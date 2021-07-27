微信红包封面上线封面兑换卡功能

很多人吐槽微信没有客服，使用微信遇到难题时无法及时解决。而现在，微信客服”终于来了，目前这一功能内测，官网（https://work.weixin.qq.com/kf）已上线。不过需要注意的是，这并非大家想的那个客服，不是给微信给用户服务的，而是企业通过微信客服给客户服务的。目前微信客服”，用户可以使用企业微信扫码登录。据官方介绍，用户可以在微信内、外各个场景中接入微信客服，用户可以发起咨询，企业可通过 API 接口回复消息，做好