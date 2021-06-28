魔兽世界9.1全部更新内容汇总 wow9.1职业副本更新改动一览

魔兽世界9.1在7月1日正式的更新了，此次的版本可以说更新的内容非常多，很多玩家还不清楚更新了哪些内容，下面就来为大家分享一下。

背信弃义的德纳修斯大帝已经伏法，但噬渊的力量仍在不断增长。在下一个内容复恩、通灵领主、法夜和温西尔重返噬渊，并肩回击典狱长。

全新区域:刻希亚，绝密之城

典狱长在长久的密谋中找到久的暗影界国度——刻希亚，绝密之城——并将它从隐秘的间域中拖入个全新的区域中，你将会和盟约集结在同一面战旗之下，共同对抗典狱长的无尽大军，奋力揭露他在这个失落的国度中寻找的秘密。

藏的秘密:

在盟约突袭中，与恢复恩、通灵领主、法夜和温西尔重返噬渊，探索刻希亚。

完成盟约访客提供的每日任务，获取全新死亡先锋军阵营与访客所属阵营的声望。

许大军入侵后四散各处。取回散落在刻希亚全境的圣物碎片，交还给档案员罗-遂尔，就能获得档案员卷宗阵营声望，以及全新货币编集研究。可以使用编集研究交换许导灵器、装备升级、飞行坐骑，以及一款披风装饰性外观。

克尔苏加德有时会向噬渊和刻希亚派出托加斯特的折磨者。击败一名折磨者就能获得其中装有灵魂薪尘的折磨宝箱，其中还可能包含强大的装备和巴麦赫特链环，将链环连接起来便可召唤古怪的坐骑:芭美兹拉之手。

在刻希亚和渊狱探索全新的稀有怪物和宝藏。

统御圣所团队副本

许典狱长一直都被束缚在噬渊之内。如今，他已经集结，企图执行宏伟诡谋的最后阶段。毁灭即将降临之时，伯瓦尔引领着残存的盟友，对托加斯特的核心发起在典狱长力量最为强大的地方与其对峙。

在第二赛季开放的全新团队副本中突破统御圣所，扫除希尔瓦娜斯和被流放者的强大忠仆。

塔扎维什，帷纱集市大型地下城

集结你的队伍，在拥有八个首领的史诗难度大型地下城塔扎维什:帷纱集市里探索异世的珍宝与怪奇的生物。这是一处由神秘的掮灵所经营的集市，你将在这里追逐一位叛逆的掮灵，一路面对卑鄙的刺客、四条手臂的掮灵卫兵、一条永恒海盗龙和其他许她释放失窃神器的力量来实现自己的图谋。

这个地下城仅有史诗难度，玩家会获得掮灵们垂涎已久的战利品，包括令人眼花缭乱的武器、异界的宠物和一款坐骑。

要获得进入塔扎维什:帷纱集市的资格，你必须在奥利波斯的伊底里亚找到旅店老板东道主塔·雷拉，完成一个简短的任务线。在“奥利波斯的奥妙”任务中，你需要和一位神秘的联络人“艾·达里尔”接头，他会向你介绍财团的世界、财团间错综复杂的关系，以及他们对绝妙文字游戏的莫名钟情。在地下城中穿行的时候，他将成为你的导游，有时会为你指点迷津。

诗钥石评分

在本次内容玩家只需在队伍查找器（I）界面的史诗钥石地下城部分查看个人的史诗钥石评分，就能充分掌握自己的进程，诗钥石地下城中的水平。

每当你挑战一个此前并未完成的地下城，或者你在已经完成的地下城中打破评分就会提升。完成钥石并提供评分取决于三个因素——钥石的等级、钥石的词缀和挑战时间与地下城计时的相对比例。现在使用勇气点数升级可以达到的物品等级将取决于角色的史诗钥石评分。每个赛季显示的史诗钥石评分都会重置。[

暗影国度”飞行

快来赢取飞翔的翅膀，以及特殊的盟约主题坐骑吧!不必像过去的内容追寻探路者成就，只要完成盟约战役的最新章节，就能早早习得“暗影国度”的飞行能力。

只要完成“最终印记”任务线中的一个任务，你就能获得阴云回忆。这件消耗品允许你账号中的所有拥有专家级骑术的角色在晋升堡垒、玛卓克萨斯、炽蓝仙野和雷文德斯展翅翱翔![

暗影国度”第2赛季

“暗影国度”第2赛季将于7月8日开始。在新赛季中，你将迎来的奖励，全新的PvP赛季奖励包括头衔:不羁角斗士，全新武器幻象，角斗士坐骑的全新配色版，以及全新的邪恶坐骑——联盟和部落主题的戈姆。

全新的赛季史诗钥石地下城词缀为磨难:地下城中遍布典狱长的仆从，打败后会提供强大的增益。如果有未被击败的仆从，他们就会强化最终首领。全新的史诗钥石地下城赛季奖励包括磨难者，以及史诗钥石死亡行者坐骑的全新配色版。

另外，托加斯特，罪魂之塔的难度10、塔扎维什，帷纱集市大型地下城和普通与英雄难度的统御圣所也将开放。史诗难度的统御圣所和随机团队1区将在7月15日开放。

全新坐骑、宠物、成就、幻化，以及

业

● 死亡骑士

○ 反魔法领域的持续时间缩短至8秒（原为10秒），现在会在吸收相当于施法者生命值150%的伤害后消散。

○ 修正士都施放反魔法领域时，反魔法领域的减伤效果会提早移除的问题。

○ 鲜血

所有法术和技能的伤害提高6%。

○ 冰霜

现在当死亡骑士叠加之心（天赋）后，寒冰锁链会在动作条上高亮。

○ 邪恶

修正复活食尸鬼会获得双倍的猜疑之息（符文铭刻之力）急速加成的问题。

修正引爆的溃烂之伤无法触发死灵集结（导灵器）的问题。

● 恶魔猎手

○ 现在灵魂劈裂（天赋）使吸血提高10%(原为5%)，激活恶魔变形时额外提高20%(原为25%)。

○ 修正法夜技能）无法命中路径中的潜行敌人的问题。

○ 修正魅惑效果的目标使用禁锢的问题。

○ 浩劫

恶魔之咬的伤害提高15%。

恶魔之刃（天赋）的伤害提高15%。

混乱打击的伤害提高15%。

毁灭的伤害提高15%。

现在释放混沌（天赋）使下一个邪能冲撞造成的伤害提高500%(原为600%)。

虚空行走（天赋）的持续时间延长至6秒(原为5秒)。

现在绝望本能（天赋）当你的生命值降低至35%以下时触发的疾影持续时间降低50%，且冷却时间缩短50%。

现在异常之仇（导灵器）提高恶魔追击(法夜技能)造成的持续伤害(原为提高对主目标造成的初始伤害)。

修正导灵器）的第二次攻击无法触发仇恨之轮（天赋)并返还恶魔之怒的问题。

● 德鲁伊

○ 所有等级的精确本能（导灵器）冷却时间延长50%。

○ 修正在激变蜂群（通灵领主技能）激活时死亡，该效果将无法传播的问题。

○ 修正错误地影响愈合的初始治疗效果的问题。

○ 修正万灵之召（法夜技能）会以受到超度邪恶群体控制效果影响的生物为目标的问题。

○ 平衡

现在新月（天赋）有20秒充能时间(原为25秒)。

新月和半月的伤害提高33%。

现在至日（天赋）使坠星的触发几率提高250%(原为300%)。

星辰漂流（天赋）已被重做——星辰坠落造成的伤害提高50%，并使你在激活时可以在移动中施法，但现在有12秒的冷却时间。

欧奈斯的洞察（符文铭刻之力）的无消耗的星辰坠落可忽略星辰漂流(天赋)的星辰坠落冷却时间。

万物平衡（符文铭刻之力）现在使爆击率提高24%(原为40%)，并且每1秒消退3%(原为每1秒消退8%)。

○ 野性

修正以打断处于援护效果下的目标的问题。

修正魂（天赋）并施放凶猛撕咬时，顶级捕食者(符文铭刻之力)会返还错误的能量的问题。

○ 守护

现在熊灵精锐的伤害减免效果仅对熊形态下的德鲁伊有效。

修正的铁鬃偶尔无法持续完整时长的问题。

修正符文铭刻之力）的流血效果会获得目标身上的易伤效果的双倍加成的问题。

○ 恢复

修正天赋）无法提高滋养（天赋)的范围的问题。

修正对其他玩家施放激活的效果下时，施放愈合不会消耗节能施法的问题。

● 猎人

○ 现在死亡飞轮（通灵领主技能）可以正确弹射到不位于猎人正面的目标身上。

○ 生存

猛禽一击的伤害提高15%。

杀戮命令的伤害提高15%。

猫鼬撕咬（天赋）的伤害提高15%。

侧翼打击（天赋）的伤害提高15%。

野火炸弹不再命中高空的敌人。

○ 宠物

野现在经典旧世的翼手龙宠物和“潘达利亚的迷雾”的蟒蛇宠物体型

野猛犸象类型

○ 现在践踏为瞬发（原为6秒引导）。

野翼手龙类型

○ 新技能:上升气流——你的宠物有力地振翅，减缓它和猎人的坠落速度，持续30秒。

● 法师

○ 修正瘾天赋时，变易幻能（法夜技能）无法缩短操控时间和法术吸取的冷却时间的问题。

○ 火焰

烈焰风暴的伤害降低10%。

烈焰之地（天赋）的伤害降低10%。

薪火（天赋）使燃烧的冷却时间缩短1秒(原为1.5秒)。

熔岩瀑流（导灵器）的火焰伤害加成降低20%。

修正不死鸟之焰命中时不处于法师的视线之内，该技能将无法造成伤害的问题。

修正符文铭刻之力）会降低炽热之魂提供的烈焰护体的效果的问题。

修正到带有暗影斗篷效果的潜行者等无法被法术命中的目标身上的问题。

○ 冰霜

修正却重置寒冰屏障的持续时间后，三一结界（符文铭刻之力）无法提供全部3种护体类效果的问题。

● 武僧

○ 现在陨落僧众（温西尔技能）的冷却时间会在首领战结束时重置。

○ 现在踏风和织雾武僧的壮胆酒的冷却时间会在首领战结束时重置。

○ 修正灵领主技能）的伤害和治疗无法爆击的问题。

○ 酒仙

修正僧在场时，精序兵戈（格里恩技能）无法叠加的问题。

○ 织雾

猛虎掌的伤害提高10%。

幻灭踢的伤害提高10%。

旭日东升踢的伤害提高10%。

神鹤引项踢的伤害提高20%。

氤氲之雾的法力值消耗降低至基础法力值的5.6%（原为6%）。

现在还魂术（等级2）可在56级习得——还魂术现在对治疗的所有目标施加迷雾之风效果。

还魂术的治疗效果降低10%。

抚慰之雾的引导不再被法力茶或禅意聚神茶打断。

现在璀璨迷雾（导灵器）正确地影响朱雀赤精的迷雾之风。

现在接木成林（导灵器）正确提高对盟友使用移花接木时的治疗效果。

修正获得双倍的氤氲之雾的治疗加成的问题。

修正符文铭刻之力）的治疗效果无法获得缭绕之雾（天赋)加成的问题。

修正增伤效果无法提高禅院古训（符文铭刻之力）的治疗效果的问题。

修正温西尔技能）召唤的武僧有时无法施放氤氲之雾的问题。

修正无法提高晨晖之露（符文铭刻之力）的氤氲之雾对带有复苏之雾的盟友产生的治疗效果的问题。

○ 踏风

修正导灵器）无法提高骨尘酒（通灵领主技能)由风火雷电和白虎雪怒造成的伤害的问题。

修正引项踢后立即施放移花接木会打断前一技能的问题。

修正掌（符文铭刻之力）无法提高风火雷电灵体的爆击率的问题。

● 圣骑士

○ 现在四季祝福（法夜技能）的凛冬祝福可以同时施加给

○ 修正专精时会移除光环效果的问题。

○ 修正发救赎之魂将无法激活惩戒光环的问题。如果神圣牧师未装备萨什，大主教本尼迪塔斯的归来，则惩戒光环会在牧师进入救赎之魂状态时正确激活。

○ 神圣

圣光闪现的治疗效果提高20%。

现在圣光术消耗圣光灌注时会产生1层神圣能量（原为治疗量提高30%）。

所有技能的伤害降低8%。

红烬圣土（温西尔技能）的伤害额外降低10%。

愤怒之锤的伤害额外降低10%。

审判的伤害额外降低10%。

十字军打击的法力值消耗提高至基础法力值的11%（原为9%）。

十字军之力（天赋）使神圣震击的冷却时间缩短1秒(原为1.5秒)。

现在太阳井之花（符文铭刻之力）使圣光术消耗圣光灌注时有30%的几率产生2层神圣能量。

修正骑士的圣灰洞察（温西尔导灵器）伤害提高的问题。

○ 防护

修正女王雕文时，正义保护者（天赋）的冷却时间缩减效果无法由神圣意志(天赋)和闪耀之光触发的问题。

修正导灵器）的荣耀圣令会消耗闪耀之光和神圣意志（天赋)的问题。

● 牧师

○ 清醒心智（导灵器）的效果降低25%。

○ 戒律

灵魂护壳（天赋）的冷却时间延长至90秒(原为60秒)。

修正德莱文将军灵魂羁绊）无法提高灵魂护壳的吸收量的问题。

修正天赋）的增伤效果无法影响到随后立即施放的苦修的第一次伤害的问题。

修正师都施放真言术:障时，真言术:障的减伤效果会提早移除的问题。

○ 神圣

希望象征已被重做——鼓舞周围40码内的小队或团队成员，使他们的一个主要防御技能的冷却回复60秒，同时恢复所损失法力值的18%，持续5秒。

○ 暗影

暗言术:痛的伤害提高25%。

吸血鬼之触的伤害提高25%。

噬灵疫病的伤害降低18%。

暗影烈焰棱镜（符文铭刻之力）的暗影烈焰裂隙的伤害降低16%。

塔尔巴达的谋略（符文铭刻之力）的心灵震爆伤害加成降低8%。

现在不谐回响（导灵器）使虚空箭的伤害提高20%(原为35%)。

修正暗言术:灭的瞬间死亡时，癫狂陨灭（天赋）无法产生狂乱值并重置暗言术:灭的冷却时间的问题。

● 潜行者

○ 佯攻的持续时间延长至6秒（原为5秒）。

○ 现在锯齿骨刺（通灵领主）的流血效果正确获得爆击率的加成。

○ 现在暗影遮蔽（导灵器）的护盾增强续4秒(原为无持续时间)，并且不再于潜行者脱离潜行时衰减。

○ 现在无论是否施加哪种药膏，毒刃都会驱散激怒效果。在迟钝药膏效果下施放毒刃会使目标的施法和攻击速度降低25%，持续5秒。

○ 奇袭

修正符文铭刻之力）的周期性伤害效果会获得双倍的目标易伤效果加成的问题。

○ 敏锐

现在袖剑风暴（等级2）还使袖剑风暴的爆击率提高15%。

黑火药每个连击点造成的伤害提高33%。

现在黑火药（等级2）使带有洞悉弱点的目标额外受到40%的暗影伤害(原为50%)。

现在暗影技巧触发得

背刺的伤害提高20%。

幽暗之刃（天赋）的伤害提高20%。

修正通灵领主技能）无法获得暗影之刃加成的问题。

● 萨满祭司

○ 现在暮钟图腾（格里恩技能）的公共冷却时间为1秒(原为1.5秒)，与其他所有图腾的公共冷却时间一致。

○ 现在暮钟图腾（格里恩技能）的生命值为施法者最大生命值的10%。

○ 修正者的恩赐效果时无法在移动中施放暗影之门（温西尔技能）的问题。

○ 修正骨匠海尔米尔灵魂羁绊）的效果结束后，萨满祭司有时无法使用复生的问题。

○ 增强

现在火舌武器可以由所有伤害触发（原为仅限副手攻击）。

修正等级2）效果无法对小队成员生效的问题。

○ 恢复

修正默时施放法力之潮图腾的问题。

● 术士

○ 暗影箭的法力值消耗降低至基础法力值的1.5%（原为2%）。

○ 黑暗契约（天赋）的额外吸收护盾值提高

○ 痛苦

痛楚的伤害提高20%。

腐蚀术的伤害提高15%。

腐蚀之种的伤害提高25%。

灾难狂欢的伤害降低18%。

黑暗召唤者不再是天赋，现在可在58级习得该技能。

暗影之拥不再于58级习得，现在是45级的可选天赋。

现在暗影之拥持续16秒（原为12秒）。

现在鬼影缠身（天赋）和暗影之拥(天赋)还会提高宠物和守护者造成的伤害。

萨洛拉丝的黑暗之击（符文铭刻之力）已被重做——腐蚀术的伤害提高25%(原为15%)，且每次造成伤害时，你施放在目标身上的诅咒都会延长2秒(原为腐蚀术的目标的移动速度降低50%)。

新导灵器:凋零箭——你在目标身上每有一个激活的持续伤害效果，暗影箭造成的伤害便提高10%（或吸取灵魂造成的伤害便提高5%）。

恶意聚生（导灵器）的效果降低53%。

死寒之拥（导灵器）已被移除。

修正临头（天赋）的术士在面对况下引导吸取生命时，如果部分敌人死亡，吸取生命的剩余伤害将无法获得大难临头伤害加成的问题。

○ 恶魔学识

现在来自暗影（天赋）还会提高宠物造成的暗影烈焰伤害。

○ 毁灭

混乱之箭的伤害提高10%。

烧尽的法力值消耗降低至基础法力值的1.5%（原为2%）。

现在灭杀（天赋）还会提高宠物和守护者造成的伤害。

暗影灼烧（天赋）的伤害提高23%，现在如果目标在5秒内死亡，则恢复一次使用次数。

修正命中术士的浩劫的目标的问题。

修正会打断吸取生命等引导型法术的问题。

● 战士

○ 修正法夜技能）的地面效果无法命中潜行目标的问题。

○ 修正范围性技能会错误地消耗法术反射的问题。

○ 武器

在非PvP环境下，致死打击的伤害提高10%。

在非PvP环境下，重伤的伤害提高10%。

压制的伤害提高10%。

斩杀的伤害提高10%。该效果不作用于判罪（温西尔技能）。

○ 防护

斩杀的伤害提高10%。该效果不作用于判罪（温西尔技能）。

盟约

● 新盟约章节

● 名望

○ 新增40级名望等级。

○ 现在名望落后的玩家有所有相关活动中获得名望奖励。

● 灵魂羁绊

○ 新灵魂羁绊等级

现在所有现有的灵魂羁绊获得能力:3个导灵器槽位（1个效能、1个耐久、1个灵巧），2个新专长，以及1个最终专长。

○ 格里恩

裴拉戈斯

○战斗冥想的精通降低10%。

克雷雅

○勇气外露使附近每个敌人或盟友提供的爆击率提高至2%（原为1%），最高6%(原为5%)。

掌炉宗师米卡尼科斯

○行动的召唤:布隆使召唤布隆所需施放的法术和技能数量降低至75个（原为90个）。另外，布隆的伤害和治疗效果提高10%。

○现在灵钢之钳使昏迷和瘫痪效果的持续时间缩短15%（原为30%）。

○闪亮的流波之球核心的冷却时间延长至1分钟（原为45秒），现在在生命值降至30%时触发(原为35%)。

○ 通灵领主

魔药设计师马里莱斯

○挥发性溶剂已被肉铸造时始终为玩家提供“挥发性溶剂:人型生物”，使玩家获得120精通。

○乌兹的和谐覆层的吸收量在PvP战斗中降低至最大生命值的7.5%。

○烦烦的先发制人造成的伤害提高至12%（原为10%），持续时间延长至15秒(原为10秒)。

艾米妮

○硫磺喷发的恐惧的持续时间缩短至3.5秒（原为4.5秒）。

骨匠海尔米尔

○现在炉脉幻想激活时会使施法者获得灵魂疲惫，在该减益效果存在期间无法再次激活炉脉幻想。

○ 法夜

尼娅

○尼娅的工具:锉刀造成的伤害降低8%。

织梦者

○繁华原野的持续时间延长20%，急速提高至15%（原为12%）。

○修正造成过量治疗时，灵茧之力会产生两次效果的问题。

柯莱恩

○坚守阵地的物理减伤效果降低至12%（原为15%），在PvP战斗中进一步降低至6%。

○ 温西尔

娜德佳，迷雾之刃

○现在漠然困境使后续的打断、诱捕和定身的持续时间缩短15%（原为25%）。

癫狂公爵西塔尔

○抚慰阴影的精通提高5%。

○修正情会打破潜行效果的问题。

德莱文将军

○持续阴霾的吸收量提高至最大生命值的20%（原为15%），但在PvP战斗中降低至最大生命值的10%。

○坚守阵地的耐力加成在PvP战斗中降低50%。

○现在当你的生命值高于80%时，为战而生每2秒提高1%的主要属性（原为每3秒），最原为4次)。

○修正PvP战斗中造成的伤害不会降低的问题。

● 导灵器

○ 现在玩家可以在世界中找到物品等级现有导灵器。

○ 现在会补满可用的导灵器能量。

● 圣所

○ 冒险

添加和冒险。

现在将鼠标悬停在单位或单位技能上可以显示目标位置。

现在单位的说明文字

现在冒险等级会显示在冒险头像上。

现在单位冷却时间会在每个单位的轮次结束后独立缩短，而非在轮次变化时全场缩短。

○ 温西尔

现在手工制作的镜面修复工具最，成本降低为10个注能红宝石。

你可以为泥仆管家找到全新的头部装饰。

地下城和团队副本

● 史诗和史诗钥石地下城中的敌人的自动攻击造成的伤害降低10%。

● 以下改动将于7月随第2赛季一同上线:

○ 60级普通、英雄和史诗地下城的奖励的物品等级提高基础奖励的物品等级为:普通地下城184，英雄地下城197，史诗地下城为210。

○ 史诗钥石地下城的奖励的最高物品等级提高过渡钥石等级的奖励的物品等级经过

○ 宏伟宝库的奖励的物品等级提高

○ 英雄地下城的敌人造成的伤害提高6%，生命值提高16%。

○ 史诗地下城的敌人造成的伤害和生命值提高26%。

○ 史诗钥石地下城的敌人造成的伤害提高35%，生命值提高39%。

● 全新的地下城传送术:英雄之路:“暗影国度”——在限制时间内完成20级的所有史诗钥石地下城就能获得成就，并且可以传送到已完成的地下城的入口处。传送有8小时冷却时间，并可在完成一个史诗钥石地下城后重置。

● 现在只要玩家在史诗+难度下完成过至少一个“暗影国度”地下城，奥利波斯典藏大厅的塔·赫苏普就会为没有史诗钥石的玩家提供一个，

● 现在塔·赫苏普会在限时完成史诗钥石地下城时刷新。如果玩家拥有的钥石等级低于或等于最近完成的地下城的等级，他会允许玩家交换一次钥石。等级高于最近完成的地下城的等级的钥匙无法交易，包括用于开启本次挑战的钥石。

● 史诗钥石地下城词缀

○ 每周词缀轮换已经

○ 激励

现在每层激励使最大生命值提高15%（原为20%），造成的伤害提高20%。

○ 死疽

现在61级的敌人每隔一次自动攻击都会施加死疽伤口（原为每一次自动攻击）。

○ 暴怒

现在暴怒使造成的伤害提高75%（原为100%）。

○ 风雷

现在风雷的旋风总是沿着同一个方向移动，并且移动速度降低30%。

现在风雷的旋风会在命中目标后消散。

● 彼界

○ 夺灵者哈卡

现在哈卡在获得鲜血屏障时，冷却时间和能量回复都会暂停，并会在屏障被移除后恢复。

鲜血屏障不再使哈卡免疫打断。

鲜血弹幕不再能够被打断，并且不再有持续时间。现在它会持续存在，直到鲜血屏障被摧毁。

○ 商人赛·艾柯莎

奥术闪电的周期性伤害降低15%，弹跳伤害降低20%。

现在奥术易伤只会提高从奥术闪电受到的伤害。

● 赎罪大厅

○ 忠诚的石裔魔的近战攻击和岩石吐息的伤害降低10%。

○ 哈尔吉亚斯的碎片的痛击造成的伤害降低20%，范围扩大至60码（原为40码）。

○ 堕落的歼灭者的邪恶箭矢造成的伤害提高27%。

● 塞兹仙林的迷雾

○ 英格拉·马洛克

英格拉·马洛克的生命值降低10%。

宗主奥法兰的生命值降低5%。

○ 德鲁斯特碎枝者的生命值提高15%。

○ 现在纱雾守护者的狂乱飞踢会在开始施法时触发冷却时间。

○ 锥喉鹿角巨虫的生命值提高30%。

● 通灵战潮

○ 阿玛厄斯

生命值降低15%。

每层折磨回响造成的伤害降低15%。

○ 缚霜者纳尔佐

佐尔拉姆斯虹吸者的生命值降低15%。

勇士之赐的持续时间延长至40秒（原为30秒）。

● 凋魂之殇

○ 酤团

生命值降低10%。

○ 现在考验事件中刷新的被操纵的钻凋者有

○ 考验事件之外的被操纵的钻凋者已被替换为卑鄙的钻凋者。

● 赤红深渊

○ 贪食的克里克西斯

巨兽奔袭的伤害降低15%。

精华吸收的伤害降低15%。

○ 执行者塔沃德

瞬息具象的滋长之傲造成的伤害降低20%。

○ 现在大厅哨兵的撕裂切割只会打击主要目标。

○ 愤怒残余的愤怒爆炸造成的伤害降低25%。

○ 疑虑残迹不再施放滋长猜忌。

○ 现在研究铭文师的爆炸文书在3.5秒后引爆（原为3秒）。

● 晋升高塔

○ 雯图纳柯丝

现在当充能的引导完成时，所有激活的暗影回旋都会消失。

● 伤逝剧场

○ 狭路相逢

卑劣的席拉已在史诗难度下回归。

○ 无堕者哈夫

压制战旗的生命值降低20%。

物品和奖励

● 统御碎片

○ 你可以使用统御碎片强化自己的装备，这种蕴藏力量的强大宝石可以从蛰伏在统御圣所中的首领身上获得。这些刻符者杰作的残留之物曾经强化过典狱长的军武，不过现在你可以将它们据为己有，对典狱长反戈一击。

○ 碎片会散发出三种不同的符文魔法:鲜血、冰霜和邪恶。这些诡异的宝石可以插入带有统御插槽的装备中，增强角色的伤害输出、伤害减免或治疗能力。

○ 碎片的力量可以在任何地方生效，而在装备中插入三块相同类型的碎片就能获得符文之语，使你在噬渊、托加斯特和统御圣所中的战斗力获得进一步的大幅提升。

○ 每个护甲类型的职业都可以在团队副本中获取五件能带有统御插槽的护甲部件。击败团队副本首领还能使你获得冥河灰烬，你可以用其升级统御碎片，进一步强化它们的效能加成。

○ 在PvP战斗中，每块碎片的能力效果都会降低50%。

● 现在对宏伟宝库提供的装备不满的玩家可以选择获取全新的兑换物，从而在包括金币、冥殇和灵魂灰烬在内的中进行选择。如果你决定这么做，就可以在宏伟宝库旁的科·图尔处选择你的奖励。

● 现在点击世界地图上的宏伟宝库图标就能打开宏伟宝库面板。

● 现在选择宏伟宝库的兑换物奖励时会显示确认倒计时。

● 现在每个护肩都可以独立幻化

幻化服装支持“军团再临”神器

使用天域军火饰品时，其他使用型饰品会进入40秒冷却时间（原为20秒）。

● 使用角斗士的纹章提供的生命值降低30%。

● 现在纸板刺客（“大地的裂变”工程学装置）与药水共享冷却时间，且超过35级后属性不再调整。

● 部分盾牌回到。

● 赛场加油器不再能够在PvP副本中使用。

● 修正炸弹对玩家造成伤害时不会打破潜行的问题。

宠物对战

● 可以在刻希亚发现并捕捉全新的野生宠物。

● 移除宠物的数量限制。

PVP

● 当“暗影国度”第1赛季结束时，罪孽之焰幻象和其他第1赛季奖励将不再能够获取。

● 现在第2赛季PvP物品会在PvP环境下（例如战场、竞技场和战争模式）提高13物品等级。

● 现在PvP物品的升级取决于你本周的最佳等级（原为当前等级）

● 现在PvP披风、项链和群体控制饰品在宏伟宝库中出现的频率降低。

● 萨满祭司的宏伟宝库中不再出现PvP法杖。

● 现在重复赢得竞技场练习赛可获得3征服点数（原为0）。

● 现在每周都安排

人机对决重新加入乱斗日程。

● 在寇魔古寺中持有能量宝珠的玩家不再能够使用隐形药水，或施放狂野奔跑。

● 修正风暴之眼比赛中无法获得统御风暴之眼和完美风暴成就的问题。

修正绊、导灵器与盟约技能的吸收法术可以忽略抑制、专注打击/猛攻的治疗降低效果的问题。

● 死亡骑士

○ 新PvP天赋:咒术防护——护咒符文施放在你身上时效果提高100%。

○ 新PvP天赋:死亡回响——死神脚步，枯萎凋零和死亡之握额外获得1次充能。

○ 现在绞袭（PvP天赋）可以被所有死亡骑士专精选择(原为仅限鲜血专精)，射程缩短至15码(原为30码)。

○ 现在通灵光环（PvP天赋）仅限邪恶专精选择(原为所有专精)。

○ 现在腐烂光环（PvP天赋）仅限鲜血专精选择(原为鲜血和邪恶专精)，现在会影响8码范围内的敌人(原为10码)。

○ 绞袭（PvP天赋）的持续时间缩短至4秒(原为5秒)。

○ 死亡苍白（PvP天赋）已被移除。

○ 鲜血灌注（PvP天赋）已被移除。

○ 现在灵界打击的治疗效果在PvP战都中降低至75%（原为50%）。

○ 修正（格里恩技能）无法在PvP战斗中传播给宠物的问题。

○ 鲜血

血债血偿（PvP天赋）已被重做——被动:心脏打击的伤害提高60%，但会消耗你总生命值的3%。

现在最终之舞（PvP天赋）使符文刃舞的持续时间缩短25%(原为50%)。

○ 冰霜

新PvP天赋:凛冬帷幕——使你周围8码范围内的敌人被凛冬帷幕所笼罩，令其法术和技能的射程缩短30%.

新PvP天赋:无情冰寒——寒冰锁链使目标的急速降低8%。冰霜打击会刷新寒冰锁链的持续时间。

寒冬死神（PvP天赋）不再缩小冷酷严冬的范围。

冷酷严冬施加死亡之寒（PvP天赋）的范围延长至8码(原为5码)。

现在神智不清（PvP天赋）只能通过凛风冲击施加(原为还可通过冰霜打击施加)，使移动强化类技能的冷却速度降50%(原为25%)，持续12秒(原为15秒)，且不再叠加(原为可叠加2次。)。

冰霜之柱的力量加成不再在PvP战斗中降低（原为66%效果）。

现在冰龙吐息（天赋）在PvP战斗中造成66%的伤害(原为50%)。

寒冰联结（PvP天赋）的伤害降低10%。

抑心光环（PvP天赋）已被移除。

○ 邪恶

新PvP天赋:死疽伤口——引爆溃烂之伤时会将其转变为死疽伤口，在12秒内吸收所有受到治疗效果的5%，并在效果结束时为你恢复生命值，相当于吸收的治疗量。可叠加6层。添加层数不会刷新冷却时间。

新PvP天赋:末日爆发——末日突降还会使你的下一个凋零缠绕引爆2层溃烂之伤，每引爆一层便会使目标的移动速度降低45%。持续3秒。

现在生死攸关（PvP天赋）使被你的恶性瘟疫所影响的目标受到治疗时，你也获得该治疗量5%的生命值(原为受溃烂之伤影响的目标获得治疗量的10%)。

死疽打击（PvP天赋）已被移除。

● 恶魔猎手

○ 新PvP天赋:鲜血之月——吞噬魔法现在会影响目标周围8码内的所有敌人，并获得5%的吸血，持续5秒。

○ 新PvP天赋:混乱印痕——投掷利刃造成随机类别的魔法伤害，并使目标受到的该类别的伤害提高10%，持续20秒。

○ 现在禁锢在PvP战斗中现在持续4秒（原为3秒）。

○ 现在拘押（PvP天赋）使禁锢的持续时间延长1秒(原为2秒)，并且不再延长禁锢的冷却时间。

○ 现在无尽愤怒（PvP天赋）从所有伤害来源产生恶魔之怒(原为仅限受到的魔法伤害)，产生的恶魔之怒提高50%。

○ 浩劫

新PvP天赋:转瞬即逝——复仇回避可免疫失控效果，并使你在落地前受到的伤害降低75%。

新PvP天赋:落单的猎物——当击中1个目标时，混乱新星、眼棱和邪能冲撞获得加成。混乱新星:昏迷持续时间延长1秒。眼棱:目标受到的伤害提高10%，持续6秒。邪能冲撞:产生35-45点恶魔之怒。

黑暗遮蔽已被重做——黑暗的范围扩大4码，持续时间延长2秒。

现在恶魔起源（PvP天赋）使恶魔变形的持续时间缩短10秒(原为15秒)。

现在疾影正确地在PvP战斗中提供50%躲闪（原为数值降低）。

现在黑暗在PvP战斗中提供50%的免伤率（原为20%）。

莱欧瑟拉斯之眼（PvP天赋）已被移除。

法力灼烧（PvP天赋）已被移除。

● 德鲁伊

○ 除当前效果外，现在高天狂风（PvP天赋）还会降低造成的治疗效果。不再能被守护德鲁伊选择。

○ 狂暴回复的治疗效果在PvP战斗中降低15%。

○ 平衡

新PvP天赋:枭兽专家——枭兽狂怒可以叠加2次，并使你的下一个旋风或纠缠根须的施法时间缩短50%。

新PvP天赋:星辰迸发——星辰坠落有几率召唤坍缩之星，持续15秒。敌人与星体接触时会使其爆炸，击飞附近的敌人，并对其造成奥术伤害星界伤害。

超凡守护（PvP天赋）已被小幅重做——熊形态使受到的法术伤害降低10%，并且你现在可以在熊形态下施放月火术。

vP天赋）已被移除。

○ 野性

新PvP天赋:邪恶之爪——感染伤口现在最，每层效果使目标受到的所有治疗效果降低12%。感染伤口现在也可以通过割裂施加。

现在凶猛伤痕（PvP天赋）最原为3次)。

现在感染伤口在PvP战斗中持续12秒（原为8秒）。

现在兽群领袖（PvP天赋）可以由法术爆击触发，并且每8秒只能触发一次(原为6秒)。

现在每层邪恶之爪（PvP天赋）使受到的治疗效果降低10%(原为12.5%)。

现在狂野冲撞（PvP天赋）使急奔的冷却时间缩短10秒(原为狂奔怒吼)。

除当前效果外，兽群的自由（PvP天赋）还使狂奔怒吼的冷却时间缩短1分钟。

现在丛林之王（PvP天赋）最并且移动速度加成可以和其他移动速度提高效果叠加。

狂怒撕扯（PvP天赋）已被移除。

野性德鲁伊的愈合的治疗效果在PvP战斗中降低15%。

○ 守护

新PvP天赋:翡翠沉眠——拥抱翡翠梦境，使你进入深度沉睡。沉睡期间，所有其他冷却时间恢复速率加快400%，40码内的盟友在8秒内获得治疗。直接伤害会将你唤醒。

保护者咆哮（PvP天赋）已被移除。

○ 恢复

新PvP天赋:丛林守护者——宁静的治疗效果提高100%，且无法被打断。

● 猎人

○ 新PvP天赋:宁神飞镖——使用宁神射击、压制或反制射击移除效果或打断施法时，向附近的敌人射出8枚飞镖，每枚飞镖可以使一个有益魔法效果的持续时间缩短4秒。

○ 新PvP天赋:奇美拉钉刺——钉刺目标，造成自然伤害并引发一系列毒液。每个效果持续3秒，并在前一个效果结束后施加下一个效果。巨蝎毒液:移动速度降低90%。蜘蛛毒液:沉默。蝰蛇毒液:伤害和治疗效果降低20%。

○ 新PvP天赋:野性王国——向一个已经物寻求帮助，持续10秒。在此期间，你当前的宠物将被恢复30%的最大生命值。

○ 现在狩猎队伍（PvP天赋）使15码内的队友获得完整的猎豹守护效果(原为仅提高90%的移动速度，持续3秒)。

○ 毒蝎钉刺（PvP天赋）已被移除。

○ 蜘蛛钉刺（PvP天赋）已被移除。

○ 蝰蛇钉刺（PvP天赋）已被移除。

○ 现在稳固射击在PvP战斗中造成的伤害提高40%（原为提高10%）。

○ 修正够防止蜘蛛钉刺（PvP天赋）的施加和效果的问题。

○ 野兽控制

新PvP天赋:野兽亲和——宠物掌控的独特技能冷却时间缩短50%，并获得额外效果。

野兽之心（PvP天赋）已被重做——你和40码内的所有友方宠物的攻击速度提高15%度，并且免疫恐惧与惊骇效果。

荒野守护者（PvP天赋）已被移除。

○ 射击

新PvP天赋:连续震荡——震荡射击使移动速度额外降低20%。对一名被震荡的敌人使用3次稳固射击使其昏迷4秒。

● 法师

○ 现在窃法成瘾（PvP天赋）仅限奥术专精选择。

○ 压制魔力（PvP天赋）已被移除。

○ 奥术

新PvP天赋:奥能之球——构造一颗奥能之球，在4秒内不断充能。释放后，奥能之球会穿过任何障碍并击退敌人，并造成奥术伤害。

现在奥术冲击在PvP战斗中造成的伤害提高20%。

修正效（PvP天赋）时，折磨之镜(温西尔技能)无法触发节能施法的问题。

○ 火焰

新PvP天赋:火焰之环——在目标位置召唤一道火焰之环，持续8秒。走进火焰之环的敌人会燃烧，在6秒内受到相当于其最大生命值24%的持续伤害。

可控燃烧（PvP天赋）已被重做——燃烧未激活时，点燃造成的伤害提高100%。

现在烈焰世界（PvP天赋）令烈焰风暴使烈焰风暴的施法时间缩短50%(原为1.25秒)，使其伤害提高30%，持续3秒(原为永久提高20%)。

○ 冰霜

新PvP天赋:冰墙——召唤出一道30码长的、可以阻挡视线的冰墙。冰墙的生命值相当于你最大生命值的40%，最。

现在寒冰箭在PvP战斗中造成的伤害提高100%（原为15%）。

现在深度碎裂（PvP天赋）使寒冰箭对被冰冻的目标造成的伤害提高75%(原为150%)。

现在寒冰爆发（PvP天赋）使冰锥术造成的伤害提高600%(原为400%)。

● 武僧

○ 酒仙

新PvP天赋:猛烈冲撞——对冲的冷却结束后，每过7秒，你下一次使用对冲之后可以立即重新施放，并额外命中一名敌人。此效果最。

新PvP天赋:逍遥酒——用逍遥酒浸泡目标区域内的盟友，防止8秒内下一次使其完全失控的效果。

制造逍遥酒（PvP天赋）已被移除。

○ 织雾

新PvP天赋:静心织魂——还魂术的冷却时间缩短50%，并提供对魔法与有害效果的免疫，持续2秒。

新PvP天赋:大象无形——昏迷时遁入迷雾，受到的伤害降低40%，在3秒内逐渐重塑。

新PvP天赋:雷鸣聚神茶——雷光聚神茶现在还会使碎玉闪电立即产生击退效果，或使精华之泉为你提供70%的移动速度加成和移动限制免疫效果。

法术中和（PvP天赋）已被重做——从一个目标身上移除敌对的魔法效果会使其受到你的治疗提高2%，持续10秒，可叠加10次。

提神微风（PvP天赋）已被重做——抚慰之雾的治疗使引导期间的下一个移花接木的治疗效果提高，同时会驱散目标身上1个魔法、疾病或中毒效果。

龙威显赫（PvP天赋）已被重做——魂体双分:转移现在可以在昏迷时施放。如果施放时未处在昏迷状态，则冷却时间缩短15秒。

破蛹化蝶（PvP天赋）使作茧缚命的冷却时间缩短30秒(原为40秒)。

升腾之雾（PvP天赋）已被移除。

修正PvP天赋）无法缩短魂体双分:转移的冷却时间的问题。

● 圣骑士

○ 明光（PvP天赋）已被重做——当你受到盟友的治疗时，你光环范围内的盟友造成的伤害和治疗效果提高4%，持续6秒。

○ 现在纯洁审判（PvP天赋）可被所有专精选择(原为仅限防护专精)，并且已被重做——对一个敌人施放审判时会净化其施放在你的光环范围内盟友身上的1个中毒、疾病和魔法效果。

○ 神圣

圣光术在PvP战斗中的治疗效果提高20%。

每层拂晓的黑暗（PvP天赋）的治疗效果提高至20%，最原为每层10%，最)。

神恩术（PvP天赋）的下一个圣光术的治疗加成降低至50%(原为100%)。

现在光之优雅（PvP天赋）使圣光术的目标收到的伤害降低15%，持续5秒，并且不再叠加(原为受到的伤害降低5%，持续8秒，可叠加3次)，并且使圣光闪现的治疗量提高25%(原为使圣光术的治疗量提高50%)。

○ 防护

净化之光（PvP天赋）已被移除。

○ 惩戒

除当前效果外，现在神圣制裁（PvP天赋）使公正之剑的射程延长10码，神圣风暴的范围扩大4码。

清算光环（PvP天赋）使下一次自动攻击的伤害加成降低至200%(原为250%)，现在如果圣骑士遭到爆击，则额外获得1层(原为额外获得2层)。

终极惩戒（PvP天赋）已被重做——当一名敌方玩家在你的惩戒光环范围内消灭一名盟友后，将其标记为惩戒目标。如果在8秒内消灭被标记的敌人，则对死去的盟友施放救赎。

秩序之源（PvP天赋）已被小幅重做——伤害提高至最大生命值的10%，减益效果持续时间延长至1分钟，但不再对审判的主要目标造成伤害(原为最大生命值的5%，持续时间45秒，并且可以对同一目标造成额外伤害)。

复仇光环（PvP天赋）已被小幅重做——每层的爆击加成提高至6%，最且不再提高神圣伤害(原为每层提高3%的神圣伤害和爆击率，最。

现在最终清算（天赋）的神圣伤害提高效果在PvP战斗中降低50%(原为降低40%)。

治疗之手（天赋）的荣耀圣令治疗效果加成在PvP战斗中降低至50%(原为70%)。

净化之光（PvP天赋）已被移除。

● 牧师

○ 新PvP天赋:强化群体驱散——群体驱散的冷却时间缩短至15秒，施法时间缩短1秒。

○ 思维窃取（PvP天赋）使目标获得的“迷乱”法术现在有20秒冷却时间，以显示锁定的时长。

○ 戒律

新PvP天赋:心灵之光和心灵之影——心灵之光:治疗法术消耗的法力值降低15%。心灵之影:法术伤害和救赎的治疗提高10%。激活技能以切换至另一个效果，并产生12秒冷却时间。

灼热之光（PvP天赋）耀，并且已被重做——你的惩击和苦修造成的伤害提高15%，并且苦修会使目标的移动速度提高或降低40%，持续2秒(原为使惩击的伤害提高15%，使苦修的冷却时间缩短1秒)。

极致光辉（PvP天赋）的治疗效果提高150%(原为250%)。

三位一体（PvP天赋）不再使救赎的伤害转化的治疗量提高20%，惩击、苦修和暗影魔的爆击率加成提高至30%(原为25%)。

救赎的伤害转化的治疗量在PvP战斗中提高20%。

诸罪加身（天赋）的伤害加成在PvP战斗中不再降低(原为降低66%)。

○ 神圣

红衣愈合（PvP天赋）已被重做——愈合祷言的治疗效果提高50%，且其弹射范围扩大10码。

圣言术:聚地，并已被小幅重做——除当前效果外，圣言术:灵的冷却时间缩短至5秒（原为8秒），范围扩大至10码(原为8码)。

创造奇迹（PvP天赋）圣言术:静的冷却时间缩短20%(原为25%)。

强效治疗术（PvP天赋）的冷却时间缩短至12秒(原为15秒)，现在忽略除抑制之外的治疗降低效果。

现在神圣晋升（PvP天赋）使你在飞行时的法术射程延长50%。

强化渐隐术（PvP天赋）的持续时间缩短至3秒(原为4秒)。

快速治疗的治疗效果在PvP战斗中提高15%。

救赎者之魂（PvP天赋）的冷却时间缩短至2分钟(原为3分钟)。

修正升（PvP天赋）时，神圣法术无法获得施法距离延长效果的问题。

○ 暗影

新PvP天赋:自大——获得疯入膏肓天赋。当你会因疯入膏肓死亡时，改为将你的生命值降低至最大生命值的35%。如果你已经拥有你可以在同一行中选择另一个天赋。

新PvP天赋:虚空齐射——进入虚空形态后，每0.5秒向随机位置发射一支缓慢移动的暗影能量箭，持续3秒，能量箭命中时对8码内的所有目标造成暗影伤害，并使其因恐惧而逃跑，持续3秒。

现在灵能魔（PvP天赋）刷新时为牧师最大生命值的10%(原为10点生命值)。

强化渐隐术（PvP天赋）的持续时间缩短至3秒(原为4秒)。

延绵瘟疫（PvP天赋）已被移除。

在PvP战斗中，现在每层审慎沉思（符文铭刻之力）使暗影牧师的下一个快速治疗或暗影愈合的治疗效果提高40%(原为50%)。

法力值回复在PvP战斗中降低10%。

● 潜行者

○ 刺客大师印记（符文铭刻之力）的持续时间在PvP战斗中缩短40%。

○ 现在卸除武装（PvP天赋）可被所有专精使用(原为仅限狂徒专精)。

○ 现在偷天换日（PvP天赋）可被所有专精使用(原为仅限狂徒专精)，现在使目标的伤害提高15%(原为10%)，但不再提高潜行者自己的伤害(原为提高10%)。

○ 除当前效果外，现在激活动若脱兔（PvP天赋）还会移除所有定身效果。

○ 刺客的尊严（PvP天赋）已被移除。

○ 奇袭

新PvP天赋:血毒素——毒刃使目标受到的治疗效果降低40%，持续9秒。

杀意已决（PvP天赋）的暗影步冷却时间缩减提高至80%(原为66%)。

神经毒素（PvP天赋）已被移除。

麻痹药膏（PvP天赋）已被移除。

○ 狂徒

新PvP天赋:翩跹蝶舞——无休锋刃现在还会缩短闪避和佯攻的冷却时间。

新PvP天赋:坚忍拳手——在战斗中每持续3秒，获得1%的耐力，同时使影袭额外命中一次的几率提高1%。脱离战斗后每秒失去1层效果。最。

制者为王（PvP天赋）已被重做——偷袭时获得15秒的切割效果。肾击每花费一个连击点数，就会恢复10点能量。

开怀畅饮（PvP天赋）已被重做——猩红之瓶额外恢复5%的最大生命值，并且会对附近15码范围内的盟友造成60%的治疗效果。

剑刃乱舞由单体攻击转移的伤害在PvP战斗中提高50%。

登船突击队（PvP天赋）的范围扩大至15码(原为10码)，持续时间延长至6秒(原为5秒)。

人人有份（PvP天赋）的范围扩大至15码(原为8码)。

阴险伎俩（PvP天赋）已被移除。

掠夺护甲（PvP天赋）已被移除。

现在影袭在PvP战斗中造成的伤害提高20%（原为提高10%）。

现在正中眉心（等级2）的爆击伤害加成在PvP战斗中降低25%(原为降低50%)。

修正PvP天赋）能移除敌人的潜行效果的问题。

○ 敏锐

新PvP天赋:扰乱幻像——扰乱会使受影响的敌人减速30%，并制造出一个幻像，在8秒内跟随一名敌人。再次激活扰乱可传送到幻像的位置。

窃贼的交易（PvP天赋）已被重做——暗影之刃，消失和佯攻的冷却时间缩短33%，但使用其中的一个技能会使你造成的伤害降低10%，持续6秒。

暗影决斗（PvP天赋）的持续时间缩短至5秒(原为6秒)。

剪影（PvP天赋）使暗影步的冷却时间缩减提高至67%(原为50%)。

冷血（PvP天赋）已被移除。

敏锐潜行者的烟雾弹（PvP天赋）的冷却时间缩短至2分钟(原为3分钟)。

修正PvP天赋）的施加可以被错误阻止的问题。

● 萨满祭司

○ 新PvP天赋:释放护盾——吞噬你激活的元素护盾，对目标施放:闪电之盾:击退他们。大地之盾:将他们固定在原地，持续3秒。水之护盾:召唤一个漩涡，持续6秒，站在漩涡中时造成的伤害和治疗效果降低40%。

○ 洁净之水（PvP天赋）已被移除。

○ 元素

新PvP天赋:静电力场图腾——在目标位置召唤一个相当于你生命值10%的图腾，持续6秒，产生一个电能之环，让敌人无法穿过。

新PvP天赋:变幻之风——使用风剪打断法术时会使你受到的该系法术的伤害降低15%，持续12秒。

熔岩掌控（PvP天赋）已被重做——烈焰震击造成伤害的频率提高15%。如果烈焰震击被驱散，驱散者脚下会发生火山喷发，对其造成火焰伤害，并将其击飞到空中。

元素协调（PvP天赋）已被移除。

○ 增强

新PvP天赋:静电力场图腾——在目标位置召唤一个相当于你生命值10%的图腾，持续6秒，产生一个电能之环，让敌人无法穿过。

新PvP天赋:变幻之风——使用风剪打断法术时会使你受到的该系法术的伤害降低15%，持续12秒。

修正PvP天赋）错误地以受到群体控制效果影响的敌人为目标的问题。

增强萨满祭司的治疗之涌的治疗效果在PvP战斗中降低12%。

法力值回复在PvP战斗中降低22%。

○ 恢复

新PvP天赋:活潮——治疗之潮图腾的冷却时间缩短1.5分钟，每次治疗时，其治疗效果提高100%。

治疗之雨的治疗效果在PvP战斗中提高20%。

灵魂链接（PvP天赋）已被移除。

● 术士

○ 新PvP天赋:暗影裂隙——在目标位置召唤一道暗影裂隙，持续2秒。裂隙持续时间结束时，位于其中的敌方玩家会被传送到你的恶魔法阵处。

○ 施法之环（PvP天赋）的范围扩大至5码(原为3码)，持续12秒(原为8秒)，现在会直接在术士脚下生成。

○ 修正苦（PvP天赋）时，痛苦无常无法提供灵魂榨取的吸收量的问题。

○ 痛苦

现在精华汲取（PvP天赋）持续10秒(原为6秒)。

灵魂破碎（PvP天赋）已被移除。

○ 恶魔学识

新PvP天赋:邪能方尖碑——召唤一座邪能方尖碑，其生命值为你最大生命值的5%。你和你的随从处于其40码范围内时会得到增强，攻击速度提高20%，施法时间降低20%，持续15秒。

现在召唤邪能领主（PvP天赋）每次攻击造成施法者法术强度200%的伤害(原为目标最大生命值的5%)。技能冷却时间延长至2分钟(原为1.5分钟)。

烧灼驱魔（PvP天赋）已被移除。

○ 毁灭

新PvP天赋:邪能束缚——用邪能束缚环绕一名敌方玩家，使其移动速度降低50%，持续6秒。如果任何受影响的目标离开原地超过8码，则会发生爆炸，造成火焰伤害，由附近所有敌人分摊。

混乱之箭在PvP战斗中造成的伤害提高40%（原为15%）。

聚焦混乱（PvP天赋）已被移除。

● 战士

○ 新PvP天赋:战神——冲锋会使敌人定身2秒，并发射一道冲击震波穿过目标，定身10码锥形区域内的敌人。

○ 现在毁灭（PvP天赋）使碎裂投掷对吸收护盾造成的伤害额外提高500%。

○ 守望（PvP天赋）已被移除。

○ 狂怒

屠宰场（PvP天赋）已被重做——暴怒伤害会使目标受到的治疗效果降低15%，持续6秒，最。

专业技能

● 新配方

○ 新附加材料:匠力印记III——将打造的装备的物品等级设置为200。

○ 新附加材料:链岛匠力印记——将打造的装备的物品等级设置为230。同一时间只能装备一件使用链屿匠力印记打造的装备。

○ 炼金

绽亡迸发

晋荣迸发

髓根迸发

慰魂迸发

孀花迸发

着色研磨

转化:点石成矿

○ 烹饪

骨餐面包

暮光茶

○ 附魔

公式:心能活化宠物绳

○ 铭文

凡图斯符文工艺图:统御圣所

○ 珠宝加工

暗纹石像

○ 制皮

飘忽的宠物糕点

苍骨笛

苍白的先知之骨

○ 裁缝

阴霭擦手巾

● 现在“大地的裂变”的时空漫游商人琪雅科会出售以下经典配方:

○ 配方:强效奥术防护药水

○ 食谱:瘦鹿肉

○ 食谱:烤熊排

○ 食谱:瘦狼排

○ 结构图:寒冰偏斜器

○ 图样:冬夜法袍

○ 图样:雷暴护肩

○ 图样:雷暴手套

○ 图样:雷暴护甲

符文铭刻

● 现在符文铭刻法器配方可以使用新的附加材料槽位升级至级，附加材料可通过在刻希亚破玩家可以使用铭刻法器升级现有的传说装备，或者制作新的装备。

● 全新传说货币——灵魂薪尘可通过完成托加斯特难度9到12、托加斯特的折磨者事件和噬渊突袭获得。可以使用该货币和新的符文铭刻法器，将传说装备升级至级。

● 新增铭刻之力，能够强化各职业的盟约技能。

● 部分现有的符文铭刻之力获得请查看职业部分。

● 为之力加入法器护甲部位选项。

● 现在新打造的头盔、项链、护腕、腰带和戒指的符文铭刻护甲部位始终带有一个插槽。

噬渊

● 完成任务“眼目聚焦”可以永久移除典狱长之眼效果。

● 完成刻希亚的引导任务线可以刻希亚骑乘地面坐骑的能力。

● 在渊狱探索全新的稀有生物和宝藏。

托加斯特，罪魂之塔

● 每次挑战的总楼层数现在为5层（原为6层）。

● 现在塔拉格鲁会在统御圣所恐吓玩家，因此不会再有阻碍挑战的死亡计数器。

● 首领击败你之后不再回复生命值。

● 全新评分系统和特质

○ 现在成功完成挑战后，会根据你的表现获得评分。在挑战结束时，你的评分将被评估，并将获得塔楼学识，并可以在万物之盒中选择特质以变得加斯特中的敌人。

○ 拯救灵魂和击败典狱长的部队能让你获得心能强化，使你能通过一系列战斗与评分加成敌人。

● 全新难度

○ 添加战性的全新难度，难度9-12。

○ 在此前的挑战中获得特定评分便可

● 全新奖励楼层:坚钢宝库

○ 能够高效地勇闯难度9-12的冒险者将有机会进入坚钢宝库，这是托加斯特中的全新楼层。他们会在这里面对全新的生物和陷阱，并有机会获得。

● 折磨

○ 从难度4开始，折磨会提升挑战的难度。

○ 折磨会显示在抬头面板上，并提供的挑战。

○ 每天会为每个分区各自选择折磨。

○ 现有的折磨不再生效。

● 祝福

○ 你可以运用塔楼学识挑战时为你提供加成。

○ 和折磨一样，每天会为每个分区各自选择祝福。

● 灵魂灰烬

○ 提高完成任意托加斯特分区和难度获得的灵魂灰烬数量。

○ 现在重复挑战已经完成的托加斯特分区和难度会奖励部分灵魂灰烬。

○ 现在特难度9的玩家能够找到刻希亚的骨匠海尔米尔，以一定的损失为代价，将灵魂灰烬转移给账号中的其他角色。

用户界面

● 新功能:聊天文本转语音、语音识别和为我发言。

● 现在可以在易用性菜单中选择任务文本颜色反差选项，禁用任务面板背景以产生强烈对比。

● 现在色盲选项已脱离易用性菜单，位于其独立的板块中。

● 现在镜面照明可以通过命令调整。

○ 在聊天栏中输入命令“/console specular [multiplier]”，系数位于0.0到1.0之间。系数0.5将允许部分镜面效果。

● 为理发店新增钮。

● 现在拍卖行等级筛选可以作用于战斗宠物。

● 现在物品升级窗口会显示物品的未来等级。

● 现在新手聊天频道会在聊天频道界面中显示新手和向导图标。

● 现在成就弹出支持两行文本。

● 如果材质投射或粒子密度被禁用，现在会显示详细的警告。

● 现在掉线后登录界面会显示重新登录相同账号的重新连接按钮。

● 如果预创建队伍组满，则所有等待中的申请人会看到“满员”而非“拒绝”。

● 现在自定义类型中的队伍会根据战争模式状态分类与标识。

● 被禁言的玩家无法搜索队伍或发出申请。

● 如果队伍中有被禁言的玩家，队伍将自动离开团队查找器列表，并且无法在列表中列出。

《魔兽世界》随身助手应用

● 为冒险详情日志添加

优化能冷却时间计时

● 澄清的目标选取标识

● 添加识

● 在角色选择界面添加明角色有任务可以收取

● 优化部分用户可能需要接受其他设备权限许可。

● 优化的新闻文章性能

● 优化容与等待服务器数据的清晰度