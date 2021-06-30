微软澄清Windows11最低系统要求 同时删除PC健康检查工具

站长之家（ChinaZ.com）6月30日 消息:微软昨天正式发布了Windows11的第一个Insider Preview版本。在推出该版本的同时，该公司已经澄清了新 Windows11软件的最低要求。

根据微软的一篇博客文章，PC健康检查工具在软件兼容性方面引起了混乱。在性能较强的设备上安装该软件的用户反馈了负面影响之后，PC健康检查应用程序已被下架。该工具未能说明软件不兼容和显示不合格结果的确切原因。

博客文章称，“今天这篇文章的目的是承认和澄清我们的PC健康检查工具造成的混乱，分享更多关于我们为什么更新 Windows11系统要求的细节。”

尽管分享该帖子是为了阐明Windows11更新后的最低要求，但微软并没有给出明确的答案。我们了解到，微软正在为那些使用英特尔第7代芯片的用户创造条件。Win11系统还可以支持AMD的 Zen1处理器。

截至目前，旧款芯片不支持Windows11，具有新一代处理器的芯片进入到PC健康应用程序的兼容性列表。这并不意味着用户现在性能较强的设备不支持该系统，而是微软的应用程序需要时间调整。 不过，Windows11目前支持具有1GHz以上、2个核心以上的CPU，同时系统至少需要4GB的RAM和64GB的存储空间，还要求在TPM2.0版上运行并支持DirectX12。

博文中还介绍，“根据上述要求，我们相信使用英特尔第8代处理器和AMD Zen2以及高通7系列、8系列上的设备将符合我们关于Windows11的安全性、可靠性以及最低系统的要求”。

此外该帖子还证实，微软将测试Win11在运行了英特尔第7代和AMD Zen1处理器设备上的兼容性。