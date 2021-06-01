快手关联公司申请回家开澡堂商标

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 快手最新资讯 > 正文

快手关联公司申请回家开澡堂商标

2021-06-01 17:25 · 稿源：站长之家

天眼查App显示，5月21日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册“回家开澡堂”、“下一站大澡堂”商标，国际分类涉教育娱乐，科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。

快手

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 快手关联公司申请“快手吃喝玩乐榜”、“向往的餐厅”商标

    近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快手吃喝玩乐榜”、“向往的餐厅”商标申请信息，国际分类涉及教育娱乐、广告销售，目前商标状态均为“注册申请中”。

    快手 娱乐 教育

  • 快手亏了，老铁赚了

    5月24日，快手发布2021年一季度财报。整体来看，快手一季度总收入为170.19亿元，同比增长36.6%，经调整后净亏损为49亿元。其中，有两个信息值得注意。

    快手 快手财报 快手老铁

  • 快手 看见一个真实的曹县在崛起

    “山东菏泽曹县NB，666，我的宝贝！”短视频用户“曹县大硕”（快手ID：ss666666nb）玩的一句梗，引发了网友争相玩梗，让曹县出圈了。曹县承包了这几天的段子，网络社区充满了欢乐的气息。“宁睡曹县一张床，不买上海一套房。”“中国不能没有曹县，就像西方不能没有耶路撒冷。”“我居然在曹一环，不得了了。”对于曹县走红出圈， 5 月 17 日山东曹县县委副书记、县长梁惠民表示：“各位网友对曹县的关注度非常高，不论是正面的，

    快手 曹县

  • 快手在微信新增团购小程序“吃喝玩乐在快手” 未加入短视频属性

    今年以来，抖音和快手不断加码本地生活业务，而现在快手在微信端上线了一款可以团购的微信小程序，名为“吃喝玩乐在快手”。

    快手 小程序 本地生活

  • 抖音快手“逐梦”电商圈

    2008年的4月，阿里巴巴旗下的淘宝网，推出专注于服务第三方品牌及零售商的淘宝商城，后更名为天猫，开启了独步国内电商江湖的时代。13周岁生日之际，阿里的电商帝国版图，堪堪稳住与后来者京东、拼多多划江而治的局面，又要面临短视频平台的“二次北伐”。

    抖音 快手 电商

  • 快手成立“悠然”、“晴空”、“星空”科技公司

    北京快悠然科技有限公司、北京快晴空科技有限公司、北京快星空科技有限公司成立，法定代表人皆为银鑫，注册资本均为5000万元人民币。

    快手 快手公司 快手新公司

  • 快手平台成“斜杠”大热渠道 30岁＋职人创作者成为快手知识传播主力

    1 年内卖出 10 亿销售额的房产，你会认为这是某家房产连锁公司的销售业绩吗？长春小伙王贝乐用行动告诉你，一家街边的小门店，加上一部手机，就有实现这一数字的可能。从 2018 年开始，王贝乐开始尝试在快手上发布房产价格走势、开发商销售套路等房产领域的专业信息，并通过一场场直播答疑，逐渐建立起了与用户的链接。 2020 年，信任开始转化为订单，仅用这一年，王贝乐就卖掉了 300 多套房产，收获佣金高达 1500 万元，而王贝乐?

    快手 快手短视频

  • 阿里注册躺平商标

    近日，“躺平”一词十分火爆，其大意指无论对方做出什么反应，自己对此不会有任何反应或者反抗，表示顺从心理。表示一种佛系、满足于现状的生活方式。

    阿里 躺平 董明珠

  • 五一红包大战，抖音快手谁赢了？

    刚刚过去的五一，河南大妈陈秀峰从短视频平台上领到了65.28元的红包。这笔65.28元的“羊毛”，超过了陈秀峰近半年刷视频的累计收益总和，比以往声势浩大的春节大战红包都要多得多。

    抖音 快手 互联网红包

  • 快手电商营销平台“磁力金牛”上线 助力快手商家

    今日，快手磁力引擎（商业化）旗下电商营销平台磁力金牛官网上线，磁力金牛完成投放资源整合与投放通路重构两大核心能力升级。

    快手 磁力金牛 新视点

  • 华为再次申请注册“鲁班”商标 此前申请“鸿蒙”商标被驳回

    近日，华为技术有限公司申请注册“鲁班”商标，注册号56255833，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。

    华为 华为商标

  • 卧底00后“快手交友群”，我发现自己老了

    前段时间，我一个才上六年级的小表妹跟我说，自己在快手帮闺蜜找个了男朋友，当时我内心一脸懵逼:找男朋友也就算了，还是在快手?还成功了?

    快手 00后 短视频

  • 抖音快手遍地的老人直播带货，看完我人傻了

    一场直播，累计GMV20.4亿（辛巴回归场）、累计GMV超2.46亿(小米总裁卢伟冰)、累计GMV超1.3亿(主持人李维嘉)、累计GMV几千万(KOL胡潇云)......

    抖音 快手 直播带货

  • 巴基斯坦驻华大使入驻快手 是“巴铁”也是“老铁”！

    2021 年 5 月 21 日是中国和巴基斯坦建交 70 周年纪念日。从喀喇昆仑公路到中巴经济走廊，从帮助新中国突破外交封锁到新冠疫情下共克时艰， 70 年间，中巴两国互相帮助、彼此学习，塑造了国与国关系的典范，两国人民也通过网络社交短视频平台展现出深厚的情谊。纪念日当天，快手展开“老铁看巴铁”主题活动，邀请巴基斯坦驻华大使在线直播，从介绍巴基斯坦大使馆内部构造，聊到中巴建交 70 周年的感想，再到与快手用户连麦互动，为

    快手

  • 抖音 VS 快手：电商之路 分道扬镳？

    在前后不到半个月的时间，快手、抖音纷纷召开了 2021 年的电商大会。两个大会看似毫无关联，却有个相同特征，纷纷抛出了概念来解读自有平台做直播电商业务的价值。前者宣布：公域平台的流量竞争已进入存量竞争时代，以“内容+私域”为核心的直播电商2. 0 时代全面来临，快手电商希望通过极致信任关系的打造，来重构 10 亿人消费决策；而抖音电商则强调，自己既非直播电商，也非内容电商，而是兴趣电商。看似两者只是在概念上“拼刺

    电商

  • 快手喜剧以“笑”做桥梁 助力Fresh打动「她经济」

    内容营销对于品牌与消费者进行价值观的连接起到重要作用。在都市焦虑愈演愈烈的当下，由脱口秀节目衍生出更有笑的内容营销另辟蹊径，在直击年轻高知消费群体的焦虑痛点同时，又将品牌价值观以诙谐幽默的形式表达，令观众欢笑之余久久回味。在刚刚过去的 5 月 7 日，快手携手笑果文化打造脱口秀直播节目《快有笑点了》，打破传统脱口秀单人表演形式，节目通过“牌局+聊天”的形式提升直播节奏感及互动性。《快有笑点了》由笑果文化?

    她经济 快手喜剧

  • 快手拍「甜宠剧」月入百万？我裂开了

    在很多人的印象中，快手不是一个“老铁双击666”的平台吗?难道它现在还开辟了「甜宠剧」的市场?不查不知道，一查吓一跳:没想到，对快手短剧「欲罢不能」的人还真不少。

    快手 甜宠剧 快手视频

  • 谁在抖音、快手直播间里寻找真爱？

    谈起做抖音相亲直播间的动机，新疆喀什的红娘张姐有很多话要说。张姐有个亲妹妹，早年间嫁给了一个保安，刚开始虽然困苦，但因为妹妹聪明，两人学做广告牌生意，慢慢地也开店挣上了钱。

    网络直播 抖音 快手

  • 企查查显示阿里注册躺平商标

    近日，躺平一词火爆网络，其实早在2018年12月阿里巴巴就曾注册躺平商标并开发相关应用。企查查APP显示，阿里巴巴目前共申请注册躺平商标91次，其中56个商标已注册，包含躺平、躺平设计家、躺大平。

    阿里

  • 中关村品牌众扶小组赴快手开展需求对接

    5 月19 日下午，在中关村品牌众扶秘书单位的组织协调下，中关村品牌众扶小组前往北京快手科技有限公司（以下简称快手科技）开展品牌及创新能力建设需求对接。国家市场监督管理总局、国家知识产权局、北京市经信局、北京市科委、中关村管委会等单位的二十余名领导、专家参加了此次调研活动。调研座谈会上，快手科技副总裁、总法律顾问贾弘毅对众扶小组表示热烈欢迎，对中关村组织深入企业提供精准集成服务的协同创新方式表示感谢。?

    中关村
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM