魔兽世界7月22日在线更新维护公告 凋魂之殇刷名望重大改动

魔兽世界在7月22日开启了在线的更新维护，此次的更新内容比较多，最大的就是凋魂之殇刷名望的途径被取缔了，下面就来为大家分享一下魔兽世界7月22日在线更新维护公告。

职业

德鲁伊

重获新生（导灵器）的主要属性加成在新的首领战开始时降低至20点。

开发人员说明:这个加成的目的是在战斗中使用复活时提供加成，但最好避免玩家觉得在开怪前需要这么做才能最大化收益/最小化损失。

魔兽世界刷荣誉PVP坐骑5H声望KZL钥匙

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牧师

暗影

暗影冲撞（天赋）的地面视觉效果现在与效果范围保持一致。

虚空齐射（天赋）的地面视觉效果现在与效果范围保持一致，并且有了更加清晰的边缘。

战士

武器

修正了快速巡逻（尼娅灵魂羁绊）会使自动攻击的计时重置的问题。

怪物和NPC

莫盖斯战中，玩家现在有了2秒的宽限期来保持对灵魂牢笼之间被灵魂锁链包围区域内目标的视野。

降低了堕罪堡内的雷纳索尔王子的数量。按下F键以表敬意。

团队副本和地下城

统御圣所

在史诗难度下击败希尔瓦娜斯·风行者现在奖励2个复仇的缰绳。

耐奥祖的残迹

携带折磨宝珠时，玩家不再使第二个宝珠无法交互。

凋魂之殇

所有难度下你现在必须击败地下城的前三个首领才能打开通往斯特拉达玛侯爵的大门。

开发人员说明:在较低难度下地下城的前两个首领常常被玩家跳过，尤其是那些只想快速获得名望的队伍。为了改善玩家的名望获取，在托加斯特完成楼层也会机会获得名望（见下文）。

物品和奖励

传送器修理包不再唯一，并且现在能够堆叠50个。

修复的裂隙钥匙现在能够堆叠50个。

开发人员说明:在开发的早期阶段，传送器修理包和修复的裂隙钥匙只能从商人处获得。根据玩家不知道它们是否值得购买的反馈，我们决定让它们也会偶尔掉落。既然这些物品现在能够掉落并且脱离了玩家的控制，我们应该移除传送器修理包的唯一限制。同样，既然你能够购买传送器修理包和修复的裂隙钥匙，如果你的背包已满，它们将不会发送到你的邮箱，这样就不会填满你的邮箱了。

修正了评级PvP商人出售的导灵器的物品等级。

修正了回收的聚变增幅器不会为射击和野兽控制猎人掉落的问题。

任务

修正了“娜尔拉佳丝”中使用某些姓名板插件的玩家会看到内部文本的问题。

托加斯特，罪魂之塔

名望现在是完成托加斯特的可能奖励，难度越高获得名望的几率越大。