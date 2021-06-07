快手电商正式上线小店信任卡 以极致信任守护消费者的购物体验

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快手电商正式上线小店信任卡 以极致信任守护消费者的购物体验

2021-06-07 17:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）消息:近日，快手电商正式上线小店信任卡，为消费者提供退货补运费、假一赔十、退款不退货、七天无理由、极速退款、极速发货等多项权益保障，让用户可以真正放心买买买。

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作为快手极致信任机制的重要承载，“小店信任卡”的推出为消费者和商家提供了专属权益保障，是推动消费者信任机制升级的重要举措。

据介绍，“小店信任卡”是快手电商诚信消费者可获得的权益与保障卡，内含消费者购物保障、平台优惠券和商家提供给消费者的系列体验保障，包含退款不退货、退货补运费、假一赔十、七天无理由、极速退款、极速发货等差异化权益。在不同的快手主播直播间，用户可享受不同梯度的信任卡权益。

在具体权益方面，若消费者购买带有“假一赔十”服务标识的商品，如商品被确认为存在假货情形，卖家须履行“假一赔十”承诺。

其中，消费者退换货问题亦可获得有效保障。凡标注“退款不退货”的商品，消费者可在订单签收之日起 7 天内申请退款不退货；标注“退货补运费”标识的商品，消费者可在退货时申请退货运费补偿。

此外，“小店信任卡”还保障消费者要求“七天无理由退货”、“24小时极速发货”权益，若用户购买标有“极速退款”标识的非虚拟类、订单金额小于 300 元的商品，如在订单支付完成后 6 小时内申请退款且商家未发货的，将进行极速退款。

值得一提的是，小店“信任卡”不仅权益丰富，查收方式也非常简便。用户只需打开快手，进入任一卖货直播间后点开小黄车，点击右上角“查收信任卡”即可获得小店“信任卡”，用户每个自然日均可在快手小店的信任卡页面完成签到，并领取签到奖励。

除多重专属权益外，拥有“小店信任卡”的用户还可获得“社区活动参与权”，即可享有平台发起的电商内容治理、商品性价比PK等社区活动参与权，最终平台将根据老铁投票结果，规范商家行为，共建良好社区氛围。

正如快手电商平台体验负责人罗琼所言，“小店信任卡对于消费者而言是专属权益保障，对于商家而言则能够降低用户下单决策成本，提升成交转化。”作为快手极致信任机制的重要承载，小店“信任卡”在提升快手用户电商体验的同时，也推动了消费者从“信平台”到“信卖家”的信任机制升级。

事实上，“小店信用卡”只是极致信任体系践行的第一步，罗琼表示，“通过信任机制，快手电商想给用户 120 分的超预期，这才是极致信任体系最想要做的事情。”

当下，快手正在打造有温度、值得信任的在线社区电商，以及让 10 亿人信赖的极致信任体系，而此次 616 大促也成为快手极致信任机制的重要落地举措之一。

据悉，快手 616 品质购物节活动已经从 5 月 20 日正式启动，在线上率先推出主题专场带货，包括宠粉、国潮、专业等主题专场， 6 月 1 日开始，加码上线有趣和信任主题专场，再结合端午狂欢，带来一场全方位的线上大促联动。在 6 月 16 日至 20 日， 616 大促将在线上正式开启品质购物节狂欢期，快手电商线上大促全面爆发。

随着年中大促逐渐迈入高潮，快手“ 616 品质购物节”将在极致信任的加持下，保障“小店信任卡”所赋予用户和商家的多重福利，守护消费者的购物体验，通过品质购物近一步诠释信任。

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