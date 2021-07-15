雷军登顶福布斯中国2021年最佳CEO榜首

7月15日，福布斯中国发布2021年最佳CEO榜，小米集团雷军登顶榜首。
福布斯中国介绍，今年共计50位CEO登上榜单，平均年龄近54岁
除了雷军，海康威视胡扬忠、比亚迪王传福、药明康德李革、隆基股份李振国分别位列榜单前五。
另外，在上榜的50人中，女性CEO有5位，格力空调的董明珠位列第13名。
值得一提的是，2020年福布斯中国最佳CEO榜，阿里巴巴张勇和腾讯马化腾则分别位列第一、第二名。
7月15日，福布斯中国发布2021年最佳CEO榜，小米集团雷军登顶榜首。
福布斯中国介绍，今年共计50位CEO登上榜单，平均年龄近54岁
除了雷军，海康威视胡扬忠、比亚迪王传福、药明康德李革、隆基股份李振国分别位列榜单前五。
另外，在上榜的50人中，女性CEO有5位，格力空调的董明珠位列第13名。
值得一提的是，2020年福布斯中国最佳CEO榜，阿里巴巴张勇和腾讯马化腾则分别位列第一、第二名。
7月15日消息，今日，福布斯中国发布2021福布斯中国最佳CEO榜”，共计50位CEO登上榜单。具体来看，小米CEO雷军位居榜单第一，海康威视CEO胡扬忠排名第二，而比亚迪CEO王传福占据榜单第三。另外，登上此次榜单的还有，格力电器CEO董明珠、美的集团CEO方洪波、宁德时代CEO周佳以及中芯国际CEO梁孟松。据悉，50位上榜的CEO的平均年龄近54岁，其中女性CEO有5位。与去年相比，互联网行业CEO入选人数下降。福布斯中国官方表示，本榜单制作
今日，福布斯中国发布最佳CEO榜，共有50位CEO登上榜单。据介绍，本榜单制作参考上市公司市值、区间股价涨跌幅、净利润及增长率、ROA、ROE 等基础财务指标，并要求上市公司拥有2018-2020年三年财务数据，且CEO任期跨三个财务年度。
近日，福布斯中国发布2021年中国科技女性榜，有50 名中国科技硬核优秀女性上榜，其中有微软亚洲研究院陈薇等多位互联网行业的女性上榜。
今日，福布斯中国发布了《2021最佳雇主》年度评选。数据显示，本次有超过100家企业参与了2021福布斯中国•最佳雇主系列评选活动;其中，24%的报名企业属于工业制造行业;
2021年是金山全面转型移动互联网的第十年，也是雷军出任金山董事长的第十年。今日下午，小米CEO、金山软件董事长雷军通过微博透露，十年前我非常痛苦：我在创办小米同时如何做好金山，对我来说，简直是不可能完成的任务。但董事会坚持，我对金山又情深似海，最后只能接手金山的管理。雷军表示，1992年1月4日加入金山，已经快30年。我的青春，我的金山”，祝福金山越来越好！在雷军发表致金山全体员工的信”中，雷军宣布，每位金山?
6月28日，福布斯中国联合全球领导力与高管人才咨询公司罗盛咨询公司正式发布2021福布斯中国最佳雇主”年度评选主榜单及子榜单。这是福布斯中国第一年推出中国最佳雇主”系列评选，旨在挖掘并聚焦2021年度在中国内地地区可持续发展力及人力资源管理创新力的标杆企业。具体来看，2021年福布斯中国年度最佳雇主，被百济神州、哔哩哔哩、东方雨虹、合景泰富、恒瑞医药、华熙生物、京东集团、隆基股份、信义玻璃、中金公司”等包揽。而?
7月12日消息，近日有网友拍到小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军造访上汽总部。此前雷军考察了比亚迪、长城、五菱等多家知名车企，有博主调侃：再这么逛下去，雷总把车企都看完了”。在今年3月份，雷军在小米新品发布会上宣布，小米正式进军电动汽车领域，小米造车也是雷军人生中最后一次重大创业项目。雷军表示，在过去75天里，小米管理层经历了85场业内拜访沟通、200多位汽车行业资深人士的深度交流，4次管理层内部讨论会，两?
6月19日，小米科技有限责任公司申请注册“一往无前”商标，国际分类为健身器材、地毯席垫。目前商标状态为申请中。据了解，一往无前是小米十周年雷军演讲主题，于2020年8月11日晚19:30举行。
6月25日消息，一位网友在小米创办人、小米集团董事长兼CEO微博下留言，小米11青春版屏幕有点大，建议推出小米6复刻版，手感完美。雷军回复：收到”。作为小米数字系列成员，小米6可谓是一代神机。此前雷军透露，目前仍然还有215万用户在使用小米6。该机发布于2017年4月份，距今已有4年多时间，200多万用户仍在坚持使用小米6说明这款手机堪称经典。据悉，小米6是小米最后一款采用骁龙8系的小屏旗舰，它拥有5.15英寸显示屏，分辨率为
7月10日消息，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军发视频介绍用小米智能设备改装的一辆智能房车。雷军介绍，这辆房车内放置了60多件小米智能设备，进入房车之后，手机刷一下就能开启回家模式”。这个时候房车内的灯、窗帘、空调等设备会自动开启，方便至极。此外，这辆智能房车内还有饮水机、投影仪等多款智能设备。值得注意的是，在今年年初小米发布会上，雷军宣布小米进军智能汽车领域。雷军表示，小米进军智能电动汽车行业，这
今日，天星银行宣布，雷军退任董事会主席，小米集团副总裁兼首席财务官林世伟于2021年6月23日正式接任。天星银行称，雷军将专注小米集团业务发展及新产品开发，同时在小米集团层面继续支持天星银行的发展。
继前不久雷军发股票激赏工程师之后，小米宣布再发1.2亿股重奖技术人才。7月6日早间，小米创始人雷军通过微博宣布，小米继青年工程师激励计划后，再次颁布新的股票激励计划。
去年8月，号称黑灯工厂”的小米智能工厂亮相，绝大部分的工作都是由智能机器自主完成，24小时不停运转，一天可生产高端手机达到数千台，代表了今天智能制造领域最高水平。回顾小米过去10年的成长，雷军曾表示，最自豪的是在亦庄落地了第一期小米智能工厂。今年5月，雷军表示，小米正在构建第二期智能工厂，将年产1000万台超高端智能手机，产值将会达到500亿到600亿人民币，预计2023年年底落成。7月14日上午，小米智能工厂二期在北?
随着人才价值对企业发展重要性的不断提升，越来越多的上市企业将员工股权激励作为激励员工的方式之一。7月2日，小米集团发布公告称，公司董事会根据股份奖励计划，向集团3904名员工授予总共7023.2万股小米股票，价值15亿元。小米公司官方披露，青年工程师激励计划由小米集团创始人、董事长兼CEO雷军亲自牵头。共有近700名优秀青年工程师入选首批名单，将获得总计1604.2万股的股票。他们主要是研发工程师、测试、产品经理、设计师等
小米历史上的神机，你认为有哪些？相信小米1代、小米2/2S、小米6等名字，应该会在其列。雷军今晨（6月20日）透露，小米2/2S尽管发布于9年前，但目前仍有18.4万人在使用。他还时髦地评价了一句yyds（永远的神）”。其实雷军昨日曾透露，4年前的小米6目前仍有215万人在使用，可见用户的喜爱程度。当然，这些机型已经无缘升级最新的MIUI版本，按照小米软件部门相关人士的说法，MIUI 12.5正式版等最远将覆盖到小米8系列、小米MIX 2S等?
近期MIUI成为不少米粉关注的重点，甚至四川一位高考生在考试结束后喊话小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军：改改MIUI”。6月18日晚间，雷军本人在微博发声，表示MIUI正在迅速改进中，感谢大家关心。就在一周前，MIUI团队成立了MIUI先锋小组”，负责人是金凡。金凡在与米粉互动时透露，MIUI后续将会提供均衡模式、性能模式两档方案，为普通用户、发烧级用户提供更多选择。当前小米已经为大部分机型推送了MIUI 12.5，和MIUI 12相比
6月19日消息，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军发文表示，小米6是一代神机，2017年4月发布，4年多过去了，目前仍然还有215万用户在使用。雷军问广大米粉：你喜欢小米6的哪几点？”小米6是小米最后一款采用骁龙8系的小屏旗舰，它拥有5.15英寸显示屏，分辨率为19201080，使用了当时最强的高通骁龙835处理器，后置1200万AI双摄，电池为3350mAh。这是小米数字系列最后一款非全面屏机型，其继任者小米8采用了刘海屏，开启了小米数字
近日，北京金山软件有限公司申请注册多个“雷军”商标，国际分类涉39类 运输贮藏、40类 材料加工等。
据悉，今年是雷军出任金山董事长的第十年，就在刚刚，小米创始人、金山董事长雷军发布致金山全体员工信称，将向金山集团所有在职员工赠予600股股票，总计约480万股。
天星银行官网宣布，雷军退任天星银行董事会主席，由小米集团副总裁兼首席财务官林世伟接替。
近年来，家装消费者越来越关注和重视爱家在装修后产生的甲醛污染问题，因为甲醛是一种无色的刺激性剧毒气体或水溶液，会对人体的器官造成很严重的..
近期，杭州大希地科技股份有限公司（以下简称“大希地”）全资子公司南京道格勒食品有限公司成功通过BRC Global Standards for Food、ISO22000、S..
网络上有句流行语:“熬夜一时爽，一直熬夜一直爽”，可以说是当代年轻朋友的生活写照了。虽然“爆肝式”地熬夜玩手机、打游戏、或刷剧刷电影，会让..
随着经济发展的成熟，大环境的恶化，企业间的竞争日趋白热化!人力资源管理这个以前被冷落的部门，受到越来越多企业的关注!目前市面上的人事管理系..
三月不减肥，四月徒伤悲，四月不减肥，五月徒伤悲。现在都七月了，你的目标实现了吗?保持身材，控制饮食，是女生每年每天都在干的事，可是总是没..
近日，58同城、安居客发布了《2021年Q2写字楼价格地图》，报告从写字楼挂牌价格变化趋势、区域写字楼挂牌价格等不同维度，对全国主要城市的写字楼..
近日，58同城、安居客发布《2021年Q2三十城写字楼租赁指数报告》，报告通过写字楼租金指数、用户行为指数，经纪人信心指数等多角度，回顾了写字楼..
伴随着短视频、直播等内容生态的日益繁荣，达人营销行业迎来新的发展风口。同时，伴随而来的是许多困扰行业发展的核心问题，如达人如何增粉变现、..
近两年来，中国母婴快消品市场增长势头旺盛，年复合增长率达到4.3%。同时，母婴品牌线上市场占有率逐步提升，年均复合增长达到17%，整体线上销售份..
六月伊始，普渡机器人“葫芦”开始在国内量产上市。早在4月19日，普渡官网上便已经开启了“葫芦”的预售，众多用户被这款配送迎宾二合一、带超大广..
进入“三伏天”后，全国多地开启“蒸烤”模式，不少人选择窝在家中，开着空调纳凉避暑。然而，空调如果使用不当，其中的微生物很可能成为人类健康..
第一名:北风KTV设计事务所北风从业三十余年，为娱乐设计行业著名资深人士，是中国娱乐设计的奠基人。多年来一直以卓有成效和极富创意的工作而获得..
在苹果的Airpods流行开来之后，真无线蓝牙耳机已经成为耳机市场的主流。没有线材的牵绊，也具备了成熟的音质技术和蓝牙连接技术，这些便利的条件使..
随着中国90后年轻母婴消费人群在零辅食消费的变化以及 “精细化”养娃理念的升级，零辅食产品呈现多元化的趋势并以迅猛的增速抢占母婴市场。作为京..
【TechWeb】7月17日消息，近日，有媒体报道，一位用户白女士于2020年1月使用美团跑腿服务时遭遇骑手虚假购买药品的情况。经平台查证，该药品为骑手..
7月17日消息，美团跑腿相关负责人今日回应网传美团跑腿骑手虚假购买药品一事，称事发当天成立了专项调查组，在查实骑手违规行为后，对骑手账号做出..
三星即将推出 2021 款 Galaxy A12 系列新机，据说只是在旧款基础上换用了 Exynos 850 芯片组、且预装了 Android 11 移动操作系统。现在，Sudhansh..
没想到作为一个拍这个（诈骗）视频的人，今天却被他们骗了”。近日，B站一名UP主波桑”自曝被粉丝诈骗25万，而这位UP主还曾介绍过柬埔寨的跨国电信..
随着许多消息传递软件开始拥抱“端到端加密”，攻击者也难以在数据传输过程中轻易窥探到私密的内容。但是对于存储在云端上的资料，还是需要通过可..
realme官方此前已经宣布，将于7月21日下午14:00举行realme新品空中发布会，而此次的主角正是传闻已久的realme GT大师版”系列机型。据此前官方消息..