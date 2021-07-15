雷军登顶福布斯中国2021年最佳CEO榜首

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雷军登顶福布斯中国2021年最佳CEO榜首

2021-07-15 16:23 · 稿源：站长之家

7月15日，福布斯中国发布2021年最佳CEO榜，小米集团雷军登顶榜首。

福布斯中国介绍，今年共计50位CEO登上榜单，平均年龄近54岁

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除了雷军，海康威视胡扬忠、比亚迪王传福、药明康德李革、隆基股份李振国分别位列榜单前五。

另外，在上榜的50人中，女性CEO有5位，格力空调的董明珠位列第13名。

值得一提的是，2020年福布斯中国最佳CEO榜，阿里巴巴张勇和腾讯马化腾则分别位列第一、第二名。

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