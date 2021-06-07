百度公开无人驾驶时自动寻找设备充电专利

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百度公开无人驾驶时自动寻找设备充电专利

2021-06-07 17:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:企查查APP显示，近日，北京百度网讯科技有限公司公开“车辆充电的方法、装置、电子设备及存储介质”专利，公开号CN112895925A，申请日期为2021年1月。

企查查专利摘要显示，本申请公开了车辆充电的方法、装置、电子设备及存储介质，涉及自动驾驶、人工智能、电子地图、云计算以及云平台领域。本申请实施例可以实现车辆在无人驾驶的情况下自动寻找充电设备并行驶到充电设备进行充电。

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