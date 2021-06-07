六大影视公司再次发声 坚决反对短视频侵权盗版

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:近日，慈文传媒、华策影视、柠萌影业、新丽传媒、耀客传媒、正午阳光影业国内六家影视公司发布公开声明，对短视频领域侵权盗版行为公开维权，同时表示反对短视频侵权，并非反对平台，同时也表示也并非长短视频的竞争。

以下是这六家影视公司对于短视频侵权公开发文

慈文传媒

短视频侵权并不是“长短视频之争”，反对的是侵权，而不是反对短视频平台。 一些短视频在没有被授权情况下，肆意切条等侵权行为，将影响整个行业、影响中国文化产业的发展。

华策影视

视频无论长短，都以内容为王，创新是内容行业的不竭生命之源，保护版权即是保护创新的活力。长视频和短视频应携起手来抵制侵权、保护原创、并肩作战。唯有秉承尊重知识产权、维护原创权益的理念，共生共赢，长短视频行业方能形成一个更加良性的互动与循环，不断产出优质内容。

正午阳光影业

影视技术的发展带给我们打破时空限制表达、思考或造梦的能力，人人都可做消费者、生产者或者创造者。影视创作是我们在表象中接近本质的工具，而工具是中性的，关键在于我们如何使用工具。我们呼吁，视频没有长短之争，只需在做好版权保护的基础上有长短之争鸣。

柠萌影业

每一部剧的诞生都凝结了台前幕后许许多多创作者的心血。对创作者来说，作品就是孩子。对一部作品版权的尊重也是对创作者的尊重，更是对所有喜爱它的观众的尊重。 希望能和所有观众一起倡导版权保护，让好作品在观众的关注和喜爱中拥有自己的生命力，在一个健康、文明的网络版权环境中茁壮成长。

新丽传媒

尊重原创，保护版权是影视文化行业的核心诉求。正式实施的“新著作权法”也将进一步提升全社会对版权保护的意识。正所谓“唇亡齿寒”，近期引起社会广泛关注的“长短视频之争”，并不是“长”和“短”的争斗，而是影视内容产业对侵权盗版行为的公开控诉和正面对决。对侵权盗版行为，我们坚决说“不”。

耀客传媒

无论长视频还是短视频，我们始终呼吁并恪守尊重原创、保护版权的原则。无论长短，本质上都是要带给用户最优质的内容和有意义的体验。正所谓唇齿相依、唇亡齿寒，近期的声明和倡议不是长短视频之争，而是整个中国影视行业和盗版、侵权的对决，最终目的在于建构良好、共赢的业态。