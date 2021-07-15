2021中国互联网大会点赞科技反诈创新实践：蚂蚁集团两项成果入选

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2021中国互联网大会点赞科技反诈创新实践：蚂蚁集团两项成果入选

2021-07-15 10:33 · 稿源：站长之家

7月14日，中国互联网大会发布了2021年度信息通信行业反诈创新项目评选结果，来自蚂蚁集团的两项科技反诈成果:反欺诈叫醒热线（交互式风控技术）、Risk-alike欺诈团伙挖掘(全图风控技术)双双入选。

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蚂蚁集团反欺诈风险管理部资深总监顾鸣博士应邀分享并指出:近年来，电信诈骗趋势呈现明显的沟通跨平台、身份更隐蔽、手段更贪婪三大趋势。以杀猪盘诈骗为例，其行骗周期长、收款账号活跃、交易关系稳定，如果光看交易本身，其诈骗特征并不明显，从而给前期风险识别工作带来了巨大的挑战。而欺诈对象被长时间深度“洗脑”后，劝阻难度也大大增加。因此，运用创新技术手段实现“有效识别风险”、“及时劝阻交易”，是蚂蚁集团科技反诈工作中关注的重点。

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据了解，此次获选的“Risk-alike欺诈团伙挖掘算法”，正是蚂蚁集团为应对诈骗演变趋势，加强风险有效识别，而发展出的一项创新科技成果。它不再局限于单笔交易的特征分析，而是着眼全局，希望从复杂交易关系网络中找到已知欺诈者所在的团伙，并进一步挖掘出其他组织模式相似的欺诈团伙，从而在风险发生前，先行锁定高度可疑的欺诈账户，一旦实施欺诈，系统将及时向其交易对象发出警示。顾鸣还透露:当前Risk-alike通过全网自动巡检可新增识别20%左右的疑似欺诈者。

一方面通过Risk-alike等技术进行更准确、更提前的风险识别，另一方面支付宝还要在发现潜在风险后，更主动地去沟通和唤醒深陷骗局的用户。另一项获选成果“反欺诈叫醒热线”，正是支付宝为保护用户，减低其受欺诈风险而定制的语音外呼保护系统。当系统识别到某笔交易存在欺诈风险时，不仅会阻止交易，还会主动致电用户。根据诈骗剧本不同，针对性地进行启发式询问，进一步揭示完整的诈骗套路，避免用户被骗子引导去其他平台交易。顾鸣介绍:反欺诈AI客服能够在识别风险后，以0.1秒的速度向用户外呼;在交流过程中，能推理对话逻辑，进行智能回应;沟通后还能试错总结、主动提升话术。

据蚂蚁集团数据显示，当前“叫醒热线”中超9成的劝阻电话由AI客服承担。而今年上半年，包含以上技术能力的蚂蚁反欺诈智能风险感知与响应系统，累计保护潜在被骗资金近27亿元。

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