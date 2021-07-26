王者荣耀热夏电竞日记活动详情 热夏电竞日记活动入口在哪

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王者荣耀热夏电竞日记活动详情 热夏电竞日记活动入口在哪

2021-07-26 14:38 · 稿源：站长之家

王者荣耀在最近开启了热夏电竞日记活动，可以获得很多奖励，一些玩家还不清楚到底有哪些具体的活动，下面就来为大家分享一下王者荣耀热夏电竞日记活动详情。

王者荣耀热夏电竞日记活动 王者荣耀热夏电竞日记活动入口和规则详情

活动常驻入口:活动面板-活动-【全民电竞】趁热上场

活动时间:7月23日-7月29日。

活动奖励:参与活动可获得【热夏电竞礼盒】:王者出征回城（永久）、钻石*88二选一，蔡文姬-舞动绿茵皮肤限免卡(7天)，为你打call等好礼。

活动说明:

1、活动规则:

（1） 活动期间，完成每日任务获得应援棒，每消耗3个应援棒可按顺序解锁一页电竞日记，点击已解锁的日记可查看对应大图并分享给好友;

（2） 累计解锁1、3、5、8页日记可领取对应道具奖励，解锁第8页日记后获得【热夏电竞礼盒】。奖励通过邮箱发放，预计24小时内到账，请召唤师们及时领取;

（3）点击【全民电竞主题站】可前往主题站查看更多信息。

2、5V5对局任务覆盖模式:5V5匹配、5V5人机、排位赛、巅峰赛、战队赛、娱乐模式、同城联赛。其中，娱乐模式为"万象天工"里的各类5V5玩法，同城联赛会在7月23日~7月25日12:00~24:00限时开启，期待大家的参与。不含开房间，以及单人离线模式。

3、活动期间转区的玩家可能会出现活动异常情况，请召唤师们谅解。

4、详细玩法可前往游戏内活动实际体验了解。

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