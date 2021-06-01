快手关联公司申请回家开澡堂商标

在前后不到半个月的时间，快手、抖音纷纷召开了 2021 年的电商大会。两个大会看似毫无关联，却有个相同特征，纷纷抛出了概念来解读自有平台做直播电商业务的价值。前者宣布：公域平台的流量竞争已进入存量竞争时代，以“内容+私域”为核心的直播电商2. 0 时代全面来临，快手电商希望通过极致信任关系的打造，来重构 10 亿人消费决策；而抖音电商则强调，自己既非直播电商，也非内容电商，而是兴趣电商。看似两者只是在概念上“拼刺