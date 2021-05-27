盒马开设首家滋补专卖店“盒补补” 主打产品为即食燕窝

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盒马开设首家滋补专卖店“盒补补” 主打产品为即食燕窝

2021-05-27 17:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:近日，盒马在北京开设首家滋补专卖店“盒补补”，主打产品为燕盏和即食燕窝。未来，盒马将在北京所有盒马店面以及全国店面布局。

目前，除了北京外，盒马在上海也开设了盒补补店面，产品主要以滋补品类为主。

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媒体分析称，盒补补销售的燕窝与传统燕窝龙头燕窝品牌燕之屋等品牌的产品结构相似，未来或有望成为仅次于燕之屋规模的连锁滋补专卖店。

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