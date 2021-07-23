抖音内测“摇一摇”功能 可匹配同城好友

站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:据Tech星球报道，近日，抖音App开始内测“摇一摇”功能，入口位于抖音App内首页上方的地区栏内。
通过“摇一摇”，用户可自动连线匹配同城房间，如不满意还可以摇一摇手机，再次匹配。
此前，抖音曾上线过类似功能“抖一抖”。
今年4、5月，抖音上线了“抖一抖”功能，只需在抖音APP内直接摇晃手机即可通过上方的提示条进入，功能类似微信“摇一摇”，可发现附近的新朋友。
站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:据Tech星球报道，近日，抖音App开始内测“摇一摇”功能，入口位于抖音App内首页上方的地区栏内。
通过“摇一摇”，用户可自动连线匹配同城房间，如不满意还可以摇一摇手机，再次匹配。
此前，抖音曾上线过类似功能“抖一抖”。
今年4、5月，抖音上线了“抖一抖”功能，只需在抖音APP内直接摇晃手机即可通过上方的提示条进入，功能类似微信“摇一摇”，可发现附近的新朋友。
但相比于前两年，平台们试图通过独立社交软件来撕开微信入口、挺进社交腹地有所不同，现在的抖音和快手，部署和完善社交产品功能的愿望或许更为朴素。短期看，更多是希望通过社交来提升用户在平台内停留时长，并通过社交关系沉淀以及社区信任度提升，来助力直播、电商、本地生活、游戏等业务增长。
因为天生缺陷”，三缸发动机在抖动方面的性能”，明显优于四缸机。因而对于国内六缸是理想，四缸是现实”的国内消费者而言，往往都是谈三缸色变”。当前，国内在售的理想ONE车型，就搭载来自东安动力的三缸发动机。虽然其仅作为增程器来使用，但是三缸机的身份，也让其成为了不少车迷的谈资。另外，网络上不乏有各种声音，从多个方面维度，来论证”理想ONE的三缸机不抖，但是事实真的这样吗？来自理想汽车官方的一则发明专利，或许
“没想到真的能赚到钱!”在知乎“极速版真的能赚到钱吗”问题下，一网友激动地表示，自己通过邀请16名好友，已经获得了130元，预估总收益甚至可以达到640元。
2021年7月12日，绝地求生电竞赛事“天命杯”的决赛之夜，知名吃鸡俱乐部4AM终于夺冠。这个冠军，对于4am战队以及其创始人韦神而言，都有着不同的意义，签约虎牙后，在虎牙平台的赛事中多年陪跑，此次终于拿下冠军，让俱乐部、粉丝和平台三方皆大欢喜。
抖音终于要做外卖了!近日抖音在平台内上线了外卖小程序“心动外卖”，目前还属于内测阶段，暂时没有对外招商。
抖音 618 好物节刚刚收官，在流量、内容、营销工具等多方面的扶持下，众多品牌的订单量、成交量、直播观看人数等数据屡创新高。而这一系列成绩的取得，离不开直播背后所运用的方法和技巧。 为了让更多商家了解这些兴趣电商秘诀， 6 月 21 日，抖音电商出品的第三期“抖来探电”栏目，在抖音电商小助手直播账号和抖音电商学习中心平台等同时上线发布。本次探电栏目以《带你揭秘破亿直播间的秘密-新娱传媒》为主题，通过深入抖音电?
随着抖音剧情类短视频的火爆程度越来越高，不同剧情类的内容开始百花齐放。在最近的热门涨粉账号中，名为伊博的账号就十分有特点。这是一个集剧情和幽默喜剧类型为一身的账号。
近日，抖音成立了一个外卖业务团队，并在App内开展测试，该业务的开发主体为抖音运营主体北京微博视界科技有限公司。据介绍，“心动外卖”的Slogan为“心动外卖，吃你所爱”。
曾经，“网抑云”是年轻人的深夜主旋律，现在，凌晨3点不想睡或睡不着的年轻人，都转移到短视频平台上看“修驴蹄子”了。
微信正式下线“微信圈子”入口。在“微信圈子”静待停运之际，抖音却在近日悄然内测了一个“同城圈子”功能，进击社交的决心一往无前。
“看照片你绝对想不到这是一个驾考教练!”短视频用户山海感叹。前段时间，一位朋友告诉山海，现在很多人都在抖音学科目一，他没太在意，直到有一位朋友在一局游戏过程中抛下他去看“安安教练”，并把链接发给他，他才恍然大悟，原来科目一还能这样学。
如今的短视频界，已经不是“表情包大户”药水哥、“郭学创始人”郭老师、“纠语发明者”纠纠们的天下了。
作为传统老字号，有着百岁“高龄”的五芳斋可以说摆脱了老品牌的傲气与矜持，在南方黑芝麻糊、小霸王、狗不理等老品牌日薄西山之时，依靠直播电商突破自身的局限性，顺利实现“翻红”。
近日，抖音在APP内上线了抖音汽车小程序。据介绍，抖音汽车是抖音最新汽车资讯服务窗口，汇集了平台的汽车相关短视频。
首先抛出我的核心观点，抖音创始人IP能不能做起来的根本原因是后端变现能力的强弱，还有创始人究竟想以何种姿态布局这件事。
问题先留在这，后面我再讲讲我的一些逻辑和观点。现在很多人都刷抖音，作为一款日活跃用户7亿的产品，它已经成了继 QQ、微信之后的又一流量阵地。
近期，抖音正在测试一个名为“同城圈子”的社交功能。圈子的入口位于同城界面内，定位是同城兴趣圈。进入后，用户可以看到自己加入的圈子，以及推荐的本地圈子。目的是帮助本地的抖音用户在特定的兴趣圈子中进行交流和交友。
和几个美妆行业的好友聊到今年的618，大家普遍感觉今年的618传统电商平台似乎格外安静，老赵在这方面也深有体会，具体观察到了几个点:
7月1日，字节跳动被曝已将音乐升级为P1优先级业务，与游戏、教育业务平级。字节跳动产品与战略副总裁、原TikTok负责人朱骏（Alex）已在近期接手该业务，主导字节跳动海外音乐产品Resso。在其接手后，音乐业务将朝着内容社区的方向发展。
来自《热爱105°C的你》的短短几句歌词和简单旋律，在今年夏天几乎“血洗”了抖音和B站，让人忍不住上头。这首发表于2019年的歌曲忽然迎来了第二春，是原唱阿肆也想不到的事情。抖音累积33亿的播放量和30.2万个视频内容，让这首歌堪称神曲顶流。
近日，河南特大水灾牵动无数国人的心。一方有难，八方支援，国内各大企业迅速响应，捐款捐物，其中小米集团第一时间宣布捐款5000万用于支援灾区重..
日前，360数科在其各大官方平台宣布，通过360公益基金会向中国扶贫基金会追赠人民币100万元，用于专项支持新乡灾区物资采购、紧急救援和灾后重建工..
日前字节跳动联手阿里巴巴，投资了北京乐华圆娱文化传播有限公司，即娱乐圈内赫赫有名的乐华娱乐。投资后，阿里和字节通过全资子公司，分别持有15..
近日，河南多地出现极为罕见的特大暴雨引发全国关注，多地发生区域性严重洪涝灾害，特别是“重灾区”郑州。..
昨日下午，在东京奥运会女子10米气步枪比赛中，中国选手杨倩以决赛251.8环的成绩夺得冠军。华为终端官方微博在第一时间发布视频进行庆祝，同时还在..
7月23日销售额同比暴增52倍，国货品牌鸿星尔克成功“火出圈”，相关话题持续登上热搜，有的还冲上榜单第一，网友们在其直播间喊话“要野性消费”。..
《数字货币反洗钱暨DeFi行业安全报告—2021上半年报告》显示，虚拟货币今年上半年发生1375起重大安全事件，损失达到了142.4亿美元。..
今日上午，一加官方宣布，一加Buds Pro年度旗舰降噪耳机将于7月26日上午10:00在国内正式发布。..
下周三，梅琳达·弗伦奇·盖茨（Melinda French Gates）将面向比尔及梅琳达·盖茨基金会的职员发表自从宣布离婚后的首次讲话。眼下，这个体量为65..
比如80后的青春是迪斯科舞厅，90后的青春是KTV。对于80、90后来说，朋友聚会的选项里一定少不了KTV、电影院、网吧这些选项。但明显的现象是，这些..
7月23日，“鸿星尔克立志成为百年品牌”“鸿星尔克微博评论好心酸”相关话题持续登上热搜。在微博话题下，网友纷纷心疼鸿星尔克，“快倒闭了还向河..
今日，喜茶在官方微博发布消息称，再次向河南省慈善总会捐款600万元防汛救灾，希望能为河南各地的防汛救灾、灾后重建再贡献出一份绵力。此前，喜茶..
美国当地时间7月22日上午九点半，FF（法拉第未来）登陆纳斯达克(上市股票代码FFIE)。FF公司的CEO毕福康出现在敲钟，而贾跃亭虽然没有上台敲钟，但..
7月14日，一条重磅消息不胫而走:阿里和腾讯考虑互相开放生态系统，双方都在分别制定放松限制的计划。市场对这种“世纪大和解”的戏码，表现出极大..
本周五，日本东京奥运会正式开幕了，中国也派出了代表团参与，并拿下了奥运首金。这两天运动健儿夺金的情况很受关注，有成功也有失利。然而一些..
据灯塔专业版数据，截至7月24日14时21分，中国电影市场2021年度总票房（含预售）突破300亿元，总观影人次达7.49亿，总场次7384.44万。..
今日，@腾讯视频 在社交平台对昨日东京奥运会转播故障做出回应。腾讯称，“由于昨晚奥运开幕时多个网站均直播开幕式表演，腾讯也跟进了该时段节目..
这几天，河南的洪涝灾害牵动着全国人民的心。其中，本周刚申请破产重整的汇源果汁，向河南捐赠了价值100万元的饮用水和果汁。据李佳琦直播官方微博..
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，对此，中国民办教育协会率120家有关..
近日，有网友反映，央视频推出了VIP会员服务，年费178元，月度会员费30元，季度会员费50元。..