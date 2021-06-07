百度公开无人驾驶时自动寻找设备充电专利

据外媒TechCrunch报道，Waymo One是在凤凰城郊区使用无人驾驶车辆的打车服务，现在可以通过谷歌地图访问和预订。Waymo周四表示，这将是该应用中第一个完全自主的打车选项，将首先向Android用户推出。这次合作不仅使Alphabet旗下的两家公司走到了一起，也标志着Waymo正在努力让公众更加了解和使用。Waymo在美国的车队有大约600辆车。其中约有300至400辆在凤凰城地区，但并非所有这些都用于无人驾驶的Waymo One车队。Waymo One服务只