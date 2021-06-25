英雄联盟星辰大海主题周末活动地址 最新星辰大海主题周末活动入口

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英雄联盟星辰大海主题周末活动地址 最新星辰大海主题周末活动入口

2021-06-25 14:03 · 稿源：站长之家

英雄联盟在6月25日开启了最新的星辰大海主题周末活动，多款宇航员的皮肤进行打折促销，很多玩家还不清楚活动的地址在哪，下面就来为大家分享一下。

英雄联盟星辰大海主题周末活动

征服宇宙是人类共同的梦想，英雄联盟即将开启"星辰大海主题周末"活动

活动时间:2021年6月25日12:00-6月28日23:59图标领取结束时间:2021年7月4日23:59

活动地址：

https://lol.qq.com/act/a20210625astronaut/index.html

魄罗宇航 图标 免费领取

领取条件:条件1和条件2均需完成

1.活动时间内完成3局匹配模式对局 或 充值任意点券 或 购买解锁任意道具;

2.登录过1次掌上英雄联盟

游戏模式包含:召唤师峡谷匹配、排位，极地大乱斗，云顶之弈（含狂暴模式）匹配、排位，极限闪击。

温馨提示:充值、消费数据可能存在一定时间（最长不超过48小时）的延迟，召唤师可以稍后再来领取魄罗宇航 图标。

英雄联盟星辰大海主题周末活动

奥莉安娜 宇航 图标 限时兑换

活动规则:活动期间集齐全部9款宇航员主题皮肤，即可在活动页面领取 奥莉安娜宇航 图标

9款宇航员主题皮肤:宇航员 库奇、宇航员 茂凯、宇航员 维迦、宇航员 拉莫斯（以上四款宇航员皮肤将于2021年6月25日12:00上线）、宇航员 波比、宇航员 巴德、宇航员 纳尔、宇航员诺提勒斯、提莫:‘约德尔人的一大步’

英雄联盟星辰大海主题周末活动

宇航员主题皮肤限时5折

以下5款宇航员主题皮肤限时5折:

英雄联盟星辰大海主题周末活动

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