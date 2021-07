几天前,高通正式发布了骁龙 888 Plus 旗舰芯片,多款下半年旗舰已经预告将会配备该芯片。作为现有骁龙888的略微超频版本,骁龙 888 Plus 在性能上有多大的提升?外媒 Wccftech 对其进行了详细的对比介绍,看过这篇文章你就会知道答案了。相同之处● 工艺架构首先,骁龙 888 Plus 和骁龙 888 均采用三星的 5 纳米 LPE 架构制造,CPU 集群保持不变,以 1+3+4 的配置划分。奇怪的是,之前高通公司为其带有“Plus”名称的芯片组引入了