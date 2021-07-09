外媒：三星SDI可能与全球第四大汽车制造商Stellantis合作

站长之家（ChinaZ.com）7月9日 消息:随着韩国两大电池制造商LG能源解决方案、SK创新分别与与通用汽车、福特合作，人们越来越期待三星SDI可能与全球第四大汽车制造商Stellantis合作。

Stellantis于6月8日举办了电动汽车日，并揭开了其电动汽车路线图的面纱。正如全球其他主要汽车制造商所做的那样，Stellantis也宣布了一项保护电池的计划。Stellantis是全球第四大汽车制造商，由菲亚特克莱斯勒汽车公司 （FCA） 和法国标致雪铁龙集团 (PSA) 合并而成，旗下一共拥有14个汽车品牌。

三星SDI被提及为Stellantis的可能合作伙伴，因为FCA在合并前是三星SDI的主要客户之一。由于Stellantis表示将从2025年开始推出所有新车型作为电动汽车，因此需要确保稳定的电池供应。

分析师表示，与LG和SK不同，三星SDI没有电池生产厂，因此与Stellantines的合作对于进军美国市场至关重要。虽然三星SDI 正在为 Rivian 等一些电动汽车初创公司供应电池，但并不是大规模供应。行业专家预测，Stellantis将很快订购用于电动汽车模型的电池，例如吉普和克莱斯勒。他们预测，2024年的供应量将达到28GWh。