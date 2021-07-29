支付宝开放平台发布“未来医院”3.0升级，“一条龙”数字就医平均少排4次队

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支付宝开放平台发布“未来医院”3.0升级，“一条龙”数字就医平均少排4次队

2021-07-29 15:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:7月29日，在中国医院网络大会（CHIMA）上，支付宝发布将联合医疗领域生态服务商全新升级“未来医院3.0”数字化解决方案。基于支付宝小程序，集合医保移动支付、信用就医、防黄牛等7大能力，帮助用户实现挂号、就诊、缴费、复诊数字就医“一条龙”。测试阶段，提升就医效率60%。目前，该方案已全面开放并在支付宝开放平台上线。

医院看诊排队多、等待时间长，一直以来是患者和医院的共同痛点，未来医院3.0就着重解决这一难题。挂号时，患者通过支付宝小程序提前预约，到了医院可直接通过自助设备取号，减少人工窗口排队;就诊时，支付宝首页的智能card会提供快捷导诊服务，诊室导航、叫号进度等，不用排队等待叫号;缴费时，既可以选择医保移动支付，也可以选择“信用就医”，紧急情况下先诊疗、后付费，免去了窗口缴费环节;复诊时，可以通过医院小程序智能客服在线咨询，少跑腿。

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目前“未来医院3.0”包含了预约挂号、医保线上支付、快捷导诊、智能客服、防黄牛系统、信用就医、低碳就医等功能。其中，快捷导诊功能为首次亮相，通过支付宝首页智能card，为用户提供就诊前提醒、科室导航、远程取号、叫号提醒、取药引导等服务，平均可帮患者避免3~4次排队，大幅缩短就医时间。

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郑州人民医院是支付宝“未来医院3.0”首批试点医院，其相关负责人表示，从今年6月接入智能导诊以来，该功能平均能帮助患者节约45-60分钟的就医时间，同时，也帮医院减轻了40%的导诊咨询的人力成本。

据了解，早在2014年支付宝就开始了医院数字化解决方案探索，相继推出了“未来医院1.0”预约挂号、“未来医院2.0”信用就医。此次3.0方案打通了就医各个环节，并面向全国医院开放，医院可根据自身需求，通过支付宝开放平台“医疗服务”板块，选用适合的功能服务。

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