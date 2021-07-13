华米发布可穿戴设备操作系统Zepp OS 第四季度上线

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日 消息:今天下午，可穿戴设备制造商华米科技发布了全新的Zepp OS，这是专门针对可穿戴设备设计的一套系统，该系统将于今年第四季度正式推送。

（Amazfit GTR2，图源：Amazfit官网）

华米介绍了Zepp OS的主要功能及特点，首先该系统底层基于FreeRTOS微内核开源代码发展的，虽然系统包只有55MB大小，却能完美兼容不同配置。Zepp OS相较之前运行功耗降低65%，续航提升190%，改善了可穿戴设备的使用体验。

Zepp OS内部集成了众多酷炫动态表盘，并在不同界面做了大量流畅动效，手表上大多数界面实现超过60FPS，动画效果流畅、细腻、生动，带给用户更流畅的使用体验。

该系统也将更方便开发者制作表盘，基于系统开发Zeus手表小程序框架，让开发者能使用声明式和描述式JS API开发手表小程序。开放针对表盘图形化开发环境，让用户开发喜爱的表盘。

Zepp OS的IoT连接模块支持接入各种智能产品。Zepp OS在底层支持4G/5G模块、手表内置Wi-Fi连接，集成TCP/IP网络协议栈，紧急时可向云端发起网络呼救；对隐私保护高度重视，在2018 年已做到欧盟GDPR合规；开放合作平台可为健康研究提供SDK和技术支持。