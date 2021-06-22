苏宁易购：筹划发行股份购买资产事项，明起停牌

又到了#六一宝宝节#，在妈妈们眼中，自己的孩子永远是一个宝宝。而每一位妈妈为了照顾孩子和家人却放弃了很多，她们用自己瘦弱的肩膀为孩子遮风挡雨。但其实她们也是喜欢礼物、喜欢惊喜、喜欢游戏的宝宝呀。这不，杜海涛与袁姗姗带着自己母亲的来到了今天苏宁易购开心直播夜里，特意为妈妈们过一次儿童节。在开心直播夜里，海涛妈妈和袁姗姗妈妈满脸笑容的出现在精心布置的“家有儿女”主题场景里。两位妈妈在直播间也分享出了海涛