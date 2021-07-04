阿里巴巴：马云无任何股票质押未偿贷款，蔡崇信贷款规模可控

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阿里巴巴：马云无任何股票质押未偿贷款，蔡崇信贷款规模可控

2021-07-04 10:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日消息:日前据英国《金融时报》报道，2014 年阿里巴巴在美上市后，阿里巴巴前董事局主席马云和现任董事局副主席蔡崇信曾运用他们所持有的阿里巴巴集团股份向银行进行部分质押，以换取相应贷款。二人目前为阿里巴巴最大个人股东，合共持有总值 350 亿美元的阿里巴巴股份。

马云、阿里巴巴

对此，阿里巴巴发言人表示，关于马云和蔡崇信向金融机构质押阿里巴巴股票进行贷款一事，早已经被广泛报道过。对于那些对公司未来增长潜力抱有巨大信心的公司创始人和高管来说，股份融资是非常普遍的做法，如美国科技同业高管亦曾做过股票质押，可在不用出售股票的情况下提供流动性。

阿里巴巴称，马云目前没有任何未偿贷款是以公司股份作抵押，蔡崇信股份质押所涉贷款则风险可控（easily manageable），贷款价值比保守以提供足够缓冲，避免触发追加保证金要求。针对马云和蔡崇信自 2014 年阿里巴巴上市以来出售股票的安排，集团表示，作为其正常个人理财计划的一部分，创始人和高管在严格遵守证券法规的情况下有序出售股票，是个人实现流动性和多元化的常用方式。

公开资料显示，在全球企业界，股份质押贷款属普遍操作，包括特斯拉的马斯克，甲骨文的拉里埃里森，及亚马逊、Netflix、沃尔玛、通用等均不乏高管质押股份的先例。市场人士普遍认为，股权质押贷款作为企业家及高管常用的财富管理手段，及常见财务规划的一部分，可在不售出股份的前提下提供流动性和多元化，也反映管理者对公司长远发展的信心。

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