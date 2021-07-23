摄影爱好者的福音！iPhone13最高或有1TB存储

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摄影爱好者的福音！iPhone13最高或有1TB存储

2021-07-23 11:30 · 稿源：站长之家

近日投行Wedbush分析师再次声称，今年iPhone13将有1TB的存储版本。他们通过供应链检查表明，iPhone13系列首次提供1TB存储选项。

此前苹果只在高端iPad Pro和Mac上提供1TB的存储空间。如果真的有1TB存储，相信很多摄影爱好者会十分开心，可以拍摄出更多精彩的照片和视频

看来今年的iPhone真的会13香!你打算买吗?

iPhone11

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