微软宣布将为商业客户提供Windows 365云电脑服务

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日消息:据TheVerge报道，微软正式发布面向企业用户的Windows365 Cloud PC，这是一项新的云服务，将可让企业客户从云端在任何设备上体验Windows10或Windows11。

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Windows365将有两个版本:商业版和企业版。两者都由Azure虚拟桌面提供支持，个人云电脑可以配置为单颗CPU、2GB内存和64GB的低端存储，最高支持8颗CPU、32GB内存和512GB的存储。微软为Windows365企业版和企业版提供12种不同的配置，企业将能够扩展处理能力，因此将有很多选择。

Windows365云电脑建立在Azure虚拟桌面服务之上，并将从8月2日起向企业提供。有了Windows365，企业可以根据自己的需求选择云电脑的配置和容量，每个用户每月的定价可以因此而在购买前提前确定。

由于Windows将在云中运行，用户可以即时启动他们的个人云电脑，并在不同的设备上流转他们的业务应用、数据和设置。只需要一个网络浏览器就可以访问Windows365云电脑。因此可以从任何设备上访问Windows365云计算机，包括Mac、iPad、Linux PC和Android设备。