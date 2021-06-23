阴阳师体验服6月23日更新维护公告 6.23阴阳师更新日志一览

2021年6月23日，阴阳师体验服也在今天进行了更新，此次的更新内容很多玩家还不清楚，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，抢先体验服、安卓体验服的服务器将于6月23日（周三）早上7:00-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

温馨提示:体验服更新的测试内容、节奏与正式服更新的外放内容、节奏将不完全等同，我们希望持续提供优质内容，并通过测试不断优化游戏体验，感谢大人们的关注。

重要更新

1.活动——青森之秘辅助功能开放

*活动次周开启'凤凰之焰'辅助功能，该功能仅对'浅野'、'外围'、'密林'三个区域生效。

*在寮管理选择恢复昨日探索区域后，可以对该区域内的怪物节点激活'凤凰之焰'功能，击败当前节点的所有怪物。

*首次激活消耗300勾玉，之后每次增加300勾玉，上限1500勾玉（各区域单独计数）。

2.第四届'大触觉醒'创作大赛征稿正式开启!

*活动开始时间:6月24日全面开启!各赛事结束时间不同，详情请前往阴阳师官网查阅。

*本届大赛设置了'百绘罗衣·式神皮肤设计大赛'、'集绘千卷·插画创作大赛'、'礼乐和鸣·音乐大赛'、'平安映画·视频创作大赛'、'结缘物华·周边创作大赛'、'绮妆魅服·COSPLAY大赛'六大赛事，大赛邀请了日本著名艺术家天野喜孝、中国美术学院副教授阮筠庭、日本作曲家高梨康治组成专业评审团!

*大人们可通过微博、Lofter、哔哩哔哩、抖音等平台关注及参与赛事相关福利活动。

*本届比赛总奖金高达160万元，单项奖金最高可达15万元!还有大触觉醒2021限定动态头像框、周边福袋等惊喜奖励，更有Wacom为百绘罗衣式神皮肤设计大赛和集绘千卷插画创作大赛提供的定制专属好礼，期待大人们的作品!

*阴阳师大人可前往'地藏像'-'大触觉醒'或前往大赛官网查看详细活动。

其中'百绘罗衣·式神皮肤设计大赛'&'集绘千卷·插画创作大赛'端内投稿开启时间为6月24日上午10:00，截止时间为8月25日23:59。欢迎大人们届时前往~

3.活动——现世逢魔寮勋章收益UP!

*活动时间:6月23日0:00-6月29日23:59

*活动期间，逢魔之时玩法中“现世逢魔”四次后获得的阴阳寮勋章收益翻倍，快集结寮成员一起参与吧!

4.新礼包情报!

*日常加成补给

售价:18魂玉

购买后获得:体力×60，樱饼×30，100%经验加成1小时，100%金币加成1小时，御魂&觉醒掉落加成1小时

限购时间:6月23日维护后-6月29日23:59每日限购1次

*日常特种补给

售价:30魂玉

购买后获得:御行达摩（碎片）×5，体力×300，金币×50000

限购时间:6月23日维护后-6月29日23:59每日限购1次

*夏阳落契福袋壹

售价:88魂玉

购买后获得:神秘的符咒×10，四星奉为达摩×1，金币×50000

限购时间:6月23日维护后-6月29日23:59限购2次

*夏阳落契福袋贰

售价:328魂玉

购买后获得:神秘的符咒×25，五星奉为达摩×1，四星奉为达摩×1，金币×100000

限购时间:6月23日维护后-6月29日23:59限购2次

*夏阳落契福袋叁

售价:648魂玉

购买后获得:神秘的符咒×45，御行达摩×1，五星奉为达摩×1，金币×200000

限购时间:6月23日维护后-6月29日23:59限购2次

5.阴阳师×三丽鸥家族联动周边预售开启!

*凯蒂猫带来9款式神装扮，前方新鲜返图即刻送上!售价69元/个。

*预售期间满减享不停!更多详情请前往周边屋查看~

6.京都绘卷 · 大神攻略/同人征集活动启幕

*活动时间:6月23日维护后-6月29日23:59

*前往网易大神，在#京都绘卷#话题下投稿原创攻略、同人作品，即可获得大神限定头像框;优秀创作者还有机会获得'笔墨意'游戏内头像框等奖励!

7.新区开启

*时间:6月23日10:00

*全平台新区'旧时童梦'开启，iOS、网易安卓、渠道安卓用户皆可进入，更有新区集结奖励可以领取。

*'旧时童梦'将开启持续15日的'新区专属活动'（入口位于头像下方），包含登录奖励、随机SSR、新服月卡、好友邀请等内容，并额外包含专属新手任务、成长锦囊等福利活动，敬请留意。

8.垢尝加入式神赠予系统!

*R阶式神垢尝加入式神赠予范围列表，阴阳师大人们可以给亲友赠送垢尝啦!

体验优化

1.调整了'青森之秘'活动中部分怪物的技能与属性。

2.优化了'永生之海'御魂副本相关内容，如下:

*优化了教学关卡的入口界面。

*在组队界面和战斗界面新增了加成开关。

3.优化了花合战的体验，现在打开花合战-奖励界面时，会自动定位到有奖励可领取的位置。

4.优化了契约碎片副本的体验，现在从契约碎片副本界面进入挑战，结束后会返回契约碎片副本界面。

5.优化了庭院换肤的体验，现在打开庭院换肤界面时会定位到当前使用的庭院皮肤的位置。

6.优化了庭院皮肤'盛夏幽庭'中扫地小纸人的位置，现在小纸人清扫庭院的位置更合理了。

7.优化了赠送式神礼物选择最大数量的数字显示规则和操作体验。

问题修正

1.修复了庭院悬赏封印个别式神模型或皮肤显示异常问题。

2.修复了进行探索副本时可能出现自动挑战失效的问题。

3.修复了SSR阶式神阿修罗传记三在组队情形下异常解锁的问题。

4.修复了部分情况下，在阵容预设的场景中会残留式神特效的问题。

5.修复了部分情况下浮世青行灯在自身回合外会刷新出技能图标的显示问题。