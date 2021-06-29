抖音直播重点打击诱导未成年用户充值打赏违规行为

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抖音直播重点打击诱导未成年用户充值打赏违规行为

2021-06-29 14:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日 消息:抖音今日宣布，为加强未成年人正向引导、保护未成年群体权益，抖音直播即日起开展针对“诱导未成年用户充值打赏”违规行为的重点治理，进一步加大对诱导未成年人用户进行充值打赏行为的处置力度。

对于违规用户，将视情节严重程度给予相应处罚，情节严重者，将予以账号永久封禁处理。

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据悉，本次专项审查将采用人工审查、技术过滤等方式，并综合用户举报等信息，全面清理“诱导未成年用户充值打赏”以及其他可能不良影响未成年群体身心发展的直播內容，平台将重点打击（不限于）如下违规行为:

1.诱导未成年人进行直播打赏

如利用『礼物投票』制造矛盾，刺激游戏粉丝刷礼物投票、口播“帮主播哥哥/姐姐完成心愿”等。

2.利用未成年人进行直播炒作，博取眼球并刺激粉丝刷礼。

3.无成年人监护、或未经报备的未成年人单独直播。

4.引导未成年人不良价值观、不良嗜好、不良生活作风等内容

另外，抖音升级未成年保护措施，14岁以下实名认证用户将在告知后直接进入青少年模式，且进入后无法退出，该模式内收录孩子喜欢、家长放心的，适宜青少年观看的内容，无法观看直播或是充值、打赏。

对14-18岁实名用户，抖音将在内容推荐、社交、搜索等方面提供更严格安全保护。（具体执行时间及细则请以平台后续通知为准）。

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