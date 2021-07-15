CF8月传说夺宝活动地址 2021CF8月传说夺宝活动入口

2021年7月份，CF就开启了八月的传说夺宝的活动，其中有很多奖励，一些玩家还不清楚CF传说夺宝的活动的入口在哪，下面就来为大家分享一下。

活动时间:2021年8月（网站刚上线时写了8月12日-9月11日）

活动地址:

https://act.daoju.qq.com/act/a20210628bydb/

活动内容:

抽奖:抽奖获得的可分解道具存放在【暂存箱】中，可选择分解成钥匙或发往游戏仓库，已经领取到仓库的道具无法退换，请慎重（在参与活动期间请确认 好绑定的大区）;王者魅影(永久)为唯一性道具，可重复抽到，但在游戏仓库无法重复获得

幸运签可用于抽取传说暗裔（永久）的兑换资格，每日限量中签2000个，没有获得资格的玩家无法兑换传说暗裔(永久)，中签结果将在每日18:00公布， 中签后在活动期间均可领取。当日未中签的幸运签在活动期间内均有机会中签，超过活动时间后幸运签和抽奖钥匙作废

兑换:获得的积分可以在兑换区兑换道具;兑换会消耗对应积分，本次活动结束后未消耗的积分，用户可点击此按钮 【剩余积分转CF点】 将按照1积分转换为1000CF点的形式自动发放到游戏中，CF点发放的大区以玩家当前绑定的大区为准;请在活动结束后7天之内兑换，否则失效;