数码变焦。

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