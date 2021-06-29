抖音直播重点打击诱导未成年用户充值打赏违规行为

近年来，随着手机游戏的迅速崛起，已经很难见到不玩游戏的小孩子了，而游戏内容却会对这些未成年人造成极大的影响。尤其是腾讯旗下体量非常大的《王者荣耀》、《和平精英》等游戏，腾讯曾多次因为这些游戏遭到吐槽、谴责。据相关媒体报道，今日北京青少年法律援助与研究中心以《王者荣耀》手游侵害未成年人权益为由，向北京市第一中级人民法院提起未成年人保护民事公益诉讼，这也是全国首例由社会组织提起的未成年人保护民事公益诉