高温天气饮用水热销，娃哈哈支付宝小程序一招复购提高3倍多

盛夏来临，各地出现了35℃及以上高温天气，高温曝晒阻挡了不少市民出门购物的脚步，各种送货到家服务愈发受欢迎，尤其是外卖水饮。

娃哈哈抓住这个机会，并通过在支付宝小程序平台上的各种自运营活动，提高了运营效率，吸引了更多用户。数据显示，进入7月后，娃哈哈到家支付宝小程序每日用户收藏量成倍增加，“水系列”成为“娃哈哈到家”小程序订单中的主力军。

娃哈哈送水在线业务新零售总监胡鉴宇介绍，每年暑期都是水行业的大旺季，最近天气炎热，矿泉水、饮料、等和水有关的商品热销，且选择线上购水的人越来越多。“每年夏天线上售水都有20%到30%的增长。”

“刚下单了两桶纯净水，半个多小时就送到家了。天儿热，家里水需求大，手机直接在厂家的页面下单，还能给搬上楼，挺方便的。”家住杭州市拱墅区的晏女士称。

胡鉴宇介绍，“娃哈哈到家”小程序在支付宝平台开通后，连接了品牌、水站和消费者，拓展线上营销，实现品牌方线上销售-水站配送的业务模式。并利用小程序策划小游戏“七日喝水挑战赛”等多种自运营方法，获取了平台的公域流量支持，带来可观的线上订水用户。事实证明路子走对了，小程序上线2个月，超过60万用户参与，留存提高3倍;通过各种自运营活动后，在线订水复购率提升了3.5倍。

前不久，支付宝“我的小程序”入口升级到首页，用户在使用小程序服务后，可以选择“收藏”，下次直接从首页进入即可。这极大的提高了用户的操作效率，也提高了优质小程序的复访率。