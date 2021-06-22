苏宁易购：筹划发行股份购买资产事项，明起停牌

站长之家（ChinaZ.com）6月22日 消息:今晚，苏宁易购公告称，正筹划发行股份购买资产事项，拟购买的资产为深创投苏宁云新私募投资基金持有的项目公司股权，股票自6月23日起停牌。
同时，控股股东张近东及苏宁电器集团正筹划的涉及公司股份转让事项相关工作正在推进中，若本次股份转让完成后，上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。
站长之家（ChinaZ.com）6月22日 消息:今晚，苏宁易购公告称，正筹划发行股份购买资产事项，拟购买的资产为深创投苏宁云新私募投资基金持有的项目公司股权，股票自6月23日起停牌。
同时，控股股东张近东及苏宁电器集团正筹划的涉及公司股份转让事项相关工作正在推进中，若本次股份转让完成后，上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。
今日，苏宁易购发布公告称，收到公司实控人、控股股东张近东及股东苏宁电器集团有限公司的通知，其正在筹划涉及公司股份转让的重大事项，公司股票6月16日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超5个交易日。
今日，深交所发布《关于苏宁易购集团股份有限公司股票临时停牌的公告》称，苏宁易购集团股份有限公司拟披露重大事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称:苏宁易购，证券代码:002024）于2021年6月16日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
苏宁易购发布公告称，收到公司实际控制人、控股股东张近东先生及股东苏宁电器集团有限公司的通知，其正在筹划涉及公司股份转让的重大事项。交易具体方案尚在筹划中，尚需取得有权部门的批准，存在不确定性。
今日，苏宁易购（002024）公告称，股东张近东持有的5.4亿股被司法冻结，占其所持股份比例的27.68%，占公司总股本比例5.80%。
苏宁易购发布公告称，近日接到股东张近东函告，获悉其所持有公司的部分股份被冻结，本次涉及股份数量约5.4亿股，占公司总股本的5.8%。
今日开盘，苏宁易购开盘下跌4.51%，盘中一度下跌近8%，截至目前，苏宁易购股价下跌7.09%，报5.77元，总市值537.19亿元。
昨日，工信部表示，随着“618”年中商业营销活动临近，部分电商平台违规发送营销短信扰民问题开始呈现上升态势。信息通信管理局于2021年6月11日召开行政指导会，警示电商平台企业规范营销短信发送行为。阿里巴巴、京东、拼多多等主要电商平台企业，以及相关基础电信企业和短信息服务企业参会。
昨日晚间，苏宁易购发布公告称，公司股东苏宁控股集团有限公司(以下简称“苏宁控股集团”)质押了370,786,925股公司股份，股东苏宁电器集团有限公司(以下简称“苏宁电器集团”)质押了147,367,699股公司股份。
昨日，苏宁易购公告，收到持股5%以上股东苏宁电器集团提交的《关于股份减持告知函》，获悉苏宁电器集团因部分股票质押式回购交易触发协议相关条款的约定，于6月11日被动减持1000万股
苏宁电器集团于6月10日收到深交所监管函，原因是没有提前披露减持苏宁易购股票1950 万股的计划。
今日，针对此前“被曝紧急出售员工公寓”一事，苏宁易购方面回应称，没有卖员工宿舍，上市公司经营管理相对比较正常。此前，有媒体报道称，苏宁易购南京总部把员工宿舍卖了，要求员工1个月内搬离。有人士分析称，苏宁易购出售自持物业，或许透露出其资金吃紧，正加速回血。
苏宁易购六一宝宝节开心直播夜精彩不断，台上歌曲串烧，精彩游戏，boss与嘉宾的互动接连上演，让直播充满欢乐的气氛。炎炎夏日，海尔空调给出 500 元空调券，给直播间的粉丝带来“清凉”的惊喜，而神秘嘉宾贾乃亮和雷佳音的出场，也让观众感受到惊喜和苏宁易购六一宝宝节开心直播夜的满满诚意。但真正让我们感动的还得说是水木年华组合，水木年华组合承载着我们” 80 后“一代人的集体回忆。我们的高中时代和大学时代，正是听着他?
凤凰网科技讯 6月15日晚间消息，苏宁易购就张近东所持公司部分股份被冻结原因做出说明，苏宁置业已向北京市第二中级人民法院提出执行异议，法院已受理执行异议。苏宁易购之前回应表示，截至本公告日，本次股份被冻结事项不会导致公司实际控制权变更，不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响。苏宁易购发布公告称：股东张近东所持5.8%股份被司法冻结；同时苏宁电器集团于6月11日被动减持1000万股，并拟继续被动减持不超4.12%股
凤凰网科技讯 北京时间6月16日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先看苏宁：苏宁解释张近东股份被冻原因：为苏宁置业与华能信托贷款担保苏宁公告6月15日晚间，苏宁易购就董事长张近东所持公司部分股份被冻结原因做出说明。张近东等人为苏宁置业与华能信托的30亿元信托贷款提供担保，华能信托将上述债权转让给英铭远晟，英铭远晟申请强制执行，法院冻结张近东持有的公司540181430股股份。苏宁置业已向北京市
网传消息称苏宁已卖身阿里，其中苏宁置业将于7月2日宣布破产，苏宁易购及物流阿里接盘持股40%。苏宁公关人员回应凤凰网科技表示，这只是传闻，没听说过这类消息。
网传消息称苏宁已卖身阿里，其中苏宁置业将于7月2日宣布破产，苏宁易购及物流阿里接盘持股40%。苏宁方面最新回应：已报警，将严肃追究造谣者的法律责任。请以公告为准。
又到了#六一宝宝节#，在妈妈们眼中，自己的孩子永远是一个宝宝。而每一位妈妈为了照顾孩子和家人却放弃了很多，她们用自己瘦弱的肩膀为孩子遮风挡雨。但其实她们也是喜欢礼物、喜欢惊喜、喜欢游戏的宝宝呀。这不，杜海涛与袁姗姗带着自己母亲的来到了今天苏宁易购开心直播夜里，特意为妈妈们过一次儿童节。在开心直播夜里，海涛妈妈和袁姗姗妈妈满脸笑容的出现在精心布置的“家有儿女”主题场景里。两位妈妈在直播间也分享出了海涛
今日早些时候，有消息称，苏宁置业将破产，阿里巴巴将接盘苏宁易购以及苏宁物流部分股权。对此，苏宁置业最新回应表示，已报警，将严肃追究造谣者的法律责任。请以公告为准。
6月15日早，苏宁易购发布公告称，股东张近东所持5.8%股份被北京市第二中级人民法院司法冻结，占其所持比例的27.68%，导致股价一度跌停。截止今日收盘，苏宁易购股票跌幅9.98%，最新股价5.59元，创8年新低，最新总市值520.4亿。今日晚间，苏宁易购就张近东所持公司部分股份被冻结原因做出说明。苏宁置业已向北京市第二中级人民法院提出执行异议，法院已受理执行异议。1、苏宁置业集团有限公司（以下简称苏宁置业”）与华能贵诚信托?
今日，针对“苏宁置业破产”的传闻，苏宁置业表示，“关于网络谣言，我司已经报警，将严肃追究造谣者的法律责任，请大家勿传谣信谣。”
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