因服务器宕机 亚马逊等全球多个网站目前无法访问

站长之家(ChinaZ.com) 6月8日 消息:今天傍晚，全球多个网站因服务器宕机，目前无法访问，在这些宕机的网站中包括亚马逊、Reddit、eBay等。与此同时《纽约时报》、英国《卫报》等多家媒体的网站也无法访问。
去年以来全球范围也出现过多次的服务器宕机事故，包括微软、谷歌等大公司也因为服务器宕机导致部分网站无法访问的情况。
《英国》卫报在官方推特账号上发文表示，目前其网站和App正受到更广泛的互联网中断影响，并将尽快恢复。
站长之家(ChinaZ.com) 6月8日 消息:今天傍晚，全球多个网站因服务器宕机，目前无法访问，在这些宕机的网站中包括亚马逊、Reddit、eBay等。与此同时《纽约时报》、英国《卫报》等多家媒体的网站也无法访问。
去年以来全球范围也出现过多次的服务器宕机事故，包括微软、谷歌等大公司也因为服务器宕机导致部分网站无法访问的情况。
《英国》卫报在官方推特账号上发文表示，目前其网站和App正受到更广泛的互联网中断影响，并将尽快恢复。
近日，一个开放的数据库揭示了 20 多万人的个人数据，而他们似乎都参加了亚马逊的虚假产品评论计划（刷好评）。虽然亚马逊采取了各种手段遏制刷好评现象，但是各种商家依然会通过各种途径进行刷好评，以便于在和同类产品竞争的时候获得优势。这其中就包括付钱给个人要求留下好评，或者通过免费物品来换取正面评价。本周四，Safety Detectives 的研究人员在一台开放的 ElasticSearch 服务器上发现了一个 7GB 容量数据的 dump，其中?
KVMCloud是家刚刚成立不久的国内的云服务器主机商，主要是提供vps、虚拟主机、域名、CDN等服务，最近KVMCloud云服务器做活动，有七折的优惠码，下面就来为大家分享一下。
在全球云计算领域之中，从无垄断之说，仅有实力之分！尤其是在经历了漫长的十余年风雨之后，阿里云一直是初心不改，如此方得其始终，成为世界排名第三、国内排名第一的云服务品牌。“占据国内市场的半壁江山，能够拥有这种一骑绝尘的风采，阿里云凭借的是一种强大的综合实力！”阿里云优惠网（www.aliyun.net.cn）负责人表示。事实上，在阿里云的当前的盛名之下，从来都不泛捕风捉影之说。有人称其布局早是一大优势，还有人言其投?
从苍茫一片到执牛耳者，由筚路蓝缕再至风光旖旎，阿里云一走就是十载光阴。正如事物的发展规律一般，阿里云从无到有，由少及多，从弱至强，最终龙门一跃，便成为全球第三大云服务商！“当全球经济呈现在线需求爆增，数字化转型态势迫在眉睫时，阿里云再一次成为中流砥柱，这是使命，更是初心！”阿里云优惠网（https://www.aliyun.net.cn）负责人表示。据了解，海内外最早体验云服务的，不是显赫的大中型企业，反而是一些中小站长?
红米电视因为价格适中、质量好而受到广泛家庭的青睐,成为了他们的选择。但红米电视不能观看电视直播,也令许多购买了的用户头疼。下面给大家介绍一个在红米电视上安装直播软件的方法1、允许安装未知来源应用在设置-账号与安全-安装未知来源的应用选择允许2、电视端安装天天健身在红米电视的自带商店里下载安装天天健身3、手机端安装悟空遥控器手机自带应用商店搜索“悟空遥控器”下载安装4、红米电视安装悟空遥控器点击悟空遥控器主
全球经济在疫情的影响下，在线需求大幅度提升，各企业也加大对人工智能、大数据以及云计算等新技术的投资，以此来推动数字化转型的步伐，进而实现增效降本，提高品牌的核心竞争力。“在各行各业进行智能化转型的趋势下，阿里云作为人工智能等新技术的输出中坚，无疑迎来一个绝佳的发展良机!”阿里云优惠网（https://www.aliyun.net.cn）负责人表示。事实上，全球云服务市场正呈现出急速增长的态势，当前的市场规模极大概率会突破33
隶属神达集团，神雲科技旗下服务器通路领导品牌TYAN（泰安），在 6 月 2 日开展的TYAN2021 服务器解决方案在线展会上，发表支持最新的AMD EPYC? 7003 系列处理器的各种AI、云和存储服务器平台。神雲科技服务器架构事业体副总经理许言闻指出，随着高性能运算的工作负载在云端环境运作的持续增长，现代数据中心的运营商需要提高服务标准以进一歩提升业务成果。TYAN 第三代AMD EPYC处理器平台凭借着领先的性能及安全特性，能协助我们?
90IDC是一家比较新的香港vps云服务器主机商，有非常多优质的线路包括CN2 GIA，机房包含中国香港、美国、韩国以及日本，目前主机商还提供85折的优惠码，下面就来为大家分享一下。
昨晚，一些Eufy家庭安全摄像头的用户发现，由于一个明显的安全故障，他们能够访问其它家庭的智能摄像头的画面和从未见过的用户保存的视频。这个问题在Reddit的一个帖子中被曝光，来自世界各地的用户在其中详细描述了他们的经历。"基本上我可以看到每一个摄像头，他们的前门和后门、主卧室、客厅、车库、厨房、他们的运动记录……基本上是一切，"一位Eufy的所有者指出。"我想知道发生了什么事，因为这些视频仍然有我
据外媒The Verge报道，亚马逊最近修改了其服务条款，允许其客户对公司提起诉讼，而不必通过仲裁程序。据《华尔街日报》报道，该公司是在超过7.5万名Echo用户被组织起来提起个人仲裁案件后作出这一改变的，这将使亚马逊承担数百万美元的费用。与诉讼不同，仲裁案件由第三方而不是法官或陪审团处理。根据美国仲裁协会的规则（亚马逊在其旧的服务条款中受其约束），当消费者对其提起诉讼时，相关公司要承担数百美元，有时甚至数千美元
【TechWeb】6月1日消息，据国外媒体报道，包括5家数据中心公司在内的多家韩国厂商，已达成了在AI服务器芯片方面加强合作的协议。韩国厂商在AI服务器芯片方面达成合作协议，是韩国媒体在当地时间周二，援引韩国科学和信息通信技术部宣布的消息报道的。韩国科学和信息通信技术部表示，5家数据中心公司、AI产业链集群厂商，同韩国本土的芯片厂商、电子和电信研究机构，达成了在数据中心中扩大使用本土研发的AI半导体产品的协议。从韩?
自从2017年AMD推出锐龙/霄龙之后，Zen架构x86处理器终于可以让AMD有了翻身的希望，在桌面、服务器、移动等市场上收复失地，今年Q1季度最大的突破则是服务器CPU市场，创下了15年来新高。根据市场调研公司公布的Q1季度报告，公布了AMD、Intel在不同领域的x86处理器份额，AMD的整体份额从2020年Q1季度的14.8%提升到了20.7%，拿到了五分之一的天下。具体来看，桌面份额从去年的19.2%略微提升到19.3%，笔记本处理器份额反而从19%降低到?
在遭遇针对游戏社区而不是游戏本身的新一轮攻击之后，索尼已经暂时关闭了LittleBigPlanet（《小小星球》）的服务器。LittleBigPlanet账户在宣布这一消息的Twitter帖子中说，"由于最近攻击的严重性，我们没有其他选择，只能暂时关闭游戏服务器。""我们不会对这些攻击掉以轻心，"该帖子继续说，"特别是当他们针对我们忠诚的社区成员时。" 虽然帖子没有明确说这些攻击包括什么，但Eurogamer报道说平台上散布的"攻击性信息"是原因。最?
全球最大肉食品加工商遭黑客攻击。据彭博报道，美国食品和商业工人联合会（United Food & Commercial Workers）的一名官员说，由于上周末JBS公司部分服务器遭遇网络攻击，JBS公司在美国的所有牛肉加工厂都已关闭。JBS公司是巴西肉类加工企业，也是全球最大的肉类加工商。
Ucloud云主机怎么样?UCloud又名优刻得，是一个云计算服务平台，创立于2012年，主要为企业提供IaaS、PaaS服务。2014年，获得中国工信部IDC与ISP业务牌照。 UCloud总部位于上海，在香港、伦敦、圣保罗以及洛杉矶等地设有运营机构与数据中心。为用户提供公有云、混合云、私有云、专有云以及AI、大数据流通等服务。
韩国的VPS对于国内的用户而言相较于日本的vps来说需求量会少很多，本身韩国的vps服务器主机商就比较少，加上一些线路也不好，所以韩国vps的选择就比较头疼了，今天就来为大家分享推荐几个韩国的vps。KdatacenterKdatacenter是一家专门做韩国VPS的主机商，目前来看这是最好的一家韩国VPS了，拥有大陆直连线路，延迟低。带宽上，这款韩国VPS采用1Gbps的超大带宽，速度是非常快的。价格上这款韩国VPS最低配置1G内存、1核CPU、10000GB/
亚马逊在印度的Prime Video已经是世界上收视费用最低的线上流媒体服务，而现在，它正通过免费策略进一步在世界第二大互联网市场掘取更多用户。这家电子商务巨头周六推出了miniTV，这是一项由广告支持的视频流媒体服务，可在亚马逊购物应用中获取到，而且完全免费。亚马逊说，miniTV首先将以网络剧、喜剧节目和围绕科技数码、食品、美容、时尚的内容为特色。目前提供的一些片源由领先的工作室制作，如TVF、Pocket Aces--印度最大的?
【TechWeb】5月28日消息，据国外媒体报道，知情人士表示，亚马逊、微软和谷歌都在寻求与波音达成为期多年的云服务协议，这项协议预计将在未来几年内价值至少10亿美元。据报道，亚马逊云服务（AWS）首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）直接参与了为波音提供云计算服务的竞标过程。此前，微软曾与亚马逊一起竞标美国国防部价值100亿美元的“联合企业防御基础设施”（Joint Enterprise Defense Infrastructure，简称JEDI）云计算合同?
pigyun是一家国人开的vps云服务器主机商，成立于2019年，主要提供云服务器、独立服务器和SSL证书等业务，目前主打中国香港VPS、韩国VPS 业务，香港和韩国都采用优质的CN2线路，经常的提供优惠，下面就来为大家分享一下。
统信服务器操作系统V20（1020a）是基于OpenAnolis社区Anolis OS8 商业化发行的Linux操作系统，它针对统信原有主线产品进行了功能增强，提供自主访问控制和强制访问控制的安全能力，提供对全链路通讯数据的国密算法支持，并经过7×24 小时LTP无差别级高负载压力测试，是一款安全、稳定、可靠、高性能的服务器操作系统产品。 统信服务器操作系统V20（1020a）同源支持鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等自主CPU芯片及国际主流CPU芯片多计算架?
当前，蔚来汽车的车型平均售价，已经超过了40万元，为国产车第一高，不过这样的车型定位，显然不能满足走量车型的市场定位，为此蔚来也谋划推出第..
6月10日，第27届上海电视节白玉兰奖获奖名单正式公布，最佳导演、最佳男主角、最佳女主角等奖项陆续出炉。重大革命历史题材电视剧《觉醒年代》成为..
6月9日，在酒泉发射场，神舟十二号载人飞船、长征二号F遥十二运载火箭组合体转运至发射区，整个过程历时一个半小时。目前，船箭状态良好，后续将按..
支付宝如今已经成为国民软件，衣食住行几乎都离不开它了，但对老年人来说，支付宝的存在图标太小、功能繁杂的问题。6月10日，支付宝APP上线了长辈..
6月10日，瓜子二手车母公司车好多集团宣布，已完成3亿美元新一轮融资，本轮由H Capital领投，红杉中国、IDG、杨浩涌个人基金跟投，投后估值超100亿..
又至618年中狂欢购物节，各大商家的折扣以及产品的选择上，让很多朋友在“加购”的过程中犯起了选择困难症。随着大众对“家”的概念越来越重视，在..
不负每一份热爱的2021京东618-18周年庆火热进行中，这场盛大的年中消费狂欢盛宴除了吸引到亿万消费者的热情参与，也让众多品牌商家迎来新品密集上..
【TechWeb】6月10日消息，滴滴出行官微发布《2021年端午假期安全出行公告》，其中提醒广大家长关注未成年乘车安全，未成年乘坐网约车，须由监护人..
【TechWeb】6月10日消息，达达集团和京东集团联合发布《唯快不破，全面开花2021年即时消费行业报告》（以下简称“报告”），报告总结了即时消费发..
【TechWeb】6月10日消息，《半月谈》刊发评论《严打网络盗版侵权，共创良好创新环境》，文章指出，“打击短视频侵权行为，需要平台守土有责，更需..
【TechWeb】6月10日消息，爱聊科技负责人今日对外披露，目前，爱聊App总用户量已超7000万，成为中国垂直社交TOP3产品。公开资料显示，爱聊科技成立..
联想拯救者2021款R系列游戏本共有R9000K/R9000P/R7000P三个系列，分别覆盖旗舰、中端和入门。其中，R9000P首发搭载R7 5800H处理器，拥有RTX 3060、..
对于消费者来说，即时零售让更多消费者可以享受到高效的购物体验，让万物即时可得”。京东618首日，京东到家平台总体销售额同比增长超140%；手机1..
中国科学院官网刊文称，上海光机所在计算光刻技术研究方面取得重要进展。近日，中科院上海光学精密机械研究所信息光学与光电技术实验室提出一种基..
6月10日，仙剑奇侠传官方宣布，《仙剑奇侠传四》中的经典双剑羲和望舒1:1金属武器模型”将于6月16日开启众筹。此次是仙剑奇侠传官方和造点新货（淘..
蔚来汽车正筹划推出一个新的品牌，定位低于蔚来，内部人称之为副品牌。对此，蔚来汽车方面表示“暂未有任何消息可透露”。..
最让我们为之惊喜的是，自2020年3月账号@大狼狗郑建鹏&言真夫妇创下了月增粉978.6W的喜人成绩后，时隔一年零2个月，我们再次看到了一个单月增粉量..
据董明珠自媒体”公众号消息，近日，格力电器董事长董明珠日前在某综艺脱口秀节目现场回应员工来格力5年没分到房。一位员工在视频中吐槽：今年是来..
JEDEC标准组织还没有公布下一代HBM3高带宽内存/显存的具体规范，SK海力士已经坐不住了，预告了自己的规划。SK海力士称，他们的HBM3可以做到I/O输入..
在国内车企阵营中，给车辆起名字玩的最花的车企，长城说第二，预计没有其它车企说第一。前段时间，凭借着哈弗大狗”、欧拉好猫”、坦克300”等车型..