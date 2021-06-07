人人视频回应被下架；奈雪的茶通过港交所上市聆讯；恒大汽车夏季标定测试仪式启动

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人人视频回应被下架；奈雪的茶通过港交所上市聆讯；恒大汽车夏季标定测试仪式启动

2021-06-07 08:26 · 稿源：站长之家
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人人视频回应被下架

昨日下午，针对被苹果 App Store下架一事，人人视频官方表示:“一切都会变好的，我，还有你们!”

昨日早些时候，人人视频表示，近期用户对快看内容的批评、建议，人人视频都乐于虚心接受，并积极改进。即日起，将响应《网络信息内容生态治理规定》及相关法律法规，即刻下线"快看"相关内容，针对问题内容进行坚决治理，对问题严重、影Z响恶劣的账号及违规内容，从严从重处置。

据悉这已经不是人人视频第一次被苹果App Store下架。

今年1月，人人视频因存在侵害用户权益行为被下架。3月，人人视频在苹果App Store重新上架。

QQ截图20210607081350.jpg

奈雪的茶通过港交所上市聆讯

6月6日，据港交所文件显示，奈雪的茶已通过港交所上市聆讯。

今年2月，奈雪的茶向港交所递交了招股书。

据奈雪的茶招股书显示，2018年，2019年奈雪的茶实现营收10.8亿元，25亿元，截至2020年9月30日止的九个月，奈雪的茶营收21.1亿元。

同时，截至2020年9月30日奈雪的茶茶饮店数量已达422间，会员体系的注册会员约2920万名。奈雪的茶计划2021年、2022年主要在一线城市及新一线城市分别开设约300间、350间奈雪的茶茶饮店。

针对资金用途，奈雪的茶表示，将用于未来三年扩张茶饮店网络并提高市场渗透率、提升供应链能力、提升运营效率及用作营运资金及作一般企业用途。

奈雪的茶4

恒大汽车夏季标定测试仪式启动

昨日，恒大汽车表示，在上海松江研制基地举行恒驰五款汽车夏季标定测试启动仪式。

据了解，今年2月恒大汽车已在内蒙古牙克石中汽研测试基地正式启动恒驰汽车冬季续航测试。

去年8月，恒大旗下车型发布，覆盖超豪华型、豪华型、尊享型、舒适型等档次及轿车、SUV、MPV、跨界车等全系列。具体包括了:恒驰1纯电豪华D级轿车、恒驰2纯电豪华B级轿车、恒驰3纯电豪华大型SUV、恒驰4纯电豪华MPV、恒驰5纯电A级SUV、恒驰6纯电A级跨界SUV。

据悉，去年11月，恒大汽车已正式启动试生产，恒驰系列车型预计于今年下半年开始陆续量产，2022年启动交付。

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