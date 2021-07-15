雷军登顶福布斯中国2021年最佳CEO榜首

小米历史上的神机，你认为有哪些？相信小米1代、小米2/2S、小米6等名字，应该会在其列。雷军今晨（6月20日）透露，小米2/2S尽管发布于9年前，但目前仍有18.4万人在使用。他还时髦地评价了一句yyds（永远的神）”。其实雷军昨日曾透露，4年前的小米6目前仍有215万人在使用，可见用户的喜爱程度。当然，这些机型已经无缘升级最新的MIUI版本，按照小米软件部门相关人士的说法，MIUI 12.5正式版等最远将覆盖到小米8系列、小米MIX 2S等?