到2025年LG化学将在电池材料和可再生能源方面投资10万亿韩元

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到2025年LG化学将在电池材料和可再生能源方面投资10万亿韩元

2021-07-14 10:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:韩国化学公司LG化学有限公司周三表示，到2025年将投资10万亿韩元（约561.9亿人民币），以扩大其电池材料、可再生能源和生物业务。

LG

LG集团旗下的化工部门表示，将通过并购、合资和战略投资扩大与主要行业参与者的合作伙伴关系，加快向环保业务组合的转变，目前正在审查30多个项目。

电池制造商LG能源解决方案的母公司表示，将向电动汽车领域投入6万亿韩元，以提高包括正极、负极和隔膜在内的主要锂离子电池材料的产能，以建立稳定的电池供应链。12月，位于韩国东南部城市龟尾市的阴极工厂将破土动工，2026年将年产能从目前的4万吨扩大到26万吨。

LG化学表示，即将达成合资协议，以确保锂离子电池金属的稳定供应，并正在考虑在不久的将来建立自己的电池隔膜工厂的各种形式的合作伙伴关系。

LG能源解决方案是全球第二大电池供应商，是全球几乎所有主要汽车制造商的主要电池供应商，包括特斯拉、通用汽车、福特、雷诺、沃尔沃和大众，以及韩国两大汽车制造商——现代汽车和起亚公司。这家电池制造商上周表示，迄今为止，它已从全球汽车制造商那里获得了价值180万亿韩元的电动汽车电池订单，并将通过额外投资进一步加强其电池领导地位。

LG化学表示，计划到2025年斥资3万亿韩元扩大生物、环保和可再生材料的生产能力，以更深入地开拓绿色市场。该公司为其医疗保健业务预留了1万亿韩元，以扩大其用于治疗糖尿病、癌症以及代谢和免疫相关疾病的新药的临床阶段管道。

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