深交所下调股票上市费收费标准 为上市公司减负超1亿元

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深交所下调股票上市费收费标准 为上市公司减负超1亿元

2021-05-28 16:25 · 稿源：站长之家

5月28日讯，深交所公告，自2021年6月1日起，本所在现有股票上市费收费标准基础上，暂免收取总股本在4亿至8亿（含）之间上市公司的上市初费、上市年费。同时，为进一步支持湖北省经济加快恢复发展，本所拟将免收湖北省上市公司上市费的优惠政策延长至2022年12月31日(含)。在此期间，继续免收注册地在湖北省的上市公司的上市初费和上市年费。

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