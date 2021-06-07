百度公开无人驾驶时自动寻找设备充电专利

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:企查查APP显示，近日，北京百度网讯科技有限公司公开“车辆充电的方法、装置、电子设备及存储介质”专利，公开号CN112895925A，申请日期为2021年1月。
企查查专利摘要显示，本申请公开了车辆充电的方法、装置、电子设备及存储介质，涉及自动驾驶、人工智能、电子地图、云计算以及云平台领域。本申请实施例可以实现车辆在无人驾驶的情况下自动寻找充电设备并行驶到充电设备进行充电。
站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:企查查APP显示，近日，北京百度网讯科技有限公司公开“车辆充电的方法、装置、电子设备及存储介质”专利，公开号CN112895925A，申请日期为2021年1月。
企查查专利摘要显示，本申请公开了车辆充电的方法、装置、电子设备及存储介质，涉及自动驾驶、人工智能、电子地图、云计算以及云平台领域。本申请实施例可以实现车辆在无人驾驶的情况下自动寻找充电设备并行驶到充电设备进行充电。
凤凰网科技讯6月7日消息，天眼查App显示，近日，北京百度网讯科技有限公司公开“车辆充电的方法、装置、电子设备及存储介质”专利，该专利可以实现车辆在无人驾驶的情况下自动寻找充电设备并行驶到充电设备进行充电。公开号CN112895925A，申请日期为2021年1月。专利摘要显示，本申请公开了车辆充电的方法、装置、电子设备及存储介质，涉及自动驾驶、人工智能、电子地图、云计算以及云平台领域。具体实现方案为:在接收到终端发送的?
即使不是特斯拉车主，也知道特斯拉在自动辅助驾驶方面，拥有着较为不错的体验”。可以说，特斯拉享受着最多的自动驾驶”宣传红利。只不过，特斯拉关于对特斯拉自动驾驶”的宣传，会让一些车主误会自动驾驶”的性能，从而做出一些违法驾驶行为。日前，据媒体报道，在美国州际公路上，一名司机在后座驾驶”特斯拉Model 3被警察逮捕，他将面临两项罪名指控。加利福尼亚公路巡逻队（CHP）刚刚宣布逮捕了25岁的夏尔马（Sharma），原因是
近日，滴滴关联公司北京嘀嘀无限科技发展有限公司申请注册“滴滴自动驾驶”商标，国际分类为广告销售，当前商标状态为“商标申请中”。
据国外媒体报道，凤凰城郊区的Waymo无人驾驶叫车服务现在可以已通过谷歌地图访问和预订。Waymo周四表示，这将是该应用中第一个完全无人驾驶的叫车选项，将首先向安卓用户推出。
2021 年被称为无人驾驶的爆发元年，无论是政策层面，还是技术推进与商业化落地方面，都实现了大跨越。随之而来的是行业内竞争的加剧，这种竞争不仅仅体现在已然置身其中的企业之间，还有更多的强势玩家入局，搅动着整个无人驾驶市场。而在这一竞争中，细分赛道的选择至关重要。智行者作为国内无人驾驶领域较早入局的玩家，始终专注无人驾驶大脑的研发，走出一条“无人驾驶大脑赋能各行各业”的战略路径。自成立以来，智行者坚持在?
作为通用汽车（GM）旗下的自动驾驶汽车子公司，Cruise 也得到了软银愿景基金、微软、以及本田等投资者的大力支持。最新消息是，Cruise 已经获得了许可，允许其在没有人类安全操作员介入的情况下，于加州公共道路上开展有乘客参与的无人驾驶汽车技术实测。作为其无人驾驶试点计划的一部分，该许可证由加州公用事业委员会（CPUC）负责颁发，同时也是各家自动驾驶汽车公司在开展商业部署前必须满足的多项监管要求之一。需要指出的是，
即使不是特斯拉车主，也知道特斯拉在自动辅助驾驶方面，拥有着较为不错的体验”。可以说，特斯拉享受着最多的自动驾驶”宣传红利。只不过，特斯拉关于对特斯拉自动驾驶”的宣传，会让一些车主误会自动驾驶”的性能，从而做出一些违法驾驶行为。日前，有网友上传的一段视频显示，一辆特斯拉Model S，在雨天高速上极速行驶，更为夸张的是，这辆特斯拉是完全在无人驾驶”。更让人震惊的是，驾驶者疑似是一位光头”和尚，不仅双手没有?
在公众对自动驾驶的普遍认知中，L4级才是真正的无人驾驶。但是，当前还没有一个国家或地区，允许L4级自动驾驶车辆公开上路行驶。不过，作为全球汽车业工业强国，在自动驾驶法规制定方面，也要率先行动起来。日前，据媒体报道，德国联邦议院通过了《自动驾驶法》草案，该法律草案将于2021年5月28日提交德国联邦委员会批准。经联邦委员会批准后，将签发并公布到《联邦公报》上。据悉，经联邦委员会批准后，德国将成为全球首个允许无?
据外媒TechCrunch报道，去年收购Uber ATG的自动驾驶汽车公司Aurora组建了一个外部专家团队，在一份自我评估安全报告中分享了有关其运营的新细节，并推出了一个网站，作为更广泛努力的一部分，以赢得对有朝一日可能与之共享道路，甚至使用这种技术持谨慎态度的消费者。Aurora公司周四表示，它已经聘请了航空安全、保险、医学和汽车安全方面的专家--所有这些人都来自动驾驶行业之外--为公司的整体安全方法提供外部视角，寻找其系统中
气候变化正在重塑地球，导致海平面上升，北极冰融化，全球气温升高。根据NASA的数据，全球平均海平面在过去100年里上升了7英寸。北极夏季海冰已经缩减到有记录以来的最低水平，自2000年以来，全球平均温度上升了2.1华氏度，对地球生命构成威胁。现在加利福尼亚州阿拉米达的Saildrone公司已经部署了100多艘同名且配备人工智能的无人驾驶帆船，以监测海洋和天气数据，统计鱼群数量，并绘制海底地图。鲜红色的Saildrone看起来有点像带
据国外媒体报道，当地时间周一，加州警方逮捕了一名25岁的男子，因为他被发现坐在特斯拉汽车后座上在80号州际公路上行驶，而驾驶座上没有人。
据外媒TechCrunch报道，Waymo One是在凤凰城郊区使用无人驾驶车辆的打车服务，现在可以通过谷歌地图访问和预订。Waymo周四表示，这将是该应用中第一个完全自主的打车选项，将首先向Android用户推出。这次合作不仅使Alphabet旗下的两家公司走到了一起，也标志着Waymo正在努力让公众更加了解和使用。Waymo在美国的车队有大约600辆车。其中约有300至400辆在凤凰城地区，但并非所有这些都用于无人驾驶的Waymo One车队。Waymo One服务只
美国德克萨斯州导致车内两人死亡特斯拉车祸有了初步调查结果，确信当时驾驶位没有司机。据外媒报道，日前，负责调查德州特斯拉车祸的联邦机构国家运输安全委员会（NTSB）公布了初步调查结果，车辆自动辅助驾驶功能的部分功能无法在事发路段正常使用。据悉，这起发生在4月份的惨烈车祸，当时参与救援的警方初步调查结果显示，该车辆驾驶位并没有人，可能处于自动驾驶状态。不过，对于此结果，特斯拉方面似乎并不认同。特斯拉CEO埃隆
（ 2021 年 5 月 25 日，上海）今天，国内知名人工智能（“AI”）企业西井科技（“西井”）宣布，西井与和记港口集团有限公司（“和记港口”）携手打造的全球首个AI无人驾驶集卡与人工驾驶集卡混行自动化码头项目经过一年的安全作业，岸边操作效率不断爬坡，成功趋近人工驾驶效率水平并实现稳定，全面投入商业运营。自 2020 年 4 月起至今，由西井自主创新研发的Q-Truck全电动无人集卡车队已在和记港口泰国林查班Terminal D安全作?
5月17日消息，滴滴旗下自动驾驶公司宣布与广汽埃安新能源汽车有限公司达成战略合作。据滴滴介绍，双方合作研发一款可投入规模化应用的无人驾驶新能源车型，并全速推进量产。滴滴称，双方将在智能汽车领域探讨合资、合作模式，结合滴滴自动驾驶软、硬件技术研发优势与广汽埃安领先的自动驾驶整车平台及整车设计、制造能力，共同从线控底盘、自动驾驶传感器与系统集成等基础维度，全新定义并开发一款可投入规模化应用的无人驾驶新能?
德国议会下议院目前通过的新立法，该立法将允许无人驾驶汽车从明年，即2022年起在全国范围内公共道路上行驶。
【TechWeb】6月4日消息， 广州荔湾区封闭社区附近，百度Apollo的自动驾驶车队严阵以待，随时准备开启封闭社区内的物资配送工作。6月3日晚广州市政府紧急召集广州市科技企业参与抗疫，凌晨，以百度Apollo为代表的本土自动驾驶企业紧急响应，连夜制定了荔湾防疫物资无人车配送综合方案，派出技术人员随时待命，为封闭社区等展开物资无人配送，用科技力量守护广州荔湾区“大后方”。截止目前，百度Apollo已经调配了载重500kg的物流配?
【TechWeb】6月4日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，SpaceX成功地为美国宇航局执行了第22次国际空间站再补给任务。美国东部时间周四下午1点29分，SpaceX的“猎鹰9号”火箭从美国宇航局的佛罗里达州肯尼迪航天中心的39A发射台发射升空，该火箭将无人驾驶货运龙飞船送往国际空间站。在这项名为CRS-22的任务中，这艘货运龙飞船将重达3311公斤的物资、科学实验仪器和硬件，其中包括为空间站提供电力支持的两个新太阳能电池板，送入
近日，百度搜索学院在杭州进行了主题为“共创共享，鲜活搜索”的巡回公开课。这次的公开课百度针对如何构造“鲜活”搜索的百度生态进行了解说与百度的规则等，下面一起看看百度的新规则。
今日，百度发布了2021年第一季度财报，数据显示，百度第一季度营收281.34亿元，同比增长25%。随后，百度CEO李彦宏发布财报信称，技术创新是百度的基因，过去十年，百度对 AI 技术的投入推动了多个领域的创新，包括营销云、企业云、智能交通、自动驾驶
凤凰网科技讯 北京时间6月9日，比特币跌至两周内低点。据悉，美国追回科洛尼尔管道运输公司支付给黑客的赎金，导致比特币下跌。在此背景下，诸多知..
当谈到Khronos标准工作组的免版税开放标准的新规范/认证时，我们已经习惯了非常直观的界面和令人兴奋的创新，如Vulkan和glTF，但今天他们正在做一..
密歇根大学的工程师们创造了一个名为PrivacyMic的新设备，它开创了智能设备的新用法：可以在不记录语言的情况下捕捉家庭设备信息。今天，许多人对..
他是奥运冠军张继科，是大家公认的乒坛猛将，他不仅在体坛上大放异彩，更是活跃在电视荧幕，是一个具备热搜体质的综艺新星。近期，据月影家居官方..
近日，高灯科技联合创始人兼总裁张民遐做客人民日报数字传播《会聊》栏目，张民遐在访谈中表示，从国家推行电子发票到专票电子化，再到电子会计档..
刚到货的新手机，谁都想赶紧用起来!但手机壳和防爆膜还在路上?那还是再等等吧……随着手机承载功能的增加，大众的“手机依赖症”越来越强。手机提..
随着经济复苏进程加快，作为企业运营基础物资的空调、电视、冰箱等各类家电需求也在不断扩大。线上采购凭借高效、精准的特点，成为越来越多企业采..
一、前言：完整的GA104核心终于来了这个世界，有竞争力才会有进步！2020年9月，NVIDIA Ampere架构发布之后，面对拥有10496个流处理器的顶级旗舰RT..
今天，华硕正式推出RTX 3070 Ti显卡，属于旗下电竞特工系列，其特点是极简和军工风格。我们快科技已经拿到了这款显卡，下面一起来看图赏。华硕TUF..
比特币作为一种加密数字货币，虽然是看不见摸不到的，但是却有着与硬通货黄金一较高下的实力。据外媒报道，天桥资本（SkyBridge Capital）创始人安..
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去年9月，显卡巨头NVIDIA正式发布了全新的安培架构RTX 30系列显卡，RTX 3090、RTX 3080及RTX 3070高端显卡首先登场，几个月后，NVIDIA又相继发布了..
6月1日消息，今年1月，百度公司与吉利控股发布公告，宣布组建一家智能汽车公司，3月2日，百度与吉利合资的集度汽车有限公司正式成立。不过，百度的..
资深互联网思想者和预言家王兴曾说过两句话，第一句非常著名，但现在看来不怎么靠谱，就是在2016年提前宣布互联网下半场到来了。无从考察阿里是..
币安、火币、OKEx等关键词已无法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。页面显示：“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示”。..
欧盟已经发布了一份关于智能家居和物联网的初步报告，称苹果、Google和其他公司可能被证明是反竞争的。在欧盟委员会等待苹果公司对违反欧盟竞争法..
有证据表明，在大流行病期间，许多人呆在家里玩游戏或观看流媒体成为一个相当大的世界性问题。联合国大学和联合国训练研究所今天发表的一份新报告..
今晚，@快手小店 微博发布消息称，经快手电商核查，ZTE中兴官方旗舰店不涉及销售违规产品。快手电商非常重视与中兴手机的官方合作，即日起恢复“Z..
【TechWeb】6月9日消息，快手电商官方微博@快手小店今日发文称，经快手电商核查，ZTE中兴官方旗舰店不涉及销售违规产品。即日起恢复“ZTE中兴”品..
能吃的口罩，你见过吗？据日媒8日报道，日本一家企业研发的菠萝包口罩”将于10日上市销售。视频让人不可思议的是，这款口罩使用的是真正的菠萝包，..