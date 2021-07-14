三星SDI和LG能源解决方案完成特斯拉4680电池的开发

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三星SDI和LG能源解决方案完成特斯拉4680电池的开发

2021-07-14 09:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:消息人士称，三星SDILG能源解决方案已经完成了特斯拉在2020年公布的4680电池的开发。这两家公司正在努力赢得特斯拉这种电池的合同。

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据《韩国先驱报》消息人士称，三星SDI和LG能源解决方案已经完成了性能更强的4680电池的样品开发，目前正在对其进行测试。“三星SDI和LG能源解决方案已经开发了圆柱形4680电池的样品，目前正在他们的设施中进行各种测试，以验证其结构完整性。此外，他们还向供应商提供了4680电池的规格，”一位了解这一消息的高级行业官员透露称。

今年3月，韩国先驱报已经从三星SDI总裁兼首席执行官Jun Young-Hyun那里收到消息，该公司正在开发一种比现有2170更大的新型圆柱形电池。但是，他拒绝确认其确切规格。4月份，三星SDI和现代汽车有消息称，三星SDI和现代汽车正在联合开发大于2170但小于4680的下一代圆柱形电池，因此Young-Hyun可能在3月份就在谈论它们。

不过，业内人士表示，三星 SDI 有机会加入特斯拉现有的电池供应商。该公司目前正计划在美国建立其第一家电池制造厂，与特斯拉合作供应4680电池将对三星的发展有很大帮助。

LG能源解决方案还在2020年10月的财报电话会议上暗示了4680电池的开发，但后来否认完成原型。2021年2月，当地经纪公司 Meritz Securities 宣布，LG能源解决方案完成了全球首次量产的4680电池，并将其提供给客户。今年3月，该公司计划在2023年生产4680电池。为此，该制造商正在考虑在美国或欧洲建厂。

目前，特斯拉尚未与任何人签署供应4680电池的协议，并正在积极自行开发。

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