抖音内测“摇一摇”功能 可匹配同城好友

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抖音内测“摇一摇”功能 可匹配同城好友

2021-07-23 14:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:据Tech星球报道，近日，抖音App开始内测“摇一摇”功能，入口位于抖音App内首页上方的地区栏内。

通过“摇一摇”，用户可自动连线匹配同城房间，如不满意还可以摇一摇手机，再次匹配。

QQ截图20210723150701.jpg

此前，抖音曾上线过类似功能“抖一抖”。

今年4、5月，抖音上线了“抖一抖”功能，只需在抖音APP内直接摇晃手机即可通过上方的提示条进入，功能类似微信“摇一摇”，可发现附近的新朋友。

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