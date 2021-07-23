摄影爱好者的福音！iPhone13最高或有1TB存储

【TechWeb】6月27日消息，据国外媒体报道，苹果的供应链和研发测试在去年受到了疫情影响，导致iPhone 12的推出时间，较此前几代晚了近一个月，在10月14日凌晨的发布会上才正式推出，iPhone 12和iPhone 12 Pro在当月23日上市，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max则是在11月13日上市。但在今年，苹果供应链的状况有明显改善，分析师和研究机构此前也预计，苹果今年将推出的iPhone 13，将重回9月份发布，不会像去年的iPhone 12一样推?