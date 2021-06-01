快手关联公司申请回家开澡堂商标

天眼查App显示，5月21日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册“回家开澡堂”、“下一站大澡堂”商标，国际分类涉教育娱乐，科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。
天眼查App显示，5月21日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册“回家开澡堂”、“下一站大澡堂”商标，国际分类涉教育娱乐，科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。
近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快手吃喝玩乐榜”、“向往的餐厅”商标申请信息，国际分类涉及教育娱乐、广告销售，目前商标状态均为“注册申请中”。
5月24日，快手发布2021年一季度财报。整体来看，快手一季度总收入为170.19亿元，同比增长36.6%，经调整后净亏损为49亿元。其中，有两个信息值得注意。
“山东菏泽曹县NB，666，我的宝贝！”短视频用户“曹县大硕”（快手ID：ss666666nb）玩的一句梗，引发了网友争相玩梗，让曹县出圈了。曹县承包了这几天的段子，网络社区充满了欢乐的气息。“宁睡曹县一张床，不买上海一套房。”“中国不能没有曹县，就像西方不能没有耶路撒冷。”“我居然在曹一环，不得了了。”对于曹县走红出圈， 5 月 17 日山东曹县县委副书记、县长梁惠民表示：“各位网友对曹县的关注度非常高，不论是正面的，
今年以来，抖音和快手不断加码本地生活业务，而现在快手在微信端上线了一款可以团购的微信小程序，名为“吃喝玩乐在快手”。
2008年的4月，阿里巴巴旗下的淘宝网，推出专注于服务第三方品牌及零售商的淘宝商城，后更名为天猫，开启了独步国内电商江湖的时代。13周岁生日之际，阿里的电商帝国版图，堪堪稳住与后来者京东、拼多多划江而治的局面，又要面临短视频平台的“二次北伐”。
北京快悠然科技有限公司、北京快晴空科技有限公司、北京快星空科技有限公司成立，法定代表人皆为银鑫，注册资本均为5000万元人民币。
1 年内卖出 10 亿销售额的房产，你会认为这是某家房产连锁公司的销售业绩吗？长春小伙王贝乐用行动告诉你，一家街边的小门店，加上一部手机，就有实现这一数字的可能。从 2018 年开始，王贝乐开始尝试在快手上发布房产价格走势、开发商销售套路等房产领域的专业信息，并通过一场场直播答疑，逐渐建立起了与用户的链接。 2020 年，信任开始转化为订单，仅用这一年，王贝乐就卖掉了 300 多套房产，收获佣金高达 1500 万元，而王贝乐?
近日，“躺平”一词十分火爆，其大意指无论对方做出什么反应，自己对此不会有任何反应或者反抗，表示顺从心理。表示一种佛系、满足于现状的生活方式。
刚刚过去的五一，河南大妈陈秀峰从短视频平台上领到了65.28元的红包。这笔65.28元的“羊毛”，超过了陈秀峰近半年刷视频的累计收益总和，比以往声势浩大的春节大战红包都要多得多。
今日，快手磁力引擎（商业化）旗下电商营销平台磁力金牛官网上线，磁力金牛完成投放资源整合与投放通路重构两大核心能力升级。
近日，华为技术有限公司申请注册“鲁班”商标，注册号56255833，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。
前段时间，我一个才上六年级的小表妹跟我说，自己在快手帮闺蜜找个了男朋友，当时我内心一脸懵逼:找男朋友也就算了，还是在快手?还成功了?
一场直播，累计GMV20.4亿（辛巴回归场）、累计GMV超2.46亿(小米总裁卢伟冰)、累计GMV超1.3亿(主持人李维嘉)、累计GMV几千万(KOL胡潇云)......
2021 年 5 月 21 日是中国和巴基斯坦建交 70 周年纪念日。从喀喇昆仑公路到中巴经济走廊，从帮助新中国突破外交封锁到新冠疫情下共克时艰， 70 年间，中巴两国互相帮助、彼此学习，塑造了国与国关系的典范，两国人民也通过网络社交短视频平台展现出深厚的情谊。纪念日当天，快手展开“老铁看巴铁”主题活动，邀请巴基斯坦驻华大使在线直播，从介绍巴基斯坦大使馆内部构造，聊到中巴建交 70 周年的感想，再到与快手用户连麦互动，为
在前后不到半个月的时间，快手、抖音纷纷召开了 2021 年的电商大会。两个大会看似毫无关联，却有个相同特征，纷纷抛出了概念来解读自有平台做直播电商业务的价值。前者宣布：公域平台的流量竞争已进入存量竞争时代，以“内容+私域”为核心的直播电商2. 0 时代全面来临，快手电商希望通过极致信任关系的打造，来重构 10 亿人消费决策；而抖音电商则强调，自己既非直播电商，也非内容电商，而是兴趣电商。看似两者只是在概念上“拼刺
内容营销对于品牌与消费者进行价值观的连接起到重要作用。在都市焦虑愈演愈烈的当下，由脱口秀节目衍生出更有笑的内容营销另辟蹊径，在直击年轻高知消费群体的焦虑痛点同时，又将品牌价值观以诙谐幽默的形式表达，令观众欢笑之余久久回味。在刚刚过去的 5 月 7 日，快手携手笑果文化打造脱口秀直播节目《快有笑点了》，打破传统脱口秀单人表演形式，节目通过“牌局+聊天”的形式提升直播节奏感及互动性。《快有笑点了》由笑果文化?
在很多人的印象中，快手不是一个“老铁双击666”的平台吗?难道它现在还开辟了「甜宠剧」的市场?不查不知道，一查吓一跳:没想到，对快手短剧「欲罢不能」的人还真不少。
谈起做抖音相亲直播间的动机，新疆喀什的红娘张姐有很多话要说。张姐有个亲妹妹，早年间嫁给了一个保安，刚开始虽然困苦，但因为妹妹聪明，两人学做广告牌生意，慢慢地也开店挣上了钱。
近日，躺平一词火爆网络，其实早在2018年12月阿里巴巴就曾注册躺平商标并开发相关应用。企查查APP显示，阿里巴巴目前共申请注册躺平商标91次，其中56个商标已注册，包含躺平、躺平设计家、躺大平。
5 月19 日下午，在中关村品牌众扶秘书单位的组织协调下，中关村品牌众扶小组前往北京快手科技有限公司（以下简称快手科技）开展品牌及创新能力建设需求对接。国家市场监督管理总局、国家知识产权局、北京市经信局、北京市科委、中关村管委会等单位的二十余名领导、专家参加了此次调研活动。调研座谈会上，快手科技副总裁、总法律顾问贾弘毅对众扶小组表示热烈欢迎，对中关村组织深入企业提供精准集成服务的协同创新方式表示感谢。?
2019年，小米与成都高新减灾所共同探索、合作研发，发布了全球首个操作系统级地震预警服务平台，并在小米手机、小米电视上稳定运行，同时为全国25..
据国外媒体报道，苹果联合创始人史蒂夫-沃兹尼亚克在起诉YouTube的官司中败诉。此前，他去年7月起诉YouTube，指控该平台放任他人利用自己的的形象..
【大数据杀熟最高可罚5000万】日前《深圳经济特区数据条例（征求意见稿）》公开征求意见。其中规定市场主体不得实施侵害其他市场主体或者消费者合..
6月,7月,8月是很多体育迷的一场狂欢,女排世界联赛如火如荼地举行,欧洲杯将于6月11日开始,而奥运会将在7月份开幕。三大体育赛事强势开赛,小编为大家..
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新一轮科技和产业变革迎面而来，”十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“以数字化转型整体驱动生产、生活和治理方式变革”。为进一步推动企业高..
在用户运营的过程中，我们迫切想要知道自己的用户是谁?喜欢什么?是什么身份?有多大的消费能力?我们也一直倡导只有精细化的客户运营及管理，..
时代在发展，科技在进步，有线耳机慢慢淡出了我们的视野，无线蓝牙耳机越来越多地成为了手机的标配。但无线耳机可以挑选得太多太多了，真无线，低..
6月2日，酷派手机发布严正声明称，此前快手主播驴嫂平荣”售卖山寨机事件对宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司及所属酷派集团的声誉造成了严重损..
6月2日晚间，华为HarmonyOS 2正式发布。当天华为启动首批公测升级HarmonyOS 2的计划，支持设备包括华为Mate 40系列、Mate 30系列、P40系列、Mate ..
【TechWeb】6月3日消息，日前，据国家邮政局官网发布的消息显示，国家邮政局实时监测数据显示，截至6月1日，今年我国快递业务量已突破400亿件，接..
昨日，华为举办鸿蒙系统（HarmonyOS）发布会，一时之间「鸿蒙手机来了」话题掀起了刷屏态势。作为一个国产移动操作系统，它被寄予了无数国人的期待..
在本周的台北电脑展活动中，AMD FSR（FidelityFX Super Resolutio）正式公布，它类似于NVIDIA DLSS，开启后，号称可以在不显著牺牲画质的情况下提..
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6月3日消息，中国银行保险监督管理委员会官网发布《重庆银保监局关于重庆蚂蚁消费金融有限公司开业的批复》，根据《中国银保监会非银行金融机构行..
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昨日晚间，华为正式举行「HarmonyOS2及华为全场景新品发布会」。会上华为正式发布HarmonyOS2及多款搭载HarmonyOS2的新产品，最广泛支持的硬件。可..
韩媒报道称，LG 能源解决方案子公司即将完成新型纽扣电池的开发。一旦转入批量生产，它便有能力与三星 SDI、瓦尔塔（Varta）和 EVE Energy 等竞争..
魔兽世界怀旧服tbc版本中禁魔监狱的门任务是需要玩家做任务开启的，很多朋友还不清楚禁魔监狱的门任务怎么做，下面就来为大家分享一下魔兽世界怀旧..
蚂蚁消费金融公司获批开业。据重庆银保监局网站发布消息称，重庆蚂蚁消费金融有限公司在法定筹建期内，符合条件获批开业 。根据开业批复，该公司中..