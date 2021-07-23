腾讯起诉叉叉助手获赔

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腾讯起诉叉叉助手获赔1000万 后者提供一起来捉妖手游脚本

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热点：腾讯起诉叉叉助手获赔1000万 后者提供一起来捉妖手游脚本

2021-07-23 11:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:根据企查查APP显示，近日，深圳市腾讯计算机系统有限公司广州游顺网络科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书被公开。

原告腾讯诉称，“一起来捉妖”手机游戏系由原告一重庆腾讯公司开发、原告二深圳腾讯公司运营。被告作为网络平台的经营者，在其运营的叉叉助手手机APP与叉叉IPA精灵手机APP中提供大量游戏脚本，网络用户下载其运营的前述两款APP就可以运行游戏脚本，这些脚本可以在涉案游戏中实现“虚拟定位”“自动捉妖”“自动敲鼓”等并未设定且明确禁止的游戏行为，以达到快速达成游戏成就的目的。

对此，腾讯请求法院判令被告停止通过叉叉助手平台为“一起来捉妖”手机游戏提供游戏脚本程序的运行服务，赔偿经济损失及合理费用共人民币1000万元。

最终，法院认为，被告的行为违背了诚实信用原则和游戏市场领域的商业道德，破坏了游戏市场的竞争秩序，损害了游戏经营者和游戏玩家消费者的合法权益，其行为具有可责性，构成了不正当竞争，判决被告公司赔偿原告1000万元等。

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据悉，早在2019年12月，腾讯就曾通报了聚合脚本外挂平台“叉叉助手”被全面清剿案件。

当时，警方称，“叉叉助手”经营着1000多款针对不同app的脚本外挂，其中不乏针对腾讯、网易、美团等互联网公司产品的外挂，有些外挂能让玩家获取不正当竞争优势。对此，警方抓获“叉叉助手”经营公司相关人员、脚本作者等70余人，查获电子数据4TB，各类脚本60余万个，追缴非法所得上千万元。

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