报告：2020年我国未成年网民达1.83亿人 互联网普及率达94.9%

深夜，呆在家的漪淼突然感到身体不舒服，想在 24 小时营业的药店里配点布洛芬。她拿起手机，用手指“刷刷”反复滑动屏幕，读屏软件以响亮的声音朗读出APP的名字，从屏幕的顶部从上往下，从左往右，一个不落。当轮到“叮当买药”被读出时，她快速双击打开。在买药之前，她被防疫信息填写页面拦住了，是否发烧？是否接触新冠病例？近 14 日的住址在哪里？由于该页面并没有无障碍化适配，读屏软件无法准确定位选项。另一次“插曲”发?