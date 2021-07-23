摄影爱好者的福音！iPhone13最高或有1TB存储

近日投行Wedbush分析师再次声称，今年iPhone13将有1TB的存储版本。他们通过供应链检查表明，iPhone13系列首次提供1TB存储选项。
此前苹果只在高端iPad Pro和Mac上提供1TB的存储空间。如果真的有1TB存储，相信很多摄影爱好者会十分开心，可以拍摄出更多精彩的照片和视频
看来今年的iPhone真的会13香!你打算买吗?
近日投行Wedbush分析师再次声称，今年iPhone13将有1TB的存储版本。他们通过供应链检查表明，iPhone13系列首次提供1TB存储选项。
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据彭博社报道，将要发布的iPhone13系列将搭载全新的A15芯片，并且扩大了电池容量，刘海则会比上一代更小。
据Digitimes称，苹果增加了5G相关硬件供应商的数量，这是因为它预计将推出更多支持mmWave的iPhone 13代手机。iphone12系列是第一个支持5G连接的产品系列，但mmWave的支持仅限于我们，因为世界上其他地区只有低于6GHz的5G支持。现在，预计更多的市场将采用更快的mmWave标准。
对于希望iPhone13能支持屏下指纹解锁果粉恐怕要失望了!据上游供应链消息，iPhone 13的设计工作已经基本完成了，之前一直传闻的屏下指纹不会出现在新机上。
近日，网上出现了iPhone13、iPhone13 mini、iPhone13 Pro 和 iPhone13 Pro Max真机图，对比去年发售的iPhone12系列来看，屏幕和前置摄像头变化不大，主要外观区别是后置摄像头。
苹果每一年最大的焦点就是秋季的新款iPhone发布，日前已有消息今年新一代iPhone最快9月底上市，已有部分零部件到货，这要比去年的iPhone12系列发布时间早一个月。
【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，苹果公司在2017年首次推出了采用OLED屏幕的iPhone，去年推出的iPhone 12系列则是全部采用OLED屏幕，iPhone也就此全面转向了OLED屏幕。由于iPhone是高端智能手机市场无可争议的霸主，近几年的销量都超过2亿部，iPhone全面转向OLED屏幕，对OLED屏幕的需求也就将大幅提升。有研究机构预计，苹果公司今年将从三星显示器公司、LG显示和京东方，采购1.72亿块iPhone所需的OLED屏幕。分析师和研究
和目前的 iPhone12系列超广角镜头相比，定位更高的 iPhone13 Pro 和 iPhone13Pro Max 的超广角镜头将会引入自动对焦功能，这将获得更为清晰的成像效果，而无论用户拍摄特定对象的距离远近。另外，郭明錤此前还表示，iPhone13系列将有其他几项相机改进，包括改进低光性能。
立讯精密今年将首度拿下iPhone新机组装单，而且包括高阶款大尺寸机种，总量达千万支。据悉立讯精密的订单规模将逐年扩大，有望在2023年超车和硕，成为iPhone第二大组装厂。目前iPhone组装订单，由鸿海、和硕、纬创等三家台厂分食，以鸿海占比最大。立讯先前已是苹果供应链成员，主要供货电声元件、连接器等零组件，今年则跃居组装主力厂商之一。
在过去几个月里，关于下一代iPhone系列的很多细节已经曝光，除了更好的相机外，新iPhone可能会配备更好的屏幕和更小的刘海。此外，指纹传感器（Touch ID）将首次被置于屏幕下方。总的来说，下一代iPhone设计保持不变，因为去年iPhone12 系列已经进行了重大的设计更新。
据Twitter博主Apple_Tomorrow爆料，今年的iPhone13 系列除了黑色、银色等常规配色之外，还将加入日落金和玫瑰金配色。
去年苹果iPhone12系列手机开启了一个新的超级周期，如今很多人对于2021年iPhone13更加期待，预期会加入更大的电池、刘海变小，性能也有提升，更值得关注的是显示屏将变成息屏显示。
知名博主Apple_Tomorrow发布推文透露，今年的iPhone13系列除了传统的黑色和白色之外，还会加入日落金和玫瑰金，其中玫瑰金跟往年的同色系相近，而日落金配色，则呈现一种金属铜的感觉。
随着9月份的临近，有关苹果iPhone13系列手机的各种爆料消息出现的越来越频繁，消息的准确度也将会更高。现在就有消息称，今年的iPhone13系列将新增两种配色，分别叫日落金和玫瑰金。
《经济日报》报道，即将推出的2021年iPhone将被命名为“ iPhone13 ”，整个系列的命名方案还包括“mini”、“Pro”和“Pro Max”等不同版本 。
据国外媒体报道，苹果iPhone 13系列将于9月正式发布，目前有最新消息称，今年的iPhone13系列将新增两种配色，分别是日落金和玫瑰金。
根据爆料者Max Weinbach的新消息，苹果计划在今年的iPhone13系列中加入一个更大的无线充电线圈，这不仅会达到更好的散热效果和更高的充电功率，而且可能为反向无线充电提供硬件条件。
据彭博社报道，苹果希望在今年年底前将iPhone13系列机型的初始产量提高到9000万部，比去年生产的iPhone12系列7500万部增长20%。
DigiTimes 的一份新报告称，苹果供应商之一的和硕（Pegatron）已经赢得了订单，并将继续成为 iPhone13mini 机型的主要组装商。市场消息人士透露，和硕不仅拿到了5.4英寸 iPhone 新机的主要订单，还获得了即将推出的另一款6.1英寸新机的部分订单。
【TechWeb】6月27日消息，据国外媒体报道，苹果的供应链和研发测试在去年受到了疫情影响，导致iPhone 12的推出时间，较此前几代晚了近一个月，在10月14日凌晨的发布会上才正式推出，iPhone 12和iPhone 12 Pro在当月23日上市，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max则是在11月13日上市。但在今年，苹果供应链的状况有明显改善，分析师和研究机构此前也预计，苹果今年将推出的iPhone 13，将重回9月份发布，不会像去年的iPhone 12一样推?
近日，有外媒调查显示，因13在西方人眼中被认为是不吉利的数字，超7成受访者不愿新iPhone命名为iPhone13，希望用其他名字进行命名。
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