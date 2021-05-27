LOL云顶之弈11.11装备合成高清图 11.11最新装备合成公式图分享

英雄联盟的云顶之弈11.11版本来临了，在这个版本中，云顶之弈的装备变化和改动没有特别多，不过也是有一些的，下面就来为大家分享一下LOL云顶之弈11.11装备合成高清图。

金铲铲装备

【大天使之杖】（眼泪+大棒）的说明文本现在会特别指出提供额外法术强度的该次技能施放也会享受这额外的法术强度。

【大天使之杖】（眼泪+大棒）法力值收益率:35% ⇒40%

【不朽大恶魔之杖】（眼泪+大棒，任意一个为黑暗版）法力值收益率:300% ⇒350%

【饮险剑】（大剑+魔抗，任意一个为黑暗版）额外攻速时长:3⇒4秒

【死亡之刃】和【腐蚀死亡之刃】初始层数:3⇒4

【不朽海克斯科技枪刃】】（大剑+大棒，任意一个为黑暗版）治疗目标:相距最近的非满血友军 ⇒ 生命值百分比最低的友军

【最终的轻语】（弓+拳套，任意一个为黑暗版）护甲和魔抗击碎:50% ⇒70%

【救赎】（眼泪+腰带）已损失生命值治疗效果:25% ⇒20%

【斯塔缇克电刃】（弓+眼泪）及其黑暗版:70% ⇒50%

【复仇陷阱之爪】（拳套+腰带，任意一个为黑暗版）重做:在战斗环节开始时，携带者和站在同一排1格内的所有友军获得一层护盾来格挡第一个敌方技能。