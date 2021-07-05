供应链：2021年iPhone将命名为iPhone13 而不是iPhone12s

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供应链：2021年iPhone将命名为iPhone13 而不是iPhone12s

2021-07-05 17:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:据台媒《经济日报》报道，即将推出的2021年iPhone将被命名为“ iPhone13”，整个系列的命名方案还包括“mini”、“Pro”和“Pro Max”等不同版本 。

苹果手机，iPhone12 (3)

该报告援引消息来源和供应链称，苹果计划将即将推出的 iPhone命名为‌iPhone13‌。此外，该报告称，苹果将坚持使用mini、Pro、Pro Max等不同版本的名称，并且所有型号会在9月份发布。

报告中还表示，苹果今年的新款iPhone已经进入到备货倒计时阶段，供应链消息称今年的新手机将命名为iPhone13。在组装订单分配上，鸿海还是最大的赢家，包括顶级的6.7英寸iPhone13Pro Max的所有订单，68%的6.1英寸iPhone13也由鸿海承接，6.1英寸的iPhone13Pro订单也有约60%由鸿海承接组装。

供应链方面表示，今年的新款iPhone将重回9月份发布。代工厂将在第三季度开始出货，在第四季度达到高峰后开始下降。今年的四款型号和尺寸与去年相同，分别是6.7英寸的iPhone13Pro Max、6.1英寸的iPhone13Pro、6.1英寸的iPhone13和5.4英寸的iPhone13mini。

对于iPhone13这个命名方式，有不少的美国用户表示比较反感。其中在一项调查结果中，五分之一的iPhone和iPad用户对iPhone13感到厌烦。此外还有38%的用户表示，希望苹果完全放弃数字系列命名方式，而是使用年份来命名，比如iPhone（2021年）。

此外还有13%的用户表示希望苹果使用iPhone12S的命名方式，有点类似iPhone6s、iPhoneXs这种带“S”后缀的命名方式。

不过从目前各方面的信息来看，苹果大概率在今年会使用iPhone13的命名方式，苹果也希望通过数字的更换来暗示手机有比较大的更新改进。

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