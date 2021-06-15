库克发布新视频 强调苹果iOS15新的隐私功能

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:苹果公司今天在面向欧洲国家和地区的YouTube频道上发布了一段新视频，该视频中苹果CEO库克特别强调了iOS15和iPadOS15附带的新隐私功能。

该视频的标题为“隐私”，开头是首席执行官蒂姆·库克对着镜头讲话，并解释了苹果在该主题上的长期立场:

苹果，我们相信隐私是一项基本人权。我们不懈努力，将其融入我们制造的所有产品中，这是我们如何设计我们向世界推出的每一种产品和服务的基础。

当其他人专注于让客户成为产品，收集越来越多的个人信息时，我们一直关注技术如何为人们服务。这意味着引入无数功能，让用户可以在如何收集、使用和共享数据方面具有透明度和选择权。您会看到隐私营养标签和 App Tracking Transparency 等新工具为用户提供了更多信息、更多选择以及有关其数据使用方式的更高透明度。

我们知道隐私是我们欧洲和世界各地用户的首要任务。这就是为什么我们总是努力设定更高的标准，使用新工具让人们在管理自己的数据时处于主导地位。

视频中还加入了上周WWDC主题演讲中的片段，其中苹果高管和工程师解释了新功能，包括邮件隐私保护、应用隐私报告、离线Siri支持等。最后库克还提到：

这些重要的隐私功能是我们团队为提高透明度和让用户控制他们的数据而开发的一系列创新中的最新成果。这些功能将通过加强控制和自由使用他们的技术来帮助用户安心，而不必担心谁在看他们的屏幕。在 苹果，我们的承诺是让用户选择如何使用他们的数据，并将隐私和安全融入我们所做的一切。

‌iOS15‌和iPadOS 15目前处于开发者测试阶段，7月推出公开测试版，正式版将于秋季发布。