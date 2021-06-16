顺丰拟分拆顺丰同城赴港上市

Nuro已将其无人驾驶运货车用于运送从披萨到处方的任何东西。很快，它的努力将以一种更大方式扩展，这部分归功于物流业一个主要参与者。Nuro周二宣布，它已经与联邦快递建立了合作关系，Nuro自动送货车将被用于最后一英里的业务。4月份Nuro和联邦快递在休斯顿地区启动了一个试点项目，但目前还不清楚其他市场何时会加入这一行动。目前关于合作关系的细节仍然很少，但这对Nuro来说是相当重要的一步，它在过去五年里一直在开发其无人?