苏宁易购：筹划发行股份购买资产事项，明起停牌

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苏宁易购：筹划发行股份购买资产事项，明起停牌

2021-06-22 20:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月22日 消息:今晚，苏宁易购公告称，正筹划发行股份购买资产事项，拟购买的资产为深创投苏宁云新私募投资基金持有的项目公司股权，股票自6月23日起停牌。

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同时，控股股东张近东及苏宁电器集团正筹划的涉及公司股份转让事项相关工作正在推进中，若本次股份转让完成后，上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。

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