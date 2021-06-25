英雄联盟星辰大海主题周末活动地址 最新星辰大海主题周末活动入口

心若向阳，自然满身阳光，为了让司机群体获得更多的社会关注，提升司机群体的集体荣誉感，近日，货拉拉联合中国交通报社举办的“第四届最具魅力司机评选——向阳而生”活动已经启动，向社会展现货拉拉司机群体的“平凡人的不平凡事”。据悉，货拉拉“最具魅力司机”评选活动从2018 年开始举办，报名参与活动的司机人数逐年上升。在今年入围入围魅力司机20 强的司机师傅，有16 年坚持无偿献血救人的武汉热血司机刘师傅、有退伍不褪?