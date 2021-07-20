报告：2020年我国未成年网民达1.83亿人 互联网普及率达94.9%

站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:7月20日，中国互联网络信息中心等联合发布《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》。
报告显示，2020年，我国未成年网民达到1.83亿人，互联网普及率为94.9%，未成年网民规模连续两年保持增长。
在使用设备方面，手机是未成年网民拥有比例最高的上网设备，使用比例达到92.2%。其中，拥有手机的超过六成（65.0%），其次为平板电脑(26.0%)。约四分之一使用智能手表(含电话手表)上网。
站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:7月20日，中国互联网络信息中心等联合发布《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》。
报告显示，2020年，我国未成年网民达到1.83亿人，互联网普及率为94.9%，未成年网民规模连续两年保持增长。
在使用设备方面，手机是未成年网民拥有比例最高的上网设备，使用比例达到92.2%。其中，拥有手机的超过六成（65.0%），其次为平板电脑(26.0%)。约四分之一使用智能手表(含电话手表)上网。
随着微信的工具化属性越来越重，挤压甚至吞噬社交属性时，这样的现象不可避免。但也有人说，作为职场人，在996、内卷、PUA面前，谈什么微信自由。
吴亦凡与都美竹之间的“最后一战”从7月18日晚间打响。周一清晨的困顿没有阻止网友吃瓜与“主持正义”的激情，相关热搜轮番登上微博榜单，在互联网上形成了对吴亦凡的讨伐之势。
谁也没想到，日常出入于CBD的投资人们有一天会如此努力地走街串巷，只为“找吃的”。7月8日，和府捞面宣布完成近8亿元E轮融资，由CMC资本领投，新股东众为资本、老股东腾讯投资、Longfor Capital跟投。这是今年以来，国内连锁面馆行业的最高融资纪录。
近日，以“新阶段、新理念、新格局——互联网引领数字经济新发展”为主题的2021（第二十届）中国互联网大会在北京成功举办，腾讯携多项业务参展。腾讯天籁行动亮相“科技向善”主题展厅，并在大会闭幕式“星光盛典”上，入选本届中国互联网大会“互联网创新之星”。腾讯会议旗下天籁实验室专家研究员李岳鹏来到现场，讲述了天籁行动用科技助力社会公益的故事。中国互联网大会由中国互联网协会主办，历届均得到了工信部、国家网信办
医美行业也开始“内卷”了。若干年前，人们对“医美”“整容”等行为带有一些偏见，爱美人士可能还要费心隐瞒去韩国整容的行程;现如今，医美正变得跟日常护肤一样司空见惯——从小气泡、玻尿酸、水光针到热玛吉、超声刀，医美新项目正层出不穷且被人熟知。
“造车”可能要成为又一个新的“风口”。不仅很多互联网大佬都宣布“跨界”造车，比如较早入局的百度和最近宣布造车的小米;还有很多“外行公司”也参与了汽车关联产业，例如华为、大疆等。
近年来，互联网远程教育模式已经成为了一大潮流趋势。如果不跟进潮流，可能在发展上就会落后。作为在职教领域中具有影响力的京华网校品牌，可以说在加快改革升级，为的就是走线上教育的新模式，真正做到在全国范围内可以招生培训，生源扩大对教育企业来说，是运营能力的考验，因为需要师资和引进先进的硬件设备，最终体现出一个职业教育机构的硬实力。京华网校加快推进各类职业技能考证的线上直播教学模式，提高学员参与的积极性。
3月，人工智能围棋机器人阿尔法狗，以4比1总比分战胜世界围棋冠军李世石。大自然花了几十万年才进化出人类下围棋的认知能力，人工智能用不到20年就完成了这一目标。随后，国内迅速掀起一波人工智能浪潮。这一年也被称为直播元年，不过抖音和快手还不是最靓的仔。抖音2016年9月20日才上
2021年的全国高考，报名考生人数达到1078万，创下历史新高。随着各省份进入公布成绩的“放榜”阶段，接踵而来的便是千万考生与家长的另一场大考——志愿填报。
一则新闻让趋于平淡的国内漫画行业之中掀起了一阵浪花。近日，国内最大的网络漫画平台“快看漫画”获得由韩国One Store公司的1000亿韩元（约合5.74亿人民币）融资。
深夜，呆在家的漪淼突然感到身体不舒服，想在 24 小时营业的药店里配点布洛芬。她拿起手机，用手指“刷刷”反复滑动屏幕，读屏软件以响亮的声音朗读出APP的名字，从屏幕的顶部从上往下，从左往右，一个不落。当轮到“叮当买药”被读出时，她快速双击打开。在买药之前，她被防疫信息填写页面拦住了，是否发烧？是否接触新冠病例？近 14 日的住址在哪里？由于该页面并没有无障碍化适配，读屏软件无法准确定位选项。另一次“插曲”发?
【TechWeb】7月13日消息，在中国互联网大会上，中国互联网协会理事长尚冰表示，围绕我国第二个百年奋斗目标，互联网行业应把握数字经济快速发展带来的新机遇，进一步履行行业责任，发挥行业作用，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动我国经济高质量发展。对此，他提出四点建议：一是夯实基础，布局未来优势。要大力推动5G、千兆网络等新一代信息通信基础设施建设，超前部署6G等新型网络技术研发和产业布局；加快
三十年前，互联网还是“少数派”。虽然当时的互联网先锋们不至于像中世纪的科学家那样被教会大火烧死，但类似比尔·盖茨这样的人物也免不了被电视主持人当面揶揄，互联网就是收音机，他做的事情“funny”（搞笑）没有前途。
四川千禾嘉传电子商务有限责任公司（简称千禾嘉传）顺应社会创新驱动发展战略，积极响应行业发展机遇，成立于 2017 年，是一家专注于以拼多多为主的社交电商服务公司，公司主要面向中小创业者以及个人提供网上开店运营服务指导，是西南片区的一站式电商孵化平台。千禾嘉传成立就是基于人人皆可创业的理念；从电商代运营成功转型成为电商培训机构的一家资质完善的机构，用成功的理念归纳总结出成功的模型，带领学员们从零开始，一点
近日，杭州涵意电子商务有限公司发生工商变更，新增股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、上海幻电信息科技有限公司等，分别持股7.53%、0.5%。
据悉，国务院总理主持召开座谈会，听取专家学者和企业界人士对《政府工作报告》、《“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》两个征求意见稿的意见建议。当天，来自劳动和社会保障科学研究院、东方证券、申洲国际、树根互联、海螺集团等 5 名专家学者和企业界人士参会。作为 5 名专家学者和企业界人士之一、工业互联网企业代表，树根互联联合创始人、CEO贺东东在会上为促进行业建设发展积极建言。贺东东先生，树根互联联?
近日，互联网营销师针对个人的线上官方学习平台——中联优贝即将上线的消息在业内投下震撼弹，引发广泛讨论。中联优贝是一个什么样的平台？官方为何会在此时推出该平台？该平台有什么特点？就这些问题，笔者走访了有关部门和企业。一、官方平台、权威赋能据了解， 2020 年以来，我国直播电商发展迅猛，已经发展成为推动数字经济发展的新引擎，但与此同时，网络主播素质层次不一、直播带货商品良莠不齐、产品质量难以保证、售后服务
SpaceX CEO 伊隆·马斯克，刚刚披露了有关星链（Starlink）互联网卫星集群的更多细节。他表示，与陆上与海底光缆相比，该公司希望采用激光卫星链路来改善延迟体验。从伊利诺伊州某位 Starlink 用户分享是测速结果来看，当时的星链下行速率为260Mbps、上行14.5Mbps、延迟为58毫米作为回应，马斯克在 Twitter 上披露，星链工程师和 SpaceX 的生产发射团队，已经实现了相当出色的性能水平，并将很快把延迟压到20ms以下。若真如此，FPS
近几年，红海市场下游戏行业的市场集中度进一步提高，头部企业的资源优势和抗风险能力凸显，这也获得了资本的认可。据InvestGames公布的数据显示， 2020 年游戏产业的投资总额达 336 亿美元，大宗交易共有 664 笔，而今年仅 1 季度公开的 280 宗交易总价值已达 390 亿美元，超过去年全年;全球游戏市场收购交易总额达到 143 亿美元，较上年同期增长了5. 9 倍。其中，投资额位居前五位的投资方(包括腾讯、微软、Embracer、电子艺界和
app开屏广告给很多用户造成极大的骚扰，在工信部集中整治这一问题后，已经有很多app已经没有开屏广告。
无论是开源还是闭源，没有绝对安全的操作系统。一夕间，多款操作系统被爆存在安全漏洞，其中包括开发者最为常用的 Windows 和 Linux 操作系统也未..
搜索流量模式有一些很经典的营销模式，种草在线下+“收割”在线上。比如我今天在大街上走，看见一个人穿的衣服很好看，于是产生了购买需求，到网上..
战争类网络游戏《坦克世界》运营团队发布公告称，昵称含吴亦凡将获一次免费改名机会。..
2021 年 7 月30- 8 月 2 日在将在上海举办ChinaJoy简称“CJ”展会，作为中国最大的游戏展会，吸引着众多游戏厂商和硬件厂商参与，游戏与硬件的关系..
贾跃亭要重出江湖了，而这次是相当风光的，因为法拉第未来要在纽约上市了。针对法拉第未来上市@贾跃亭 回应称 FF91 将在未来一年左右开始交付，自..
吉比特今天发布公告，公司于2021年7月21日召开第四届董事会第二十四会议，审议通过了《关于对外捐赠用于支持防汛救灾的议案》。公司拟向厦门市慈善..
河南多地暴雨致灾牵动人心。7月22日起，河南全体居民以及前往河南救灾的志愿者们，均可在支付宝里领取一份专属意外医疗险。在未来一个月里，若不幸..
总是可以看到很多在备孕期、怀孕初期、怀孕中期、临产期，甚至是生产之后，有不少朋友(尤其是女性人群)，会在网上发问:有什么专业的比较靠谱的平台..
据韩媒报道，韩国首尔拘留所已向韩国司法部提交了一份包括李在镕在内的有资格获得假释的人名单。该部的假释审查委员会将于8月初召开会议，对有资格..
今天市场研究机构Canalys发布了印度市场第二季度智能手机报告，整体出货量为3240万部，小米手机仍稳居第一。数据显示，印度智能手机市场第二季度环..
饿了么今日宣布面向郑州、洛阳、开封、新乡、焦作、安阳等6个城市所有外卖商家提供首期1个月的佣金免除，并将增加平台补贴资源投入。..
今日下午，@索尼中国 宣布其在华企业决定启动公益应急金预算，捐助100万元人民币用于抗灾救灾。..
据国外媒体报道，美国电动汽车初创企业法拉第未来（Faraday Future，简称FF）将于美国东部时间7月22日在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“FFIE”。..
4 月 27 日，《武汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，加快打造“五个中心”，努力建设现代化大武汉，成为..
当前市场上对于手机和电脑软件下载的工具箱非常多，比如360、腾讯、金山都有自己的软件工具箱，只需要下载一个工具箱就可以完成很多软件的下载和安..
全球知名差价合约经纪商ATFX又双叒叕获奖啦！继4 月份在FxDailyInfo.com举办的Forex Brokers Award2021（2021 外汇经纪商大奖）和Global Forex Aw..
2021 年夏天，打开艺术之门暑期音乐节再一次如期而至，带来多场精彩演出。不一样的精彩2021——琵琶名家章红艳弹拨乐音乐会上，章红艳教授携手中央..
针对法拉第未来上市@贾跃亭 回应称“FF91将在未来一年左右开始交付，自己将全力准备交付事宜。”..
地处我国西南的西藏，是无数人心神向往的净土，同时也是一个神奇的存在，因为在这里卖车跟内地又不相同，更不能照搬常规去完全复制。易车旗下经销..
7 月 21 日，法国巴黎银行发布报告称，通过研究中手游新推出的游戏及未来产品线后，该行认为中手游具备高确定性的可持续盈利增长，并将目标价从4...