站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:证监会网站信息显示，顺丰拟分拆顺丰同城赴港上市。
2019年3月，顺丰同城业务开始独立公司化运作。2019年10月，顺丰同城公司正式发布“顺丰同城急送”品牌，并独立运营。
据悉，顺丰同城急送是面向所有客户的全场景同城物流配送，为客户提供全城范围内的点到点急速配送服务。
目前，顺丰同城急送在中国内地已覆盖城市500+，3公里平均30分钟送达，5公里平均60分钟送达，365天无休服务。
站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:证监会网站信息显示，顺丰拟分拆顺丰同城赴港上市。
2019年3月，顺丰同城业务开始独立公司化运作。2019年10月，顺丰同城公司正式发布“顺丰同城急送”品牌，并独立运营。
据悉，顺丰同城急送是面向所有客户的全场景同城物流配送，为客户提供全城范围内的点到点急速配送服务。
目前，顺丰同城急送在中国内地已覆盖城市500+，3公里平均30分钟送达，5公里平均60分钟送达，365天无休服务。
玉粽袭香千舸竞，艾叶黄酒可驱邪，随着端午节来临，“吃粽子”、“包粽子”、“送粽子”又将掀起热潮。很多商家推出了各类时令粽子和节日商品，以满足消费者全家欢聚、请客送礼的需求。然而，无论是网红粽子店外的排队长龙，还是繁忙的工作压力，都可能让消费者到店购买、亲自送礼的愿望化为泡影。“懒人经济”的盛行也使得越来越多人不愿耗费宝贵的假期时间，“云购物，即时送”或将成为端午一大消费趋势。消费场景多元化，这个端
一年一度的高考即将来袭，随之衍生出的“考生经济”也不断升温，掀起热潮。不仅考生刚需的文具等商品销路走俏，考场周围的酒店也同样出现满客现象。对于提前踩点考场、入住附近酒店的考生与家长，外卖成为了解决日常三餐的主要途径；为了应对考前复习的提神需求，风油精、功能饮料也成了爆款商品……不少能够洞察商机、又具备社会责任感的商家，针对餐饮、零食、文具、日常用品等多品类推出了相应的“考生套餐”，并通过“线上下单
这个520，你大胆说爱了吗？借着“我爱你”的谐音，不少恋爱中的青年男女以及步入婚姻的“老夫老妻”，都在当天以物寄情表达了一番爱意，很多人也纷纷对父母亲友送出了自己的心意。互联网时代下最不缺的就是造节，不论是双11、618，还是520， 都已经成为互联网亚文化中的标配，可以让民众借此机会表达自己的情感。此次520，蛋糕、鲜花、化妆品等应景礼物成为爆单黑马在所难免，这给商家带来拓客增销的绝佳机会，不过，在“线上下单?
一年一度的 520 虽已落下帷幕，但那些 520 奇葩礼物、花式表白大赏仍在被网友们津津乐道。深圳男生用来哄女友的——比人还大的巨型红包，瞬间让所有微信聊天框里 520 红包黯然失色。然而只有礼物还不够，表白形式也得别出心裁才能撩拨TA的心弦，比心、说“爱你”只是基本操作，一连叫上三个顺丰同城骑士帮你拉横幅表白才能称得上大场面。情侣们快乐过节、大方撒狗粮时，一群头顶萌萌哒小爱心的顺丰同城骑士也抢占了各大社交媒体的?
零食行业正在发生颠覆性改变，据益普索Ipsos近日发布的《2021 零食品类全渠道研究报告》，随着电商及各类直播带货平台的成熟，86%的消费者表示会通过线上购买零食，而在此需求下，电商、外卖、社区团购等平台 “群雄并起”，到家类APP以其送货快吸引消费者，社区团购和微信系通过质量取胜，新型即时零售平台正在“花式崛起”，传统电商正遭遇前所未有的威胁。消费者行为发生根本转变 为零食商户打开新商机平台方“各显神通”，而想
立夏之后，天气渐热，人们的饮食习惯也在发生变化，车厘子、三文鱼等应季轻奢生鲜更加受捧，“生鲜自由”的呼声越来越高。精致生活要鲜食，生鲜消费已被视作居民生活品质的“晴雨表”，反应着生活水平的提高。 实际需求使然，生鲜市场呈现大幅增长之势，据欧睿数据显示， 2020 年生鲜零售市场规模超 5 万亿元，同比增速近5%， 2021 年市场还在进一步扩大。与此同时，各类生鲜产品即时配送到家现象越来越普遍，全国乃至世界各地的生
据国家邮政局官方发布的消息显示，2021年端午节期间，6月12日～14日，全国邮政快递业揽收快递包裹8.74亿件，同比2020年端午节期间增长44.29%，与2019年端午节相比增长109.52%；投递快递包裹8.7亿件，同比2020年端午节期间增长33.9%,与2019年端午节相比增长97.32%。
618大促还在火热进行中。菜鸟数据显示，6月1日、2日，“网红”县曹县两日快递单量累计接近100万单，其中80万单是曹县通过电商售出的演出服、木制工艺品快递。按每日人均快递单量计算，逼近上海。
2021年5月18日12点31分，赛格租户反映深圳华强北赛格大厦晃动，随后工作人员引导所有人员有序撤离。5月20日，赛格大厦再次发生晃动，商户向记者提供的视频显示，20日中午赛格大厦内天花板的灯、桌上的水等都有明显摇晃。5月22日消息，据媒体报道，深圳市赛格集团有限公司发布通知，自5月21日零时起，暂停所有业主、商户、租户进出赛格大厦写字楼和电子市场。在赛格大厦通知禁止进入后，很多商家的正常业务无法开展。据了解，目前许
5 月 26 日- 28 日，第 21 届IAI传鉴国际创意节在北京落下帷幕。新锐物流品牌J&T极兔速递摘得“年度最具成长力品牌”桂冠。同时，跨界快递盒项目更是斩获效果营销银奖、创新营销铜奖两座奖杯。IAI国际广告奖由中国传媒大学广告学院、中国商务广告协会、IAI国际广告研究所于 2000 年创办。IAI国际广告奖不仅是对广告创意的褒奖，也是对市场趋势的总结和参考。斩获三座奖杯的极兔速递，究竟是何方猛兽？2020 年极兔速递横空出世，一?
Nuro已将其无人驾驶运货车用于运送从披萨到处方的任何东西。很快，它的努力将以一种更大方式扩展，这部分归功于物流业一个主要参与者。Nuro周二宣布，它已经与联邦快递建立了合作关系，Nuro自动送货车将被用于最后一英里的业务。4月份Nuro和联邦快递在休斯顿地区启动了一个试点项目，但目前还不清楚其他市场何时会加入这一行动。目前关于合作关系的细节仍然很少，但这对Nuro来说是相当重要的一步，它在过去五年里一直在开发其无人?
今日，国家邮政局公布数据称，截至6月1日，今年我国快递业务量已突破400亿件，接近2017年全年水平，日均业务量超过2.66亿件，日均服务用户超过5亿人次。国家邮政局表示，今年快递业务量突破400亿件用时仅5个月，比2017年我国快递业务量首次达到400亿件提前了7个月，比2020年提前约2个月，再次刷新纪录。
根据协议，五菱汽车的附属公司柳州五菱汽车工业有限公司将定制满足快递配送需求的车辆，并给予蜂网集采国内优惠价格。蜂网集采承诺做好该项目入驻集采中心运营过程中各项服务和协调工作，在平台里进行产品展示、信息推广，协助五菱工业对接「三通一达即申通快递、圆通速递、中通快递及韵达速递」等采购企业开展业务合作。
【TechWeb】5月28日消息，顺丰控股对外发布公告称，拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权；若成功完成本次交易，标的公司仍将保持联交所主板上市地位，其最低公众持股比例将从25%更改为15%。公告指出，标的公司集团的核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案。标的公司集团总部位于香港特别行政区，拥有横跨六大洲遍及全球的网络，包括位于大中华及东盟地区的最大规模之一的配送网络和枢纽业务。顺丰控股表示，交易完成后?
【TechWeb】5月31日消息，顺丰控股发布公告称，2021年5月31日，中国证监会发行审核委员会对顺丰控股非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务。
6月15日消息，菜鸟无人车小蛮驴将在6月再进全国30所高校。6月底，全国将有60所高校的快递站提供物流机器人送货上门服务，覆盖百万在校大学生。截至目前，新一批无人车已在天津大学、南开大学、浙江农林大学等高校顺利进驻运行，加上此前已在全国30所高校运行的物流无人车，6月底，全国60所高校将实现无人车快递常态化派送。据了解，小蛮驴由阿里巴巴达摩院研发，集成了达摩院最前沿的人工智能和自动驾驶技术，具有类人认知智能，大
圆通速递发布公告称，4月快递产品收入28.18亿元，同比增长27.52%。其中，业务完成量13.09亿票，同比增长39.03%；快递产品单票收入2.15元，同比下降8.28%。
据江苏省邮政管理局发布的消息，2021年5月11日，我省苏州市邮政管理局接到举报，称在苏州中通快递中转站发现宠物盲盒。经苏州市邮政管理局初步调查，在现场共发现寄递活体动物的快件13件，动物均已死亡。
又是一年一度的毕业季，不少应届毕业生开启了求职的步伐，这也让国内招聘市场变得空前活跃。近日，国民招聘大平台58同城发布了2021年5月人才流动就业大数据，从行业、城市、职位、薪资等多个层面剖析了当前就业市场现状，以详实、客观的招聘求职数据及分析，为企业招聘与人才求职提供了重要参考。 58同城招聘研究院数据显示，2021年5月，全国整体招聘需求环比增长20.64%；招聘需求方面，交通运输、仓储和邮政业招聘需求环比增速最
今日，国家邮政局公布数据称，2021年端午节期间，全国邮政快递业保持总体安全平稳、高位有序运行的良好态势，邮政快递服务业务量增幅较大。6月12日～14日，全国邮政快递业揽收快递包裹8.74亿件，同比2020年端午节期间增长44.29%，与2019年端午节相比增长109.52%。
近期，世界杯预选赛、欧洲杯都在如火如荼地进行，NBA季后赛也在激情开打，足球、篮球两大全球运动都有精彩赛事频频上演。如果你无法亲临现场的话，..
现在不管是大人还是小孩,都喜欢玩游戏,但是不管是电脑还是手机玩游戏,相对来说都有点伤脖子,屏幕不够大伤眼睛,相对来说用电视玩游戏的体验的体验会..
今年的618，抖音电商以“品质商家新选择”为主题举办抖音 618 好物节，让“兴趣电商”被更多人所了解。 6 月 18 日，抖音电商推出纪录短片《抖音 ..
尽管挖矿有利可图，但同时也面临着浪费能源、逃避金融监管等问题，在我国尚无明确的法定地位。据媒体最新报道，四川省有关部门近日下发通知，要求..
Sophos 刚刚报道了一款名叫 Vigilante 的恶意软件，但其行为却让许多受害者感到不解。与其它专注于偷密码、搞破坏、或勒索赎金的恶意软件不同，Vi..
一年一度的618这不又双叒叕来了!不知你剁手了没?今年的618有些特殊。其一，这一回，不再有“二选一”，商家们终于可以松口气了。今年的618，是监..
6 月 18 日，奈雪的茶正式启动招股，向全球公开发售 2573 万股，价格区间为17.2-19. 8 港元/股。此次奈雪的茶最高募资总额约为58. 58 亿港元，预计..
“我一门心思想去在线教育公司。”在一起学兼职的程老师从迈入大学校园开始，就明确了未来职业发展方向。“通过在线教育，我觉得我真的可以改变很..
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今年OPPO发布智能电视K9 可以说是目前4K电视中最具性价比的电视机。 1999 元的OPPO K9 搭载了一块 55 英寸4K分辨率、10bit色深、HDR10+的大屏，且..
2021 世界人工智能大会健康高峰论坛（以下简称健康高峰论坛）将于2021 年7 月9 日在上海盛大召开。线下会场设于徐汇西岸艺术中心，线上同步直播呈..
在消费观念升级的当下，消费者越来越喜欢为健康养生产品买单。6月18日，京东健康养生类家电产品全面卖爆：果蔬净化清洗机前5分钟销量超去年全天；..