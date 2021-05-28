深交所下调股票上市费收费标准 为上市公司减负超1亿元

5月28日讯，深交所公告，自2021年6月1日起，本所在现有股票上市费收费标准基础上，暂免收取总股本在4亿至8亿（含）之间上市公司的上市初费、上市年费。同时，为进一步支持湖北省经济加快恢复发展，本所拟将免收湖北省上市公司上市费的优惠政策延长至2022年12月31日(含)。在此期间，继续免收注册地在湖北省的上市公司的上市初费和上市年费。
5月28日讯，深交所公告，自2021年6月1日起，本所在现有股票上市费收费标准基础上，暂免收取总股本在4亿至8亿（含）之间上市公司的上市初费、上市年费。同时，为进一步支持湖北省经济加快恢复发展，本所拟将免收湖北省上市公司上市费的优惠政策延长至2022年12月31日(含)。在此期间，继续免收注册地在湖北省的上市公司的上市初费和上市年费。
日前，深交所完成2020年个人投资者状况调查，这是深交所自2010年以来连续第十二年开展此项调查。本次调查按照证券账户地理分布情况分层抽样，覆盖全国31个省级行政区(不含港澳台)342个大中小城市，调查对象为年龄在18~60岁之间且过去12个月交易过深沪两市股票的投资者，共收到27667份有效答卷。调查结果显示：新入市投资者平均年龄为30.4岁，较2019年降低0.5岁。投资者证券账户平均资产量59.7万元，较2019年增加5万元，达到历年调?
美东时间 4 月 7 日，洋葱集团正式向美国证券交易所委员会（SEO)递交招股书，计划以「OG」为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。根据招股书披露，洋葱集团的此次IPO将由尚乘集团、华泰证券、罗斯资本等担任联合承销商。富途作为洋葱集团的IPO分销商，助力公司冲刺纽交所。「ONION GLOBAL 洋葱集团」创立于 2015 年，母公司为Onion Global Limited。旗下拥有包括广州洋葱时尚集团有限公司、广州越洋无界互联网有限公司、广州海洋无?
招股书显示，2019年到2020年，Soul App的营收分别为人民币7070万元，人民币4.98亿元，同比增长604.3%。2021年第一季度营收为人民币2.38亿元，同比增长260%。截至2021年第一季度，Soul App手机移动端月活跃用户已达到3320万，日活跃用户910万，同比增长分别为109%和94.4%。用户活跃度和粘性数据均表现优异，据招股书披露，2021年3月，35%的月活用户主动创造内容;89.1%的月活用户与其它用户产生深度互动;57.1%的日活用户发出点对点的
本周，是2021年4月的最后一周。通常来讲，每年的第二季度、以及第三季度末、第四季度是投行业务的高峰期，不只IPO，同样包括再融资和可转债。
据港交所文件显示，卫龙已向港交所提交上市申请书，摩根士丹利、中金公司与瑞银担任联系保荐人。据卫龙招股书显示，卫龙2018年至2020年营收分别为27.52亿元、33.85亿元和41.20亿元，利润分别为4.76亿元、6.58亿元和8.19亿元。<br/>
5月28日，京东物流正式在香港联交所主板上市，股票代码为2618。成为继京东、达达集团、京东健康后，京东系的第4个IPO。去年6月份，达达集团在纳斯达克上市，最新总市值59亿美元；京东集团同样于去年6月回港交所上市，最新总市值8868亿港元；京东健康于去年12月在港交所上市，最新总市值3551亿港元。京东物流的最新市值为2546亿港元。四家京东系”总市值已经超过1.5万亿人民币。在上市仪式现场，来自京东物流客户及员工的9名代表与?
5 月 17 日，京东物流正式开启招股。本次京东物流IPO共公开发售1827. 5 万股，每股发行价为39.36～43. 36 港元，每手 100 股。如果顺利上市，京东物流将会成为京东旗下的第三家上市子公司。据其招股书显示，此次赴港IPO由美银、高盛和海通国际联合保荐。作为上书承销商之一，富途也参与此次IPO之中。图片来源: 京东物流招股书根据京东物流官网介绍，京东集团最早在 2007 年开始自建物流， 2017 年 4 月 25 日正式成立京东物流集团?
5月8日，漯河市卫龙商贸有限公司（以下简称“卫龙”）完成Pre-IPO轮融资，本轮投资由CPE源峰和高瓴联合领投，红杉资本、腾讯、云锋基金等知名机构跟投。
据国外科技媒体报道：据报道，Paytm计划在今年晚些时候首次公开发行（ipo）融资约30亿美元。如果通过，这将是迄今为止印度公司规模最大的首次上市。报道还称，Paytm计划11月左右在印度上市，目标估值约为250亿至300亿美元。
今日，奈雪的茶创始人彭心透露，未来一两个月或完成IPO。今年2月，奈雪的茶向港交所递交了招股书。
一天之内，又有两位大佬官宣下场造车——4月27日，360集团领投哪吒汽车D轮约30亿元融资浮出水面，周鸿祎造车终于水落石出;同一时间，另一位亿万富豪、65岁创维创始人黄宏生发布了创维汽车。时隔一天，又有消息传出，OPPO创始人陈明永也在率领团队筹备造车。
号投资界（微信公众号ID:PEdaily2012），授
文件显示，2020年，BOSS直聘营收为19.4亿元，同比增长94.7%。根据灼识咨询报告，按2020年MAU计量，BOSS直聘已成为中国最大的在线招聘平台。此外，BOSS直聘主要机构投资者包括今日资本、腾讯、高榕资本、策源创投、Coatue、高盛、GGV、和玉资本。
美东时间5月10日（北京时间5月11日），备受Z世代喜爱的社交应用Soul App 首次向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开发行）申请，计划在纳斯达克挂牌上市，摩根士丹利、Jefferies、美银证券与CICC共同担任承销商。上市成功后，Soul将成为社交元宇宙第一股。Z世代市场潜力巨大 年轻人社交需求亟待挖掘Soul是基于兴趣图谱建立的新一代年轻人虚拟社交网络。自2016年产品上线以来，已经拥有超过一亿注册用户。作为第一代网络?
近日，福佑卡车向美国证券交易委员会（SEC）递交招股书，拟在纳斯达克进行首次公开募股(IPO)，募资金额尚未公布，高盛、瑞银和中金公司担任联席主承销商。
北京时间5月1日，在线音频平台喜马拉雅正式向美国证券交易委员会递交了 F-1招股说明书，计划以「XIMA」为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。高盛、摩根士丹利、美银和中金将担任联席主承销商。
据报道，京东物流获批香港IPO，或将于5月正式招股并挂牌上市，并成为京东集团旗下第三家上市子公司。
京东物流将IPO发行价定为40.36港元/股，位于招股价区间低端。拟通过香港IPO筹资32亿美元。5月17日，京东物流宣布将香港 IPO 每股发售价定为每股39.36港元至每股43.36港元，全球发售6.09亿股，预计将于5月28日上市交易，股票代码2618。
满帮集团向美国证券交易委员会（SEC）公开递交首次公开发行招股书，拟在纽交所挂牌上市，冲刺“货运数字化第一股”，股票代码“YMM”，摩根士丹利、中金、高盛为此次满帮IPO的联席主承销商。
今日早间，京东物流在港交所发布公告称，香港 IPO 每股发售价为43.36港元，全球发售6.09亿股，其中香港发售1827.5万股，预计将于5月28日上市交易。每手买卖单位为100股，股票代码2618。
5月27日，快手山西酒产业带电商直播基地揭牌仪式在山西汾阳贾家庄裕和花园酒店举行。据悉，该基地由快手电商与山西快红网络科技有限公司合办，旨在..
作为各自领域内的领先企业，摩尔线程与当虹科技将在音视频领域展开深度合作，双方将基于国产硬件平台，适配和优化目前国内外主流的编解码技术和智..
5月28日，“创青春”青年主流价值观论坛在重庆邮电大学隆重开幕。本届论坛是由中国青年创业就业基金会主办，创意星球网承办的大型青年创意活动。容..
看起来，NVIDIA RTX 3070 Ti和3080 Ti显卡有望在台北电脑展期间发布。日前，RTX 3080 Ti以太坊的挖矿算力曝光，只有58MH/s，而且功耗高达299瓦。不..
DG1只是Intel重返独立显卡的小试牛刀，接下来的DG2才是重头戏，也是针对主流游戏玩家的。油管博主Moores Law is Dead现在曝出猛料，不但公布了Int..
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据报道，三星将在7月推出三星Galaxy Z Fold 3，这意味着雪崩式的泄密刚刚开始。今天我们得到有关于该设备重量的消息，由可靠的三星泄密者Ice Univ..
在今天举办的第四届全国青年企业家峰会上，格力电器董事长兼总裁董明珠谈到格力空调最近推出的十年免费包修”政策。董明珠表示，十年免费包修”政..
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近日，腾讯吃鸡手游《和平精英》与电影《哥斯拉大战金刚》联动，机械哥斯拉现已正式入侵《和平精英》山谷地图。与哥斯拉、金刚能够全场景移动不同..
近日，蔚来汽车创始人、董事长、CEO李斌透露，截止 4 月底，在过去将近三年的时间里，蔚来已经交付了 102803 台车，平均售价是43. 47 万人民币。..
前不久，Python官方软件库 PyPI 遭遇黑客攻击。黑客利用垃圾软件包的形式对PyPI软件库发起洪水攻击，BT 种子以及盗版电影名命名的软件包扎堆涌向了..
在清华教授之后，俞敏洪也公开发表讲话:年轻人不能躺平，要激起奋斗精神，不能佛系，要不国家未来靠谁?..
短视频带货，已然成为继线下开店、线上网店、微商社群之后又一常态化的销售通路，没有人可以否定短视频能带货的事实。 ..
【TechWeb】5月30日消息，据国外媒体报道，在获得美国和欧盟的批准之后，SK海力士90亿美元收购英特尔NAND闪存业务的交易，也已获得了韩国监管机构..
凤凰网科技讯 5月30日消息，今日，格力电器董事长兼总裁董明珠在第四届全国青年企业家峰会上表示自己搞不懂最近媒体所说的“内卷”和“躺平”这些..
内卷”一词火了后，躺平”成为新的话题焦点。所谓躺平，简单理解就是不奋斗了，低物欲、低消费，佛系生活、如同瘫倒在床上地上一样。对此，在今日..
随着科技进步，航天技术的不断突破，像国外蓝色起源、SpaceX等些商业航空公司已开始涉足太空旅游项目。而在太空旅游热潮之下，国内的企业也看到了..
在公司电脑私藏小黄片，公司有权开除吗？答案是肯定的。据中国裁判文书网官网披露的一则民事判决书显示，黄某某于2007年7月2日进入上海研发分公司..
5月28日晚，特斯拉官微刊登了6则致歉声明，让人稍有些意外的是，内容是六家自媒体向特斯拉道歉。仔细查看，六家自媒体编排了关于特斯拉的负面文章..