抖音内测“摇一摇”功能 可匹配同城好友

因为天生缺陷”，三缸发动机在抖动方面的性能”，明显优于四缸机。因而对于国内六缸是理想，四缸是现实”的国内消费者而言，往往都是谈三缸色变”。当前，国内在售的理想ONE车型，就搭载来自东安动力的三缸发动机。虽然其仅作为增程器来使用，但是三缸机的身份，也让其成为了不少车迷的谈资。另外，网络上不乏有各种声音，从多个方面维度，来论证”理想ONE的三缸机不抖，但是事实真的这样吗？来自理想汽车官方的一则发明专利，或许