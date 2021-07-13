特斯拉2021年第二季度财报将于7月26日美股收盘后发布

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特斯拉2021年第二季度财报将于7月26日美股收盘后发布

2021-07-13 15:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:特斯拉已宣布将在2021年7月26日星期一美股收盘后发布其2021年第二季度的财务业绩。该公司将发布一份简短的咨询，并附上其2021年第二季度财务报表。

特斯拉7

现场问答环节也定于太平洋时间7月26日下午2:30举行，该会议将讨论公司的财务业绩和前景。2021年第二季度问答环节的存档版本将在收益电话会议结束后约两小时在公司的官方网站上提供。

在第二季度，特斯拉生产了206，421辆汽车，交付了201，250辆汽车，达到了华尔街的预期。交付车辆中包括199，360辆Model3和Model Y，以及1，890辆 Model S。这比2021年第一季度有所改善，当时特斯拉生产了180，338辆，交付了184，800辆汽车。

特斯拉的交付数据高于市场预期，华尔街曾预测特斯拉在本季度交付了201，000辆汽车。 FactSet此前预测特斯拉将在2021年第二季度交付207，000辆汽车。

市场预测，特斯拉面临的不利现状可能会在未来几个季度得到解决，特别是随着特斯拉开始生产新的Model S 和 Model X，这两款车都是高利润率的汽车。 “由于持续的模型更新，连续第二个季度，Model S 和 X 的交付量约为2，000辆。而在更早之前这两款车型的交付量约为每季度15，000件。

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