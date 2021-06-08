因服务器宕机 亚马逊等全球多个网站目前无法访问

据外媒The Verge报道，亚马逊最近修改了其服务条款，允许其客户对公司提起诉讼，而不必通过仲裁程序。据《华尔街日报》报道，该公司是在超过7.5万名Echo用户被组织起来提起个人仲裁案件后作出这一改变的，这将使亚马逊承担数百万美元的费用。与诉讼不同，仲裁案件由第三方而不是法官或陪审团处理。根据美国仲裁协会的规则（亚马逊在其旧的服务条款中受其约束），当消费者对其提起诉讼时，相关公司要承担数百美元，有时甚至数千美元