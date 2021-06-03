韩国四大科技巨头支持赦免三星李在镕

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:6月2日，韩国文在寅总统在与一群商界领袖青瓦台会面时谈到是否给予三星集团实际掌门人李在镕特别赦免。

当天早些时候，文在寅在青瓦台与韩国四大企业集团——SK、现代、LG和三星的领导人举行了午餐会。出席者包括SK集团董事长崔泰源、现代汽车集团董事长郑义宣和LG集团董事长具光谟，负责公司设备解决方案部门的三星电子副董事长金基南出席了会议。

三星电子副董事长金基南表示，有掌门人在，集团才能及时地做出决策。另一名与会者也表示，在不确定性加剧的时代下，今后两三年对企业来说是非常重要的时期。

青瓦台发言人朴京美在新闻发布会上说，文在寅听取了他们的意见，并回答说他“理解（相关的）困难”。总统补充说:“有很多人对此表示同情。我很清楚现在的经济形势与以前不同，企业需要发挥大胆的作用。”

三星和 KCCI 一直在游说赦免李在镕，特别是在8月15日解放日之前，韩国总统经常利用这一周年纪念日特别赦免权，作为促进民族团结努力的一部分。

此前，在今年的4月份，五大经济团体首长曾向青瓦台提交赦免李在镕的建议书。文在寅上月在就职四周年记者会上对此也有所提及，并表示将在充分听取国民的意见后再做判断。