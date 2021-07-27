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热点：微信红包封面上线封面兑换卡功能

2021-07-27 10:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日 消息:今日，微信红包封面开放平台宣布上线封面兑换卡功能。即日起，未发完的封面可通过封面兑换卡，兑换成其他样式的封面继续发放。

兑换方法:

1. 如果发放材料尚未被领取完，回收后可在订单详情页转为封面兑换卡;

2. 封面兑换卡可用于兑换帐号下已通过审核的封面;

3.  兑换的封面，发放有效期与原封面一致，需在原封面购买后的6个月内发放。

微信官方表示，封面兑换卡不能交易，也不能向平台申请退款。

操作步骤:

步骤一. 生成封面兑换卡

1. 在电脑端登录微信红包封面开放平台（cover.weixin.qq.com），进入【我的红包封面】，选择一款未发放完的封面，点击【详情】

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2. 点击【订单与发放详情】

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3. 点击【转为封面兑换卡】

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步骤二. 使用封面兑换卡兑换其他封面

1. 点击右上角【个人中心 / 封面兑换卡】，选择一个要使用的封面兑换卡，点击【兑换封面】

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2. 选择一款要兑换的封面，点击【下一步】，根据提示进行后续操作即可。

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微信称，符合条件的定制方可在电脑端登录平台（cover.weixin.qq.com）进行兑换，根据有效期灵活调整封面定制及运营发放计划。

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